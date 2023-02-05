Клоппу пора в отставку? Разбор печального состояния «Ливерпуля»

Сезон АПЛ-2020/21 стал в каком-то роде необычным относительно других последних, ведь «Ливерпуль» посреди сезона вылетел из чемпионской гонки, а вторым стал даже не он, а «Манчестер Юнайтед». Более того, мерсисайдцы чудом запрыгнули в тройку, пройдя через сложнейший год с травмами, трансферными неудачами и другими сопутствующими проблемами. Но как известно, все познается в сравнении - и тот сезон не кажется таким плохим на фоне-2022/23.

4 февраля «Ливерпуль» в очередной раз проиграл матч в АПЛ с разгромным счетом от «Вулверхэмптона» (0:3), а разница мячей за последние четыре матча поражает - 1:9 при одном заработанном балле. На бумаге «Ливерпуль» не перестал быть топ-клубом, но фактически на поле он сейчас играет не лучше любого середняка или даже аутсайдера чемпионата Англии. До лидирующего «Арсенала» «красные» отстали на 21 одно очко, до зоны Лиги чемпионов - на 11.

Подобное возможное положение «Ливерпуля» читалось еще с того самого сезона-2020/21, но вместо их решения и перестройки команды, клуб решил закрыть глаза и понадеяться на выправление ситуации. Но этого не случилось. Прошлый сезон стал финальной точкой еще сильного «Ливерпуля», который выжал максимум из возможностей, замаскировав все проблемы, но уже со старта текущего чемпионата стало ясно, что «красные» зря затянули с изменениями.

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Руководство «Ливерпуля» надеялось на гениальность Юргена Клоппа, который в очередной раз должен был провести сезон с дряхлой и постаревшей полузащитой, с десятками травмированных игроков и практически без качественных трансферов. Но нет, даже немецкий тренер явно «поплыл», а лучше всего его состояние описал экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон:

«Я впервые видел Клоппа в таком состоянии, как будто... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше», – сказал Мерсон в интервью Sky Sports после матча с «Вулвз».

Да, Клопп и правда старается делать вид, что он не «потерян», но он явно опустошен. Если ранее он был эмоционален в любом важном эпизоде игры, то сейчас он просто надувает щеки, будто сам не осознавая, что вообще происходит с его командой.

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Провал «Ливерпуля» - это закономерный итог подхода «Ливерпуля», и уж так сложилось, что все детали механизма в один момент дали сбой именно сейчас, из-за чего все ранее известные уязвимые места клуба обнажились в полной мере. Даже зимой, вместо экстренного исправления ситуации и покупки нужных игроков, руководство ограничилось лишь подписанием Коди Гакпо. С другой стороны не исключено, что клуб пытается играть вдолгую, ведь уже сейчас понятно, что сезон не спасти, а потому главные изменения он припас на лето, когда многое может измениться, особенно из-за непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов. С Клоппа нельзя снимать вину за поражения и провальный сезон, но он точно не достоин отставки, к которой уже начали призывать некоторые болельщики. Ему просто нужны время и ресурсы, чтобы вновь вернуть команду к величию.