Хвича забил, Хвича отдал, «Наполи» все ближе к чемпионству

«ИНТЕР» ЕЩЕ ДОЛЖЕН ОБЫГРАТЬ «МИЛАН»

Перед 21-м туром лидирующий «Наполи» опережал «Интер» и «Рому» на 13 очков: 53 против 40. Победа в Специи была очень важна, нужно сохранить отрыв от «Интера». «Рома» свой матч сыграла вчера, победив дома «Эмполи».

Впрочем, теперь для команды Лучано Спаллетти каждый матч на вес золота. Отрыв, конечно, солидный, но подпускать конкурентов никак нельзя. Итак, если «Наполи» побеждает, «Интеру» поздно вечером еще нужно обыграть «Милан». Хотя россонери сейчас в жутком кризисе, но дерби есть дерби. Накануне таких поединков неважно кто в каком кризисе. Перед выходом на поле все это забывается.

«Наполи» свою задачу выполнил, причем очень спокойно, уверенно, по-чемпионски.

Источник фото: ФК «Наполи»

СУПЕРДУЭТ ХВИЧИ И ОСИМХЕНА

Бывший форвард «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия открыл счет с пенальти на 47-й минуте. После этого неаполитанцы немного успокоились.

«Специя» пару раз огрызнулась, но на 68-й Осимхен фактически поставил точку. Причем ни что не предвещало, атака «Наполи» уже захлебнулась. После флангового прострела Кварацхелии мяч от ноги защитника взмыл вверх, но выше всех выпрыгнул Осимхен. Причем он перепрыгнул не только защитника, но и вратаря Дронговского, который пытался дотянутся до мяча кулаком. Нигерийским форвард отправил мяч в пустые ворота, покинутые вратарем – 2:0.

Источник фото: ФК «Наполи»

С натяжкой Хвичу можно записать в ассистенты.

Через 5 минут гости довели счет до разгромного. Хвича перехватил мяч у игрока «Специи» на подступах к штрафной хозяев. Ворвался в штрафную, вытянул на себя еще одного защитника и вратаря, и спокойно катнул мяч вправо Осимхену, тот поразил пустые ворота – 3:0.

ОТ МАРАДОНЫ ДО КВАРАДОНЫ

Итак, у «Наполи» теперь 56 очков, у «Интера» и «Ромы» по 40. У «Лацио» 38, римляне завтра играют на выезде с «Вероной».

И здесь возникает закономерный вопрос: хватит ли сил у «Наполи», взявшего такой темп? Ведь неаполитанцам еще играть в Лиге чемпионов. Соперник в 1/8 «Айнтрахт», первый матч во Франкфурте 21 февраля.

Хорошо, что «Наполи» вылетел из Кубка Италии, иначе играть на три фронта было бы совсем тяжело.

Стоит напомнить, что в последний раз клуб из Неаполя выигрывал Скудетто в 1990 году, тогда Диего Марадона втащил команду на первое место. Сейчас у «Наполи» есть Кварадона!