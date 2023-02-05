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«Локо» по-прежнему еще очень сырой. Но добиваться результата научился

Железнодорожники в достаточно неубедительной игре против «Урарту» одержали минимальную победу, достигнутую в концовке за счет автогола защитника армянской команды.
«Локо» по-прежнему еще очень сырой. Но добиваться результата научился
05 февраля 2023 18:33
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Локомотив»

ПОИСК ГАЛАКТИОНОВА

Пока четыре российский команды в Эмиратах рубятся в Зимнем кубке РПЛ, «Локомотив» в Дубае планомерно готовится к сезону в самостоятельно выбранном графике. Начались сборы с ничьей с «Бунедкором» (1:1), затем были две победы над «Родиной» (2:1) и «Сочи» (2:0), а тремя днями ранее железнодорожники неожиданно не забили малазийскому «Джохор Дарул Тарзиму» (0:1).

Михаил Галактионов продолжает поиск оптимальных сочетаний, поэтому основной состав команды от матча к матчу заметно меняется. Например, в этот вечер мы увидели на левом фланге обороны не Наира Тикнизяна, а Марио Митая. В то же время Максим Глушенков остался в запасе, а пару форвардов составили Франсуа Камано и Сергей Пиняев.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Примечательно и то, что расстановку «Локо» можно сформулировать как 4-1-2-1-2, то есть с ромбом в центре поля. Дмитрий Баринов в нем занимает нижнюю позицию, а Антон Миранчук верхнюю, то есть под нападающими.

Отметим также, что армянскую команду тренирует российский специалист Дмитрий Гунько, известный по долгой работе с молодежью «Спартака». Он с первых минут выпустил двоих соотечественников Олега Полякова и Максима Майровича.

ПРЕССИНГ РАДИ ПРЕССИНГА

«Локомотив» осознавал свою силу и начал игру с позиции фаворита – чаще атаковал и активно прессинговал защитников соперника. Однако те достаточно легко выходили из-под этого давления через своего опорного полузащитника Угучукву Иву, которого не контролировал Миранчук.

Видимо, тренерский штаб москвичей настраивает игроков на быстрый переход из обороны в атаку. По крайней мере, при первой возможности железнодорожники старались двигать мяч вперед. Показательно и то, что Илья Лантратов при розыгрыше мяча от ворот выносил его далеко в поле, что особенно контрастировало с игрой вратаря «Урарту», разыгрывавшего мяч с находящимися рядом партнерами. Спартаковская школа Гунько в действии.

Источник фото: ФК «Локомотив»

В результате «Локо» довольно быстро терял мяч, обходясь практически без позиционных атак, а быстрые выпады не приносили остроты из-за высокого процента брака. За тайм запомнилась буквально пара атак, в том числе выход Пиняева один на один, который ему подарил оступившийся на ровном месте защитник. Сергей поторопился с ударом и по воротам не попал. В остальном это был довольно блеклый перфоманс.

ФОРТУНА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

Второй тайм показал, что Галактионов наигрывает эту расстановку целенаправленно. Не факт, что в качестве плана «А», но все же. Несмотря на унылый первый тайм, в перерыве тренер поменял не структуру, а исполнителей – вместо Даниила Куликова вышел Вадим Раков. Логика понятна – более оборонительного игрока заменил более атакующий, но кажется, что «Локо» не хватает на эту позицию более серьезного исполнителя атакующего профиля.

В итоге вместо давления на чужие ворота «Локо» получил напряжение у своих. Дважды Лантратову пришлось отбивать дальние удары (красивый прыжок в девятку и почти осечка – отбил мяч под себя, но вовремя среагировал), а в другом эпизоде он вытащил удар под перекладину в упор. Это Митай не прочитал проникающую передачу и не смог догнать опередившего его на скорости оппонента).

Источник фото: ФК «Локомотив»

За 20-30 минут до конца Галактионов заменил большинство полевых игроков, и за счет свежести «Локо» удалось чуть прибавить и забить. Вышедший на замену Михаил Щетинин здорово разогнал атаку по центру и покатил на ход Максиму Глушенкову, чей точный прострел в ногу Ивану Игнатьеву ударом по своим воротам прервал защитник «Урарту».

Армяне устали и в оставшееся время угрозы воротам Даниила Худякова (вышел на 72-й минуте) практически не несли, так что «Локо» одержал победу. Может, на данном этапе много требовать от команды не стоит, но зафиксируем, что игра в исполнении «Локо» еще сырая. И это при том, что первый матч Кубка России со «Спартаком» уже через две с половиной недели (22 февраля).

Товарищеский матч

«Локомотив» - «Урарту» - 1:0 (0:0)

Голы: игрок «Урарту», 76 – в свои ворота – 1:0.

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 72), Ненахов (Живоглядов, 72), Магкеев (Погостнов, 72), Кузьмичев (Конти, 84), Митай (Тикнизян, 58), Баринов, Куликов (Раков, 46), Марадишвили (Щетинин, 58), Миранчук (Игнатьев, 58), Пиняев (Глушенков, 58), Камано (Никишин, 84).

источник: «Советский спорт»
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«Локо» по-прежнему еще очень сырой. Но добиваться результата научился
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Железнодорожники в достаточно неубедительной игре против «Урарту» одержали минимальную победу, достигнутую в концовке за счет автогола защитника армянской команды.
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