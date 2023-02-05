Станислав Гридасов, ведущий канала «Гридасов с бородой», разыскал стихи, где футбол, судя по всему, впервые упоминается в поэзии на русском языке.
«Стихотворение «Что хорошо и что плохо», написанное в 1912 году молодым поэтом Николаем Вержбицким, считается одним из первых в русской поэзии, где упомянут футбол. Обычно (во всяких ленивых дзенах) из него приводятся только две строки («Можно быть плохим поэтом, проституткой, футболистом…»), взятые из книги «Ликует форвард на бегу… Футбол в русской и советской поэзии 1910-1950 годов» (кстати, очень рекомендую эту работу).
Привожу это стихотворение целиком.
ЧТО ХОРОШО И ЧТО ПЛОХО
Хорошо и медь иметь
Вместо злата и кредиток,
Хорошо в суме суметь
Отыскать богатств избыток,
Хорошо – вблизи Зизи,
От которой пахнет пудрой,
Быть в интимнейший связи
С Феней – прачкой златокудрой.
Хорошо и знать не знать,
А якшаться с всяким сбродом
Хорошо – себя считать
Симпатичным, но – уродом…
Хорошо быть безнадежно
В деву глупую влюбленным,
Наконец, – (не часто!) – можно
Пофорсить доходом темным.
Можно быть плохим поэтом,
проституткой, футболистом,
Готтентотом…
И при этом –
Не хотеть быть октябристом!
Стихотворение было опубликовано в №19 петербургского журнала «Сатирикон». «Октябристы» – это члены правой политической партии «Союз 17 октября» (Гучков, Родзянко etc), доминирующей силы в III созыве Государственной думы. Летом 1912 года как раз готовились выборы в четвертую Думу, то есть стихотворение является участником предвыборной борьбы», - отмечает Гридасов в своём телеграм-канале.