Станислав Гридасов, ведущий канала «Гридасов с бородой», разыскал стихи, где футбол, судя по всему, впервые упоминается в поэзии на русском языке.

«Стихотворение «Что хорошо и что плохо», написанное в 1912 году молодым поэтом Николаем Вержбицким, считается одним из первых в русской поэзии, где упомянут футбол. Обычно (во всяких ленивых дзенах) из него приводятся только две строки («Можно быть плохим поэтом, проституткой, футболистом…»), взятые из книги «Ликует форвард на бегу… Футбол в русской и советской поэзии 1910-1950 годов» (кстати, очень рекомендую эту работу).

Привожу это стихотворение целиком.

ЧТО ХОРОШО И ЧТО ПЛОХО

Хорошо и медь иметь

Вместо злата и кредиток,

Хорошо в суме суметь

Отыскать богатств избыток,

Хорошо – вблизи Зизи,

От которой пахнет пудрой,

Быть в интимнейший связи

С Феней – прачкой златокудрой.

Хорошо и знать не знать,

А якшаться с всяким сбродом

Хорошо – себя считать

Симпатичным, но – уродом…

Хорошо быть безнадежно

В деву глупую влюбленным,

Наконец, – (не часто!) – можно

Пофорсить доходом темным.

Можно быть плохим поэтом,

проституткой, футболистом,

Готтентотом…

И при этом –

Не хотеть быть октябристом!

Стихотворение было опубликовано в №19 петербургского журнала «Сатирикон». «Октябристы» – это члены правой политической партии «Союз 17 октября» (Гучков, Родзянко etc), доминирующей силы в III созыве Государственной думы. Летом 1912 года как раз готовились выборы в четвертую Думу, то есть стихотворение является участником предвыборной борьбы», - отмечает Гридасов в своём телеграм-канале.