«Тоттенхэм» помог «Арсеналу», победив «Ман Сити» в историческом для Кейна матче

«ШПОРЫ» БЕЗ КОНТЕ, «СИТИ» БЕЗ ДЕ БРЕЙНЕ

После осечки «Арсенала», потерпевшего поражение от «Эвертона», у «Манчестер Сити» появилась отличная возможность поддавить лидера психологически. Однако в соперниках у «горожан» был максимально некомфортный для них «Тоттенхэм», ни разу на своем новом стадионе «Тоттенхэм Стэдиум» не проигрывавший командам Хосепа Гвардиолы.

Кроме того, в последних трех встречах со «шпорами» «Сити» набрал всего три очка – 19 января в рамках первого круга АПЛ чудом спасся с 0:2 за счет выдающейся игры Рияда Мареза во втором тайме.

Гвардиола и сам был крайне недоволен выступлением своей команды против «шпор» да и в последних матчах в целом, поэтому изрядно удивил стартовым составом. Так, в запасе остались проводящий не лучший сезон Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган, а застолбивший место на правом фланге обороны молодой защитник Рико Льюис ушел на противоположный край.

У лондонцев же, напротив, сюрпризов минимум, а потеря одна, зато какая – Антонио Конте восстанавливается после операции на желчном пузыре.

КЕЙН – ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ «ШПОР»

«Шпоры» открывали счет в пяти из семи предыдущих встречах с «горожанами», но начало этого матча не предвещало Гвардиоле никаких проблем. Его футболисты не только контролировали мяч, но и солидно нагружали штрафную Уго Льориса. Казалось, что в любой момент хозяева могут дрогнуть, и тут вдруг созрел гол в противоположные ворота – Родри под прессингом ошибся в передаче, а Пьер-Эмиль Хейбьерг выскочил из-за спины Льюиса и выкатил под удар Харри Кейну.

Тут стоит оговорить два момента. Во-первых, молодому Льюису явно не хватило опыта в игре под давлением, однако Гвардиола, понимая это, все равно не побоялся выдать ему роль ложного фулбэка. Рико правоногий защитник, но тренер не просто отправил его налево, но и потребовал в позиционных атаках уходить в центр поля. Здесь его и перехитрил Хейбьерг.

Во-вторых, этот гол Кейн не забудет никогда, ведь он стал для форварда 267-м в футболке «Тоттенхэма» и сделал лучшим бомбардиром в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Джимми Гривзу. Получается, не зря Харри оставался в команде, рискуя всю карьеру провести без выигранных трофеев, несмотря на десятки предложений от других топ-клубов.

А еще это 200-й гол Кейна в АПЛ. Впереди только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

В ОЖИДАНИИ ДЕ БРЕЙНЕ

Гол Кейна стал для «горожан» ударом под дых, и до конца первого тайма они приходили в себя. Лишь в самой концовке Джек Грилиш взял игру на себя и в излюбленном стиле с левого края попытался закрутить мяч в дальнюю девятку, а Марез зарядил в перекладину. В остальном алжирец был в первом тайме сам не свой. Да и пара форвардов Хулиан Альварес – Эрлинг Холанд выглядела пассивной.

Несмотря на сказанное, Гвардиола дал этой версии состава еще 15 минут во втором тайме, но, так и не дождавшись правильной реакции, заменил Мареза на де Брейне. Рияд был недоволен досрочным уходом с поля, но не покидает впечатление, что нынче в «Сити» многие чем-нибудь недовольны. Оттого и психанул Жоау Канселу, за что был сослан в «Баварию».

Выход бельгийца придал позиционным набегам «Сити» структурированности и креатива, а также повысил потенциал стандартов. Так, со штрафного от лицевой линии де Брейне, воспользовавшись тем, что все защитники хозяев вжались во вратарскую, покатил одиноко стоявшему на линии штрафной Альваресу, но тот пробил неудачно.

РОМЕРО ДОБАВИЛ ИНТРИГИ

В середине тайма игра раскрылась. Отсидевшись в обороне, «шпоры» стали совершать прорыв за прорывом. Вероятно, это явление можно объяснить еще и тем, что не самый эффективный в игре без мяча де Брейне занял в середине поля позицию более дисциплинированного Бернарду Силвы, отправившегося на правый край. Родри приходилось чуть ли не в одиночку пытаться разбивать контратаки соперника, в которых Сон Хын Мин, Деян Кулусевски и Кейн заслужили звание магистров.

Хотя стоит признать, что в этот вечер кореец и швед тоже не были лучшей версией себя. Сон вообще в этом сезоне как-то не уверен в себе, поэтому намного реже, чем в прошлом идет на сложные экстраординарные решения. Кулусевски же, напротив, очень много берет игру на себя, но допускает много брака, чему свидетельством лишь 68% точных передач и одна удачная попытка дриблинга из пяти.

В итоге ни те, ни другие на второй гол так и не наиграли. Одним не хватало креатива, а другим – эффективности. И это при том, что на 87-й минуте Кристиан Ромеро завалил Грилиша и получил вторую желтую карточку, на самую концовку оставив партнеров в меньшинстве.

«Шпоры» все-таки отбились и сократили отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» до одного очка, а «Ман Сити» по-прежнему отстает от «Арсенала» на восемь потерянных очков. Если учесть, что у «Сити» всего три победы в шести последних турах, шансы нагнать лидера не так уж велики. Гвардиоле надо решать проблемы в раздевалке и с формой лидеров.

АПЛ. 22-й тур

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 15.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич (Сессеньон, 79), Бентанкур, Хейбьерг, Ройял, Сон Хын Мин (Биссума, 84), Кулусевски (Д. Санчес, 88), Кейн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Льюис, Бернарду Силва (Гюндоган, 85), Родри, Марез (де Брейне, 59), Альварес, Грилиш, Холанд.

Предупреждения: Бентанкур, 23. Ромеро, 26. Перишич, 75. Эдерсон, 83. Уокер, 90+7.

Удаление: Ромеро, 87 (2 жк).

Судья: Мэдли.