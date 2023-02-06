Пиоли испугался и перестраховался. Великолепный Лаутаро принес «Интеру» победу в миланском дерби

ПИОЛИ СТАВИТ НА ОБОРОНУ

Миланское дерби в представлении не нуждается. Когда встречаются хозяева «Сан-Сиро» (к слову, они готовят роскошную замену легендарному стадиону), к экранам придвигаются любители футбола по всему миру. Тем более, что в последние годы команды вернулись на высокий уровень и разделили два последних скудетто.

К очередной очной встрече, впрочем, команды подошли совсем не в равной форме. Если нерадзурри разыгрались и в семи последних турах одержали пять побед, вскочив на второе место турнирной таблицы, то россонери в последних четырех играх чемпионата набрали всего два очка, причем в играх с «Сассуоло» и «Лацио» они потерпели два разгромных поражения с общим счетом 2:9.

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Стефано Пиоли в стремлении прервать серию неудач выбрал оборонительную схему в пять защитников, из-за чего фланги ушли на откуп Давиду Калабрии (справа) и Тео Эрнандесу (слева), а обоим вингерам Рафаэлу Леау и Алексису Салемакерсу места на поле не нашлось.

Симоне Индзаги тоже немного перестраховался, но более «мелочно» – на правом краю (те же 3-5-2) вышел не гиператакующий Дензел Дюмфрис, а более сбалансированный Маттео Дармиан. Зато в середине поля он собрал мощный атакующий кулак Николо Барелла – Хакан Чалханоглу – Генрих Мхитарян, а более опытный в обороне, но из-за травмы не игравший с чемпионата мира Марсело Брозович остался в запасе.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТАЙМ «ЧЕРНО-СИНИХ»

Первый тайм подтвердил разницу команд в психологическом и физическом состоянии. Черно-синие безраздельно владели мячом и инициативой, а гости отбивались исключительно числом и большим желанием. Тем не менее, если бы не суперсейв Чиприана Тэтэрушану после удара Лаутаро Мартинеса в начале встречи, никакой настрой им бы не помог. А в остальных эпизодах хозяевам не хватало точности.

До поры, поскольку даже Тэтэрушану был бессилен на 34-й минуте, когда все тот же Лаутаро при подаче Хакана Чалханоглу с углового отвалился от Симона Кьяера и сильно пробил в ближний угол. Это был восьмой удар «Интера» в матче при том, что у соперника по этому показателю по-прежнему зиял ноль.

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Вообще в первом тайме нерадзурри имели колоссальное преимущество по всем статистическим параметрам. Их немного перекашивало на правый фланг, где был удивительно много задействован правый центральный защитник Милан Шкриньяр. И от него, словно волнами по воде, эта активность расходилась к ближайшим партнерам Дармиану (правый латераль), Николо Барелле (правый центральный полузащитник) и Чалханоглу (центральный). Этот четырехугольник был определяющим в контроле мяча.

Ну, и нельзя не учитывать индивидуальное преимущество хозяев. В первом тайме они превзошли оппонентов как в единоборствах внизу (22-12), так и в воздухе (9-3).

МАТЧ-МЕНЕДЖМЕНТ ПИОЛИ

Пиоли ничего не оставалось, как переформатировать «Милан» на более атакующий лад. В принципе, не исключено, что он изначально это планировал, просто надеялся избежать провала в первом тайме, который был свойственен команде в январских матчах. Отчасти это удалось, ведь пропустили россонери только один мяч. А на второй тайм сначала вышел Браим Диас, а спустя 10 минут после возобновления матча – Леау и Салемакерс. Расстановка приобрела привычный вид 4-2-3-1, и игра действительно поменялась.

О том, насколько, говорят, например, те же цифры единоборств – с 46-й по 76-ю минуту их вчистую выигрывал уже «Милан» – 23:10 внизу и 8:2 вверху. Индзаги с помощью замен (Робин Гозенс, Брозович, Ромелу Лукаку) отодвинул игру от своей штрафной, но интереснее на чужой половине смотрелся все-таки «Милан». В одной контратаке россонери вываливались четыре в два, и Леау даже не пожадничал, но Оливье Жиру чудовищно сыграл на приеме мяча и шанс запорол.

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Второй тайм получился противостоянием тренеров, потому что сначала один с помощью перестановок поменял игру, а затем второй ответил ему своими ходами и вернул своей команде контроль над игрой. Лукаку очень полезно вошел в игру, сразу ввязался в десяток единоборств, забил не засчитанный мяч (рукой придержал оппонента) и скинул мяч Лаутаро на второй гол, но и тот был отменен из-за поистине микроскопического офсайда.

В итоге «Интер» выиграл и утвердился на втором месте (хотя до «Наполи» все равно еще дико далеко), а «Милан» с двумя очками в пяти турах продолжил падение.

Серия А. 21-й тур

«Интер» - «Милан» - 1:0 (1:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 34.

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 72), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла (Аслани, 90+4), Дармиан, Лаутаро Мартинес, Джеко (Лукаку, 71).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Калюлю, Кьяер (Ребич, 86), Габбиа (Тшау, 71), Тео Эрнандес, Мессиас (Браим Диас, 46), Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Леау, 55).

Предупреждения: Калюлю, 32. Габбиа, 49. Леау, 62. Мхитарян, 67. Ачерби, 68. Жиру, 84. Ребич, 88.

Судья: Масса.