«Бывшие известные игроки превращаются во фриков» - Слуцкий наехал на Мостового, тот ответил

Леонид Викторович в эфире этой программы посетовал, что некоторые в прошлом известные футболисты нигде не востребованы, а сами превратились в говорящих голов и занимаются только огульной критикой.

Слуцкий прошелся по легенде «Спартака», «Страсбура» и «Сельты» Александре Мостовом.

«Мостовой говорит, что видел в футболе многое и ему нечему учиться? Я не говорю, кто прав, а кто не прав. Кто-то выбирает для себя вещи, когда ты работаешь, что-то делаешь. Кто-то всю жизнь эксплуатирует свое имя и пытается за счет него самоутвердиться. Он выбрал такую стезю. Мне очень обидно, когда бывшие очень известные и качественные игроки превращаются во фриков и посмешища своими высказываниями, недальновидными поступками.

Ты можешь остаться у разбитого корыта. Сегодня тебе кажется, что ты интересен, тебе звонят, вроде бы это продолжение известности — но на самом деле тебя все воспринимают как фрика. Ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда обидно за таких людей. Когда-то ты был лучшим, одним из лучших, а сегодня ты — говорящая голова, говорящая глупости», — сказал Слуцкий.

Понятно, что за Мостовым не заржавело. Ответил он довольно жестко.

«Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем все известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть ему накидать подобных выражений — ему это точно не понравится.

Скорее, он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем. Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы пять раз и выложит в «Плюшки», — сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

Вот так-то: «Фрик - от фрика слышу».

Что ж, любой скандал лучше мертвой тишины. Тем более, когда ничего в нашем футболе не происходит. Я не имею в виду зимний Кубок России. Лично сам не смотрю – зрелище на любителя. И даже хорошо, что две известных персоны хоть немного взбодрили российскую футбольную поляну.