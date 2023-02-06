Три причины, почему судьба титула в Ла Лиге решена

В январе «Барселона» взяла первый титул при Хави, а исходы 20-го тура приблизили ее к еще одному титулу, теперь уже в Ла Лиге. «Реал» неожиданно проиграл в гостях «Мальорке» (0:1) с десятого места турнирной таблицы, а «Барселона» с трудом, но разобралась с «Севильей» (3:0). До конца старта еще далеко, но уже сейчас можно констатировать, что каталонцев вряд ли что-то может остановить, и на это есть несколько причин.

Форма «Барселоны»

Сезон-2022/23 стал типичным противостоянием «Барселоны» и «Реала», которые не подпускают к себе близко другие команды, но даже в этой дуэли куда предпочтительнее выглядят именно представители Каталонии. Два лидера шли вровень долгое время, но за последнее время «Барса» оторвалась аж на восемь очков, что очень немало по меркам плотности испанского чемпионата.

Источник фото: IMAGO

Дальше - больше. Пока «Реал» теряет очки с «Мальоркой», «Сосьедадом» и «Вильярреалом», «Барселона» не проигрывает 11 матчей подряд, лишь в одном из которых она сыграла вничью. Всего же, за весь чемпионат, у «Барселоны» лишь одно поражение и две ничьи за 20 туров. Хави даже научился взламывать «автобусы», что поначалу давалось «Барселоне» с трудом, так что нет никаких предпосылок, что команда чудом будет оступаться в оставшихся матчах.

Календарь и мотивация «Реала»

Наверняка «Реал» просто так не отпустит «Барсу» на финишной прямой, но хитрюга Карло Анчелотти может замаскировать провалы в текущем сезоне с помощью успехов на международной арене. «Сливочные» могут сделать ставку на Лигу чемпионов, а учитывая полуживой «Ливерпуль» в 1/8 финала, пройти первую стадию не должно составить проблем. Ну, а зная «Реал» в последние годы, он может преподнести сюрприз и выиграть очередной «ушастый» трофей.

Также не стоит забывать про клубный чемпионат мира, на который «Реал» отправится уже в ближайшие дни. Это энергозатратный турнир как с точки зрения физических кондиций, так и с точки зрения психологии, особенно в сезон зимнего ЧМ-2022. И уже в марте-апреле мадридцам придется два раза поехать на «Камп Ноу» - сначала в рамках чемпионата, затем на полуфинал кубка. Слишком сложно.

Источник фото: IMAGO

К тому же, у «Реала» попросту нет ресурсов для борьбы на всех фронтах. Обилие травм, престарелая полузащита и нестабильный резерв не позволят клубу разорваться на четыре турнира. Анчелотти придется делать выбор, и все указывает на то, что он точно не будет сделан в пользу Ла Лиги.

Статистика

А закрепим мы выводы банальной, но красноречивой статистикой. «Реал» - действующий чемпион Испании, но в последний раз он удерживал эту корону два года подряд аж 15 лет назад, выиграв сезоны-2006/07-2007/08. «Барса» лишь на старте нулевых не выигрывала в четырех сезонах подряд, так что пора возвращаться на трон, и у нее все для этого есть.