Милнер, Фабиньо и другие игроки, с которыми пора прощаться «Ливерпулю»

«Ливерпуль» провалил сезон. Это уже свершившийся факт, который нужно признать, хотя до мая еще далеко. Одной из главных причин резкого падения стала неудачная трансферная политика, спад бывших лидеров и банальное старение команды. Чемпионская команда отжила свой цикл, а потому уже летом «Ливерпулю» придется перестраивать состав. В этой статье вы назовем самых очевидных кандидатов, с которыми пора прощаться.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Окслейд-Чемберлен с момента перехода из «Арсенал» в «Ливерпуль» ни разу не был основным игроком в построениях Юргена Клоппа. Его лучший сезон с точки зрения игровой практики - 2019/20, но и там он находился на поле в среднем 50 минут. Алекс стал классической «затычкой» на случай, когда другие игроки травмированы или недоступны по другим причинам.

Источник фото: ФК «Ливерпуль»

Летом 2023-го года его контракт заканчивается, ему исполнится 30 лет, и все указывает на то, что Алекс уйдет. Возможно, стоит вернуться в родной «Саутгемптон», воспитанником которого он и является.

Наби Кейта

Гвинейский полузащитник мог бы стать основным игроком «Ливерпуля», который полностью соответствует философии игры, но «красные», отдавая за него 60 млн евро в 2018-м, не ожидали от него повышенной травматичности. За пять неполных сезонов Наби пропустил 85 матчей из-за повреждений, что непростительного много. Его контракт тоже заканчивается летом, и вряд ли «мерсисайдцы» предложат новый контракт Кейта, который в очередной раз рискует вылететь на пол сезона в любой момент.

Источник фото: ФК «Ливерпуль»

Джеймс Милнер

Милнер на десять лет старше Кейта (в следующем году будет 38 лет), но он напротив, отличается стабильностью и железным здоровьем, однако мы говорим о топ-клубе, где также нужно обращать и на уровень игры, который падает у Джеймса из года в год. Не исключено, что «Ливерпуль» подпишет очередной годичный контакт с вице-капитаном, но если команда хочет стать обновленной и более сильной, то с Милнером пора попрощаться.

Источник фото: ФК «Ливерпуль»

Фабиньо

И вновь, уже четвертый футболист центра поля, чье время прошло. В предыдущих сезонах Фабиньо был одним из лучших опорников мира, но в текущем сезоне наступил резкий регресс, да такой, что его из основного состава стал выдавливать даже 18-летний Стефан Байчетич. И даже сам Юрген прямо в СМИ признает проблемы Фабиньо.

«Нет никаких аргументов. или чего-то в этом роде. Он знает, что «не летает». Сейчас нам очень помогает Стефан (Байчетич), потому что нам нужен парень, который хочет побеждать в единоборствах, защищает всех и играет в футбол. Фабиньо на протяжении многих лет был просто великолепен, но сейчас это не срабатывает» — приводит слова немца Liverpool Echo.

Источник фото: ФК «Ливерпуль»

Его контракт действует аж до 2026-го года, но я уверен, что при более или менее достойном предложении «Ливерпуль» не задумываясь отдаст Фабиньо.

Жоэль Матип/Натаниэль Филлипс

Основная пара центральных защитников у Клоппа - Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк, а потому почти не остается времени запасным игрокам Матипу и Филлипсу. Оба из них мало играют, практически не нужны «Ливерпулю», но все же точно стоит оставить хотя бы одного из них, так как найти двух новых защитников, которые будут готовы сидеть за спинами у основных игроков, будет проблематично.

Источник фото: ФК «Ливерпуль»

Другие игроки

Что касается менее заметных футболистов, то «Ливерпулю» точно не стоит переподписывать 36-летнего вратаря Адриана, а также нужно задуматься о будущем молодых парней вроде Риса Уильямса, Сеппа ван ден Берга, Кертиса Джонса. Короче говоря, многие рискую попасть под жесткий фильтр.