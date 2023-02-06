Кейн забил в АПЛ 200 мячей. До Руни 8 точных ударов, а лучший по-прежнему Ширер

10. МАЙКЛ ОУЭН (1997-2013) – 150 голов (0,46 за матч)

Воспитанник «Ливерпуля» и Золотой мальчик английского футбола ураганом ворвался в премьер-лигу – в возрасте 17 лет забил в дебютном матче «Уимблдону» в мае 1997-го, а следующий сезон из-за травмы Робби Фаулера провел в качестве основного нападающего и собрал все титулы – лучшего бомбардира (18 голов в 36 матчах), лучшего игрока по версии АПЛ и лучшего молодого игрока.

Уже в 18 лет реактивностью и видением поля Оуэна восхищалась вся Европа, и он с переменным успехом оправдывал эти надежды, еще трижды выбив 18+ голов в лиге за сезон. В результате 118 мячей в АПЛ (79%) за «Ливерпуль» он забил, когда ему еще не исполнилось и 25 лет, но все рухнуло в 2004 году, когда он польстился на предложение «Реала» стать частью «галактикос».

В компании с Раулем, Роналдо, Дэвидом Бекхэмом, Луишем Фигу, Зинедином Зиданом и Роберто Карлосом он перестал чувствовать себя особенным и забивать – всего 16 голов в 45 матчах (26 в основе). Следующим летом Флорентин Перес подписал перспективных бразильцев Робиньо и Жулио Баптисту, а Оуэн за рекордные для «Ньюкасла» 16,8 млн фунтов вернулся в Англию, но в последующие восемь сезонов ничем не напоминал себя, лишь раз выбив 10 голов (2007/08).

В последние четыре года за «МЮ» и «Сток Сити» забил всего 6 мячей в 39 играх. И все равно почти удержал статистику по средней результативности в районе половины гола за матч.

9. ДЖЕРМЕЙН ДЕФО (2001-2019) – 162 гола (0,33 за игру)

Начинал в родном «Вест Хэме» на рубеже веков, когда «молотобойцы» не были столь крепким середняком и весной 2003-го даже вылетели из АПЛ. Зато у 20-летнего форварда к этому времени за плечами были два полноценных сезона и 18 забитых мячей. В чемпионшипе он тоже не сбавлял обороты (11 голов в 19 играх), чем привлек внимание «Тоттенхэма», и за 6 млн фунтов (плюс 1 млн бонусами и Бобби Замора) переехал в другую часть Лондона.

Дефо забил в дебютном матче за новую команду («Портсмуту»), а всего за 15 матчей до конца сезона отличился семь раз и в конце года был признан болельщиками лучшим игроком года. Впоследствии Джермейн провел в составе «шпор» еще 10 сезонов, в которые вклинились два года в «Портсмуте» (15 голов в 31 матче), но стабильностью не отличался, чему свидетельством тот факт, что лишь раз он в двух сезонах подряд выбивал десятку (2011/12 и 2012/13 по 11 голов).

Отчасти причиной тому всегда высокая конкуренция в линии нападения «Тоттенхэма» (оттого и уходил в «Портсмут»). Его партнерами в первой линии в разные годы были Димитар Бербатов, Робби Кин, Даррен Бент, Роман Павлюченко, Гарет Бэйл, Нико Кранчар, Роберто Сольдадо, Харри Кейн. В итоге транзитом через «Торонто» он отправился в «Сандерленд» (34 гола в 87 матчах) и «Борнмут» (4 гола в 28 матчах), а доигрывал в Шотландии и третьей лиге.

В ноябре 2009 года Дефо забил пять мячей «Уигану», став третьим после Алана Ширера и Энди Коула, кому это удалось, и оформив второй на тот момент по скорости хет-трик в АПЛ (за семь минут).

8. РОББИ ФАУЛЕР (1993-2008) – 163 гола (0,43 за игру)

Еще один воспитанник и звезда «Ливерпуля» (хотя рос фанатом «Эвертона»). Первый профессиональный контракт подписал в 17 лет и изумительно начинал в родной команде, записав на свой счет 12 голов в первых 13 играх, а всего в первые четыре сезона – 83 (!) гола в АПЛ. В 1994 году в матче с «Арсеналом» оформил самый быстрый на тот момент хет-трик в премьер-лиге (4 минуты и 33 секунды). Тот рекорд только в 2015 году перебил Садио Мане.

Фаулер дважды подряд признавался лучшим молодым игроком АПЛ, чего удостаивались только Райан Гиггз, Уэйн Руни и Деле Алли, а в середине нулевых считался лучшим завершителем атак на Туманном Альбионе.

Когда разыгрался Оуэн, Фаулер стал постепенно отходить на второй план и в 1999-2002 годах записал на свой счет всего 14 мячей в 51 игре. После этого он отбыл в «Лидс» (14 голов в 30 играх), затем был «Манчестер Сити» (21 гол в 80 матчах) и кратковременное возвращение в «Ливерпуль» (в 2005-2007 годах забил 8 голов в 30 играх), после чего он фактически завершил карьеру на высоком уровне.

7. ТЬЕРРИ АНРИ (1999-2012) – 175 голов (0,68 за игру)

Один из двух иностранцев в топ-10 лучших бомбардиров АПЛ и лучший в этой компании по среднему количеству голов за матч. Он начинал на позиции вингера и в «Монако», который привел к чемпионскому титулу, считался большим талантом, поэтому «Ювентус» в 1999 году согласился заплатить за него более 10 млн фунтов. Однако в тактических клещах серии А Анри не был эффективен (всего 3 гола в 16 матчах) и по требованию менеджера туринцев Лучано Моджи был продан в «Арсенал» за 11 млн, где воссоединился с главным тренером в своей карьере Арсеном Венгером.

В Лондоне Анри стал звездой первой величины – 174 гола в 254 матчах АПЛ и 226 голов в 370 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Быстрый, умный, тонкий, техничный – он был смертельной опасностью для любого вратаря. На протяжении всех восьми сезонов в составе «канониров» он забивал в АПЛ не менее 10 мячей, в первых семи – не менее 17 и в пяти подряд – от 24. Колоссальная результативность!

С «Арсеналом» Анри выиграл два чемпионский титула, в том числе в легендарном сезоне-2003/04, когда «канониры» не потерпели ни одного поражения. Но Лига чемпионов ему никак не покорялась, поэтому, как и Оуэн ранее, Анри позарился на возможность собирать в Испании куда больше трофеев и в 2007 году уехал в «Барселону», где в 80 матчах чемпионата забил «только» 35 мячей, что для него не так уж много.

Зато выиграл наконец Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, после чего со спокойной совестью ушел на пенсию в МЛС, где провел четыре с половиной года в составе «Ред Булл Нью-Йорк».

6. ФРЭНК ЛЭМПАРД (1995-2015) – 177 голов (0,29 за игру)

Единственный профильный полузащитник в этом рейтинге. Оттого и средняя результативность у него не столь высока, но если задуматься, Лэмпард, играя в середине поля, где в первую очередь должен был связывать оборону и атаку, забивал чуть реже, чем раз в три матча. А еще благодаря убийственному удару фантастически исполнял штрафные.

Как и Дефо, Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэме», а стал легендой другого лондонского клуба. На проектные мощности он вышел в третьем для себя сезоне в футболке синих (2003/04) и с тех пор на протяжении 10 лет стабильно забивал не менее 10 мячей. А особенно фантастическим для него получился сезон-2009/10, когда Фрэнк наколотил в АПЛ аж 22 мяча, а «Челси» под руководством Карло Анчелотти выиграл чемпионат и Кубок страны. Был символом победной эпохи синих при Романе Абрамовиче в XXI веке.

В 2014 году контракт Лэмпарда с «Челси» истек, и клуб не стал его продлевать, поэтому полузащитник подписал соглашение с «Нью-Йорк Сити» из МЛС, однако тот должен был начать выступления только я январе 2015-го, и поначалу Лэмпард отправился в «Манчестер Сити», фарм-клубом которого и является американский филиал. Но завершил карьеру, как и обещал, двумя сезонами в США.

5. СЕРХИО АГУЭРО (2011-2021) – 184 гола (0,67 за игру)

Второй великий иностранный бомбардир АПЛ по скорострельности уступил Анри всего 0,1 гола за матч. Агуэро прибыл в Манчестер уже звездой «Атлетико» (74 гола в 175 матчах) и абсолютно заслуженно считается одним из творцов великой новейшей истории «горожан». Свой первый мяч за команду он забил спустя девять минут после дебюта и с тех пор стабильно держал бомбардирскую марку – за 10 лет лишь дважды забил в чемпионате менее 15 мячей.

В первом же сезоне Агуэро привел «Ман Сити» к чемпионскому титулу, да еще и сделал это в абсолютно легендарном стиле. В заключительном туре «горожан» устраивала только победа над «КПР», но к 92-й минуте они проигрывали 1:2. И вдруг сначала Эдин Джеко сравнял счет, а спустя две минуты Кун Агуэро совершил чудо, мощным ударом в угол преобразовав передачу Марио Балотелли в самый эпичный гол в своей карьере. 93:20 – до сих пор священные цифры для «Ман Сити».

Впоследствии Агуэро выиграл еще четыре чемпионата Англии и одну бомбардирскую гонку АПЛ и признавался лучшим игроком по версии футболистов, а сдавать стал потихоньку в силу возраста – Хосеп Гвардиола постепенно отодвигал его от основы и в сезоне-2020/21 выпустил только на 12 игр (4 гола), после чего отпустил в «Барселону», где вдруг выяснилось, что аргентинец не может играть из-за проблем с сердцем.

4. ЭНДИ КОУЛ (1992-2008) – 187 голов (0,45 за игру)

Суперзвезда АПЛ нулевых. Воспитанник «Арсенала» не сумел пробиться в состав родной команды и после аренд в «Фулхэм» и «Бристоль Сити» в 1992 году был приобретен тогда еще игравшим в первом дивизионе (ныне чемпионшип) «Ньюкаслом» за рекордные для него 1,75 млн фунтов. 12 голов в 12 матчах за полгода помогли «сорокам» вернуться в АПЛ, а 34 мяча в 40 играх сделали их на следующий сезон бронзовыми медалистами. Тот сезон стал для Коула фантастическим – 41 гол в 45 матчах во всех турнирах.

Он продолжил забивать и на следующий сезон (9 голов в 18 матчах), поэтому зимой 1995 года в клуб пришел оффер из «Манчестер Юнайтед». В футболке «красных дьяволов» форвард провел 275 матчей (121 гол) и выиграл все, что можно (5 чемпионатов Англии, Лигу чемпионов, два Кубка Англии). Здесь он составлял очень грозную пару нападающих с Тедди Шерингемом и Дуайтом Йорком, но из-за высокой конкуренции не был столь уж определяющим игроком – только в трех сезонах из семи сыграл от 30 матчей, поэтому и забивал не так много. Например, ни разу не добрался до отметки в 20 голов.

В последние полтора года в «МЮ» Коул окончательно проиграл конкуренцию другим форвардам и провел всего 30 матчей, в которых забил 13 мячей, а с приездом Руда ван Нистелроя отправился по командам: «Блэкберн» (2,5 сезона), «Фулхэм», «Манчестер Сити» (по сезону), «Портсмут» (сезон с полугодовой сдачей в аренду в чемпионшип) и «Сандерленд» (сезон). И с каждым годом забивал все меньше и меньше. И все же те три гола за «Портсмут» и отделяют его от Агуэро.

3. ХАРРИ КЕЙН (2012-…) – 200 голов (0,66 за игру)

История легенды «шпор» еще далека от завершения, ведь ему всего 29 лет. Гол Кейна в ворота «Ман Сити» стал не только 200-м в АПЛ, но и 267-м для него в футболке «Тоттенхэма», что автоматически сделало его лучшим бомбардиром в истории клуба. Можно только представить, как круто он превзойдет собственное достижение, если обменяет возможность выиграть трофей на звание символа клуба.

Пожалуй, Кейн – главный претендент на то, чтобы со временем подвинуть Ширера с его пьедестала.

2. УЭЙН РУНИ (2002-2018) – 208 голов (0,42 за игру)

Гордость и боль болельщиков «Эвертона», ведь Руни действительно мог дать команде очень много. Он сверкнул в очень юном возрасте – например, в 17 лет и 5 дней забил «Арсеналу», положив конец 30-матчей серии «канониров» без поражений и став самым юным автором гола в АПЛ.

Увы, сам Руни надолго задерживаться в стане «ирисок» не хотел, тем более, что за ним выстроилась очередь из английских топов. Он благоразумно выбрал находившийся тогда на пике «Манчестер Юнайтед», в составе которого за 13 сезонов выиграл пять чемпионских титулов, Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и три Кубка лиги. А еще неоднократно признавался лучшим футболистом страны по различным версиям.

Долгие годы Руни, прозванный Шрэком за сходство с этим персонажем, был душой и сердцем «МЮ». В сезоне-2009/10 он наколотил в АПЛ 26 мячей, а через год даже 27, но со временем в силу возраста и из-за травм стал терять былую резкость и постепенно отодвигался с линии нападения в глубь поля. В итоге в два последних сезона провел 53 матча, а забил всего 13 мячей и вернулся в «Эвертон». Правда, всего на год. А потом уехал в МЛС.

Долгие годы был лучшим бомбардиром сборной Англии (53 гола), но на ЧМ-2022 Кейн догнал его по этому показателю. Нет сомнений, что в ближайшее время он обойдет Руни по голам и в сборной, и в премьер-лиге.

1. АЛАН ШИРЕР (1992-2006) – 260 голов (0,59 за игру)

Бомбардир от бога. Со стороны Ширер не обладал какими-то уникальными техническими навыками, зато имел фантастическое голевое чутье и невероятно высокий интеллект. Он имел бы еще большее преимущество над преследователями, но 23 гола за «Саутгемптон» забил еще до создания премьер-лиги, так что они в эту статистику не входят.

В карьере Ширера две главные команды, и обе не обладают приставкой топ. Хотя он изо всех сил делал их таковыми. Особенно это относится к «Блэкберну», в котором в середине 90-х подобралась сумасшедшая банда во главе с тренером Кенни Далглишем, выигравшая 1995 году чемпионский титул. В ней блистали вратарь Тим Флауэрс, защитник Колин Хендри, капитан Тим Шервуд и форварды Крис Саттон и, конечно, Ширер.

Ширер вообще был бесподобен, наколотив в 42 матчах 34 мяча. Это до сих пор рекорд по количеству голов за один сезон. Превзойти его может только Эрлинг Холанд, уже забивший за полсезона 25 голов. Спустя два года Алан переехал в «Ньюкасл», за который выдавал кардинально разные отрезки – 25 голов в сезоне-1996/97 и только 2 гола в 17 играх сезона-1997/98. И все-таки он оставался символом «сорок» до 2006 года и лишь в 36-летнем возрасте ушел на покой в статусе с отрывом лучшего бомбардира в истории лиги.