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Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого

В эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий неожиданно прошелся по Александру Мостовому. Экс-игрок сборной России, «Спартака», легенда «Сельты» в накладе не остался.
Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого
06 февраля 2023 15:18
автор: Юрий Волохов

Мы попросили футбольного агента Дмитрия Селюка прокомментировать этот мини-скандал.

- Мостовой был очень талантливым игроком, а его поставил бы в один ряд с Аршавиным, по таланту среди всех российских футболистов в истории российского футбола, - говорит Селюк. – И, конечно, был еще такой уникум, как Илюша Цымбаларь. Возвращаясь к Мостовому, это был умный игрок, он вел и организовывал игру команд, за которые выступал. Уверен, что из Мостового получился бы прекрасный тренер. Ему надо только найти хороших помощников. И я не понимаю, почему в России Александру не поступает предложений от клубов. Искренне не понимаю, Мостовой будет получше многих наших тренеров.

Что касается Слуцкого, но пришел в ЦСКА после Газзаева, не стал там ничего менять. На этом багаже выигрывал. Потом был неудачный опыт в Англии и Голландии. Затем с «Рубином» вылетел в первую лигу. А потом и в первой лиге забуксовал. Дальше все знают, что со Слуцким произошло.

Слуцкий любил качаться на скамейке, у Лобановского, видимо, подсмотрел, скопировал. Еще во времена ЦСКА запустил через журналистов миф о себе, как о «русском Моуринью».

Что касается этой перепалки, напрасно Слуцкий тронул Мостового. У Александра есть имя в футболе, в отличие от Слуцкого. Причем имя в Европе. И в футболе Мостовой разбирается лучше Слуцкого.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале посетовал, что некоторые в прошлом известные футболисты нигде не востребованы, а сами превратились в говорящих голов и занимаются только огульной критикой.

Слуцкий прошелся по легенде «Спартака», «Страсбура» и «Сельты» Александре Мостовом, в результате назвав его фриком.

Мостовой в долгу не остался, ответил весьма решительно, также употребив слово фрик.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого
Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого
В эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий неожиданно прошелся по Александру Мостовому. Экс-игрок сборной России, «Спартака», легенда «Сельты» в накладе не остался.
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