Событие, изменившее историю «Манчестер Юнайтед». 65 лет со дня Мюнхенской трагедии

В субботу, 4 февраля, перед матчем 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» главные тренеры обоих клубов Эрик тен Хаг и Патрик Виейра вышли из подтрибунного помещения стадиона «Олд Траффорд» с венками в руках, чтобы почтить память погибших игроков «красных дьяволов» в Мюнхенской авиакатастрофе.

65 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории мирового футбола. Во время авиакатастрофы в Мюнхене погибли 23 человека, среди которых восемь были футболистами «манкунианцев».

После ответного матча в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» «Манчестер Юнайтед» должен был отправиться из Белграда в Манчестер на самолете Airspeed AS.57 Ambassador класса Elizabethan. Судно успешно совершило посадку в аэропорту Мюнхена для плановой дозаправки. Затем самолет дважды пытался взлететь в 14.31 и 14.34 по местному времени, однако командиром самолета Джеймсом Тейном было принято решение высадить всех пассажиров и отложить полет в связи с колебаниями в левом двигателе.

Кроме того, погода в Мюнхене стала резко ухудшаться – начался сильный снегопад. Многие футболисты «красных дьяволов» посчитали, что полет будет отложен до утра. Однако пилоты Airspeed AS.57 Ambassador решили лететь в этот же день, чтобы не выбиться из запланированного графика.

Итак, в 14.56 самолет начал движение по взлетно-посадочной полосе. На последней трети полосы на скорости 217 км/ч воздушное судно попало в снежную кашу и начало резко замедляться. Выехав за пределы аэропорта, Ambassador пытался взлететь, однако летчикам этого сделать не удалось. Самолет снес жилой дом, находящийся неподалеку, левым крылом. Далее левая часть кабины самолета врезалась в дерево. Правым бортом судно въехало в ангар, где стоял грузовик с горючим, которое воспламенилось.

На месте погибло 21 человек, из которых семь игроков «Манчестер Юнайтед». Еще один футболист команды Дункан Эдвардс скончался позже в больнице. Среди выживших – вратари Гарри Грегг и Рэй Вуд, защитник Билл Фоулкс, хавбек Джеки Бланчфлауэр, а также нападающие Бобби Чарльтон, Джонни Берри, Альберт Скэнлон, Деннис Вайоллет и Кенни Морганс.

Среди тренерского штаба клуб потерял Берта Уолли и Тома Карри, а также секретаря Уолтера Крикмера. Наставник команды Мэтт Басби был спасен. Впоследствии специалист два месяца находился в больнице и находился в тяжелом психологическом состоянии.

В том году победителем Кубка европейских чемпионов стал мадридский «Реал». После завоевания титула в стане сливочных предложить вручить трофей «Юнайтед». Испанцев поддержали и представители «Црвены Звезды», но УЕФА не одобрило данную идею.