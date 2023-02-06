Сарвели и Джорджевич набирают мощь! «Сочи» разгромил «Ростов» в Зимнем кубке РПЛ

БЕРДЫЕВ ПРОТИВ КАФАНОВА

В первом матче второго тура Зимнего кубка РПЛ встречались неудачники старта турнира – «Сочи» потерпел минимальное поражение от «Краснодара» (0:1), а «Ростов» уступил в серии пенальти вратарю «Спартака» Александру Селихову, взявшему аж три удара из пяти.

Впрочем, ни те, ни другие по этому поводу сильно не переживали. Этот турнир является для команд частью подготовки к сезону, о чем свидетельствуют и составы в очной встрече. Так, Курбан Бердыев с первых минут выставил Артема Мещанинова, его тезку Макарчука и Амира Батырева, Никиту Бурмистрова и Луку Джорджевича, которые при новом тренере все отчетливее становятся игроками замены. То же можно сказать и Владиславе Сарвели, но он в первом туре очень сильно вышел во втором тайме.

Валерий Карпин еще более глобально обновил состав, оставив за пределами основы всех лидеров Максима Осипенко, Данилу Глебова, Даниила Уткина и Николая Комличенко. Из важных игроков основы в старте появились лишь Сергей Песьяков, Денис Терентьев и Дмитрий Полоз. То есть оба тренера ставили задачу максимально равномерно распределить нагрузку между футболистами, а не биться за первое место.

Добавим еще, что в этот вечер на стадионе в ОАЭ встретились многолетние партнеры по тренерскому штабу «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев и Виталий Кафанов.

ДВА ПОДАРКА МИРОНОВА

Три матча не пропускали на этом сборе ростовчане, но в этой встрече вышли уж больно молодежным составом, которому не хватает взаимопонимания. И это привело к быстрому голу – очень активный в прессинге на первых минутах Батырев накрыл Алексей Миронова перед штрафной, Джорджевич подхватил мяч и в касание откинул его Бурмистрову, и тот прицельным ударом в ближний угол открыл счет.

На удивление уверенные действия от осенних резервистов и вообще впечатляющий прессинг от футболистов, не имевших игровой практики и доверия тренеров. Что подтвердил и второй гол, также созданный организованный грамотным давлением и Мироновым – молодой полузащитник ошибся в передаче в касание, а мгновенно среагировавший Сарвели в касание вывел на удар Джорджевича.

И в дальнейшем сочинцы в атаке играли стильно и с удовольствием, а в одном эпизоде даже дважды подряд сыграли пятками. Хорошо в этой комбинационной игре чувствовали себя и Сарвели, и Макарчук. Парней могла бы деморализовать потеря статуса игроков основы, но Бердыев умеет находить слова и правильно настроить всех.

УДАЛЕНИЕ С ЗАМЕНОЙ

А вот что пытались наиграть желто-синие, загадка. Ни в середине поля, ни в атаке они ничем не запомнились, да еще и ближе к концу тайма остались в меньшинстве – Терентьев в течение трех минут совершил три жестких фола и был абсолютно закономерно удален. Правда, на второй тайм команды вышли в равных составах. И тем, и другим было полезнее наигрывать связи в обстоятельствах, максимально приближенных к боевым, поэтому сочинцы одобрили просьбу оппонентов.

Во втором тайме игра была более равной, но сочинцы продолжали проводить классные комбинации. Роскошной получилась еще одна под занавес тайма, в которой приняли участие чуть ли не все игроки полузащиты/атаки. В ней хотелось бы выделить, как классно открылся в середине поля вышедший на замену Ибрагим Цаллагов, через которого южане вышли из-под прессинга, и как Георгий Мелкадзе на скорости попер на нескольких соперников и из выгодной позиции покатил на ударную Макарчуку, чей прострел и замкнул (не исключено, что из офсайда) Сарвели.

По ходу второй половины составы команд пополнились опытными игроками основы, но на фоне постоянных остановок из-за замен игра все равно потеряла цельность. Ростовчане больше владели мячом, сочинцы чаще контратаковали, в чем особую роль играл Мелкадзе, успевавший и в подыгрыше, и ближе к штрафной. Любопытно также, что Сарвели – единственный полевой игрок, проведший на поле все 90 минут.

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

«Сочи» - «Ростов» - 3:0 (2:0)

Голы: Бурмистров, 11 – 1:0. Джорджевич, 16 – 2:0. Сарвели, 58 – 3:0.

«Сочи»: Джанаев, Сиссако (Миладинович, 46), Дркушич (Юрганов, 46), Мещанинов (Кусков, 70), Макарчук (Терехов, 60), Нобоа (Юсупов, 46), Батырев (Цаллагов, 46), Маргасов (Заика, 62), Сарвели, Бурмистров (Жоаозиньо, 62), Джорджевич (Мелкадзе, 46).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 46), Прохин (Осипенко, 60), Мелехин (Сухомлинов, 72), Сильянов (Бочаров, 72), Селява (Глебов, 60), Щетинин (Максецов, 72), Миронов (Уткин, 61), Мельников (Комаров, 46), Полоз (Байрамян, 61), Голенко (Комличенко, 61).

Предупреждения: Терентьев, 35. Бурмистров, 51. Миладинович, 78. Глебов, 82.

Удаление: Терентьев, 38 (2 жк).

Судья: Мешков.