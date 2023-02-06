«Спартак» наслаждается игрой и громит «Краснодар»! Зиньковский сделал три гола

МИНУС САФОНОВ, ПЛЮС СПЕРЦЯН

Игры «Спартака» и «Краснодара» почти всегда получаются яркими и событийными, а сейчас вышли на встречу друг с другом еще и в ранге команд, одержавших победы в первом туре, а значит, претендующих на первое место. Красно-белые, правда, голов не забили и набрали только два очка в серии пенальти.

Можно предположить, что спартаковцы более заинтересованы в том, чтобы заполучить очередной (межсезонные турниры они выигрывают нередко) кубок в копилку. Во всяком случае, стартовый состав Гильермо Абаскаля во втором туре был ближе к правдоподобному, чем у других команд. Разве что Павел Мелешин, заменивший неубедительного в прошлом матче Антона Зиньковского, выделялся из общего ряда. Формально он играл на левом фланге, но на практике чаще оказывался на острие. А Алексис Дуарте начал матч в паре с Георгием Джикией.

А вот Владимир Ивич не столь серьезно отнесся к этой встрече. Так, он оставил в запасе Кайо, Кади Боржеса, Олакунле Олусегуна и даже Джона Кордобу. Вместо последнего в нападении вышел 18-летний Александр Кокшаров. Зато в состав после травмы вернулся главный игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян. А вот уставшего и заскучавшего по дому Матвея Сафонова не оказалось даже в заявке.

Источник фото: ФК «Краснодар»

СВЯЗКА СОБОЛЕВ – МЕЛЕШИН БУДЕТ ГРЕМЕТЬ

Несмотря на то, что до возобновления сезона еще больше двух недель, «Спартак» порадовал цельной игрой. Что немного даже удивительно, если учесть, что тремя днями ранее с «Ростовом» он совсем не впечатлил. Весь тайм красно-белые провели с инициативой. Выдержав стартовый цикл стандартов соперника, красно-белые укрепились в середине поля и провели несколько очень приличных атак.

В них самым активным на острие оказывался Мелешин, оказывавшийся на острие чаще Александра Соболева, зачастую игравшего в подыгрыше. Интересно, что форвард регулярно получал мяч на правом краю, где действовал и Михаил Игнатов, так что в игре команды создавался сознательный перекос на правый край.

Источник фото: ФК «Спартак»

Мелешин же был заряжен на завершение и попортил очень много крови вратарю Станиславу Агкацеву. Сначала после подачи Руслана Литвинова пробил головой. Затем после проникающей передачи обыграл оппонента и выскочил один на один с вратарем, но не смог его переиграть (Агкацев потом вытащил еще и добивание Соболева, так что вдвойне герой) и в конце концов открыл счет дальним прицельным ударом в дальний угол. Этот гол стал возможен благодаря тому же Соболеву, пяткой перехватившему передачу на чужой половине поля и устроившему партнеру выход три в два.

Под конец тайма «быки» совсем запыхались и запутались в перестроениях соперников (коих очень много в каждой линии и даже между ними) и чудом не пропустили еще пару мячей. Очень сильно в концовке сыграл Соболев, раздававший сложнейшие обостряющие передачи и имевший возможность удвоить преимущество после подачи со штрафного – остался один и с лета пробил в сантиметрах от дальней штанги.

ВОТ ЭТО ЗИНЬКОВСКИЙ!

Во втором тайме Абаскаль решил посмотреть другую версию «Спартака» и заменил львиную долю игроков, сохранив только тройку полузащитников (до 60-й минуты, а за 15 минут до конца наконец после травмы вышел Кристофер Мартинс). И пока вышедшие спартаковцы только втягивались в игру, краснодарцы создали убойный момент – Алексей Ионов мягкой подачей на дальний угол вратарской нашел Мозеса Кобнана, чей удар в упор роскошно вытащил Александр Селихов.

«Горожане» вообще оживились и, как показалось, перехватили инициативу, но вместо ответного гола в чужие получили второй в свои. И это настоящий шедевр. Вышедший на правом фланге Зиньковский раскидал четверых (!) защитников и, добравшись до центра штрафной, расстрелял Агкацева.

Источник фото: ФК «Спартак»

Этот гол придал вышедшим спартаковцам уверенности, и они весьма хладнокровно провели остаток встречи, а в концовке еще и довели счет до крупного – сначала вышедший на замену Кайо грубо ошибся в передаче, подарив мяч Зиньковскому, и привез атаку четыре в два на свои ворота, а Шамар Николсон раскачал оппонента и воткнул мяч под перекладину, а затем заработанный Зиньковским пенальти реализовал Кейта Бальде.

В итоге «Спартак» вновь не пропустил и поднялся на первую строчку. В заключительном туре ему играть с «Сочи», а «Краснодар» ждет встреча с «Ростовом». Как Абаскаль будет выбирать игроков, когда подойдет время официальных матчей, если все так хороши? И это еще нет лучших из лучших Квинси Промеса и Виктора Мозеса.

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

«Краснодар» - «Спартак» - 0:4 (0:1)

Голы: Мелешин, 22 – 0:1. Зиньковский, 58 – 0:2. Николсон, 81 – 0:3. Бальде, 83 – с пенальти – 0:4.

«Краснодар»: Агкацев, Волков, Сорокин, Хуниор Алонсо, В. Литвинов (Кайо, 61), Ленини (Боржес, 46), Баньяц, Сперцян (Кривцов, 61), Ионов (Батчи, 61), Кобнан (Олусегун, 61), Кокшаров (Кордоба, 46).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Денисов (Тавареш, 46), Дуарте (Маслов, 46), Джикия (Чернов, 46), Хлусевич (Классен, 46), Р. Литвинов (Рыбус, 59), Пруцев (Мартинс, 65), Зобнин (Зорин, 59), Игнатов (Кейта, 46), Мелешин (Зиньковский, 46), Соболев (Николсон, 46).

Предупреждения: Кобнан, 51. Классен, 54. Чернов, 69. Зорин, 76.

Судья: Кукуян.