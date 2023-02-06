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Подозревали «Челси», а попался «Ман Сити»

У действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» последние 24 часа получились более чем насыщенными. 
Подозревали «Челси», а попался «Ман Сити»
06 февраля 2023 22:50
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: IMAGO

Сначала «горожане» привычно проиграли «Тоттенхэму» на Hotspur Stadium, а утром узнали о том, что АПЛ предъявила клубу обвинения в нарушении финансового фэйр-плей. Расследование по данному факту проводилось в течение четырех лет, как результат - было выявлено более 100 фактов игнорирования финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае, если вина будет доказана, «Манчестер Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков и исключение из лиги.

Усугубляет ситуацию для клуба из Манчестера и тот факт, что на этот раз, команда, если санкции вступят в силу, не сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы их оспорить. В 2020 году у «Ман Сити» уже была похожая история: УЕФА наложил на клуб двухлетний запрет на участие в еврокубках, но, обратившись в CAS, «горожанам» удалось его отменить. Но на этот раз, согласно правилам премьер-лиги, у команды не будет такой возможности.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

В общем, дела у одного из лидеров английского чемпионата, идущего сейчас на второй строчке в турнирной таблице, складываются не лучшим образом. Сам клуб заявил сегодня, что удивлен публикацией данных предполагаемых нарушений правил премьер-лиги.

«Клуб приветствует рассмотрение данного вопроса независимой комиссией с целью беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции клуба. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда», — сказано в сообщении клуба на официальном сайте «Манчестер Сити».

После обвинения «Ман Сити» в финансовых махинациях, многие стали кивать и в сторону «Челси» - мол, к ним стоило бы тоже как следует присмотреться. Этой зимой «пенсионеры» как следует раскачали трансферный рынок, потратив на новых футболистов больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги. Но новый владелец команды американский бизнесмен Тодд Боули просто оказался дотошнее и внимательнее остальных, обнаружив лазейку в правилах УЕФА, и как истинный делец воспользовался моментом. Теперь Союз европейских футбольных ассоциаций прикроет лавочку: в ближайшее время возможность подписания «длинных» контрактов на 7-8 лет будет ограничена пятью годами. Так что «Челси» вряд ли грозят какие-то санкции.

ФК «Челси»

А вот «Манчестер Сити» есть над чем задуматься: регламент АПЛ не предполагает срока давности по финансовым правонарушениям. Возможно, стоит как следует, на будущее, изучить кейс итальянского собрата по несчастью - клуба «Ювентус», который уже во второй раз в своей истории садится в одну и ту же лужу. Недавно «Старая синьора» была оштрафована на 15 очков и опустилась с третьего на десятое место в чемпионате Италии. Однако всплыли новые факты финансовых махинаций, и теперь с «Ювентуса» возможно снимут еще 20 очков и клуб, проигнорировавший ошибки прошлого, может снова вылететь из Серии А.

источник: «Советский спорт»
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