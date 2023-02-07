Поучительная история Дзаньоло из «Ромы». Как испортить жизнь всем

Николо Дзаньоло в 2018-м году стал любимцем болельщиков «Ромы», который должен был стать продолжателем традиций Франческо Тотти и Даниэля Де Росси, и у него все для этого было. Да, он не являлся воспитанником римской академии, но уже в 18 лет он начал выходить в основе команды, а также хоть и редко, но отмечаться голевыми действиями. Все вело к тому, что в «Роме» вырастет новый топ-игрок для сборной Италии и всего европейского футбола, но красивая история превратилась в нечто тяжелое и неприятное, о чем стоит рассказать.

Стоило только Дзаньоло засверкать и показать 4+2 в Серии А, как на него тут же обратили внимания некоторые клубы Европы, включая «Тоттенхэм», но Николо продлил контракт, чем еще больше закрепил отношения с болельщиками и руководством.

Однако затем случилась неприятная и очень болезненная травма - разрыв крестообразных связок. Восстановившись от нее, и начав вновь показывать хороший уровень, ситуация повторилась, но теперь уже с другим коленом. Два разрыва «крестов» подряд в 21 год - очень сильный удар по футболисту.

Источник фото: AFLO

Клуб поддерживал Николо, но понимал, что возможно продать игрока будет выгоднее, чем рисковать и вновь пытаться встроить его в состав, особенно на фоне заканчивающегося контракта в 2024-м году. Тогда на горизонте появился «Борнмут», согласившийся на трансфер в 30 млн евро, что полностью устраивало «Рому», но Николо отказался от переговоров, чем вывел из себя руководство клуба. А когда он признал свою ошибку под давлением «Ромы» и угрозами о переводе в дубль до конца контракта, то уже сам «Борнмут» отказался разговаривать с капризным игроком.

Все это вылилось в полный кошмар для Дзаньоло. Моуриньо прямо критикует итальянца за поведение, болельщики вывешивают оскорбительные баннеры со смертельными угрозами, и по неподтвержденной информации даже преследуют игрока. Сам Николо тоже не отсиживается, а проверяет на законность поведение клуба, которое по его мнению оказывает на него большое психологическое давление. Это тот самый случай, когда всего один шаг от любви до ненависти.

Источник фото: AFLO

Спасти Дзаньоло может только трансфер. И если ранее говорилось об интересе «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и других топ-клубов, то сейчас единственным спасительным островом для итальянца стал «Галатасарай», готовый выкупить полузащитника. Джанлука Ди Марцио утверждает, что турки готовы предложить 22 млн евро, а самому игроку гарантировать место в основном составе.

В переговорах явной доминирующей силой как раз выступает «Галатасарай», который понимает, что именно он в текущей ситуации диктует условия. «Роме» срочно нужно избавиться от ненужного игрока, цена на которого к лету еще упадет, а перед Дзаньоло нет никакого выбора, учитывая закрытые трансферные окна в топ-чемпионатах. Если не удастся договориться сейчас, то 23-летнему игроку придется еще полгода сидеть без игровой практики. И это минимум.