Поучительная история Дзаньоло из «Ромы». Как испортить жизнь всем

Николо Дзаньоло в 2018-м году стал любимцем болельщиков «Ромы», который должен был стать продолжателем традиций Франческо Тотти и Даниэля Де Росси, и у него все для этого было. Да, он не являлся воспитанником римской академии, но уже в 18 лет он начал выходить в основе команды, а также хоть и редко, но отмечаться голевыми действиями. Все вело к тому, что в «Роме» вырастет новый топ-игрок для сборной Италии и всего европейского футбола, но красивая история превратилась в нечто тяжелое и неприятное, о чем стоит рассказать.
Стоило только Дзаньоло засверкать и показать 4+2 в Серии А, как на него тут же обратили внимания некоторые клубы Европы, включая «Тоттенхэм», но Николо продлил контракт, чем еще больше закрепил отношения с болельщиками и руководством.
Однако затем случилась неприятная и очень болезненная травма - разрыв крестообразных связок. Восстановившись от нее, и начав вновь показывать хороший уровень, ситуация повторилась, но теперь уже с другим коленом. Два разрыва «крестов» подряд в 21 год - очень сильный удар по футболисту.
Клуб поддерживал Николо, но понимал, что возможно продать игрока будет выгоднее, чем рисковать и вновь пытаться встроить его в состав, особенно на фоне заканчивающегося контракта в 2024-м году. Тогда на горизонте появился «Борнмут», согласившийся на трансфер в 30 млн евро, что полностью устраивало «Рому», но Николо отказался от переговоров, чем вывел из себя руководство клуба. А когда он признал свою ошибку под давлением «Ромы» и угрозами о переводе в дубль до конца контракта, то уже сам «Борнмут» отказался разговаривать с капризным игроком.
Все это вылилось в полный кошмар для Дзаньоло. Моуриньо прямо критикует итальянца за поведение, болельщики вывешивают оскорбительные баннеры со смертельными угрозами, и по неподтвержденной информации даже преследуют игрока. Сам Николо тоже не отсиживается, а проверяет на законность поведение клуба, которое по его мнению оказывает на него большое психологическое давление. Это тот самый случай, когда всего один шаг от любви до ненависти.
Спасти Дзаньоло может только трансфер. И если ранее говорилось об интересе «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и других топ-клубов, то сейчас единственным спасительным островом для итальянца стал «Галатасарай», готовый выкупить полузащитника. Джанлука Ди Марцио утверждает, что турки готовы предложить 22 млн евро, а самому игроку гарантировать место в основном составе.
В переговорах явной доминирующей силой как раз выступает «Галатасарай», который понимает, что именно он в текущей ситуации диктует условия. «Роме» срочно нужно избавиться от ненужного игрока, цена на которого к лету еще упадет, а перед Дзаньоло нет никакого выбора, учитывая закрытые трансферные окна в топ-чемпионатах. Если не удастся договориться сейчас, то 23-летнему игроку придется еще полгода сидеть без игровой практики. И это минимум.