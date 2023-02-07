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Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип

Уникум-вратарь, воспитанники и почти экс-заключенный.
Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип
07 февраля 2023 09:19
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

Финансовый фэйр-плей УЕФА (ФФП), введенный в европейский футбол в сезоне-2011/12, спустя 11 сезонов, до сих пор вызывает массу вопросов и скандалов. Нередко под это жесткое правило попадали клубы из средней части Европы, из-за чего лишались возможности выступать в еврокубках, но все сходило с рук грандам, тратящим сотни миллионов евро. Не исключено, что они и правда находили хитрые лазейки в правилах, но уж слишком много скандалов было связано с завышенными трансферными стоимостями игроков, компаниями-пустышками (которые якобы спонсировали клубы) и другими обманными приемами.

Одним из главных транжир в последние десятилетия является «Манчестер Сити», а в 2020-м году клуб все же подловили на незаконных схемах, и тогда Пеп Гвардиола сказал следующую фразу:

«Я сказал нашим людям: «Расскажите мне о подозрениях. Я верил им на 100 процентов с первого дня, поэтому я защищал клуб на данном этапе.

Я сказал: «Если вы солжете мне, то на следующий день меня здесь не будет. Я уйду, и вы больше не будете моими друзьями.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Мне нравится представлять клуб, который делает все правильно. В конце концов, речь идет не о победе в Лиге чемпионов или премьер-лиге, а о том, чтобы всегда делать хорошо для наших людей и наших болельщиков», — цитирует Гвардиолу The Mirror.

Теперь, спустя три года, АПЛ вновь опубликовала отчеты, которые подтверждают махинации «Сити», из-за чего с клуба могут снять очки, а также понизить до чемпионшипа. Гвардиола, если верить его словам, точно уйдет, а вместе с ним покинет клуб львиная доля состава, которая явно не пропитана такой большой любовью к «Манчестеру», чтобы терять целый год карьеры во второсортном чемпионате. Я нашел лишь пятерых игроков из текущего состава, которые теоретически могли бы остаться в клубе в самые тяжелые времена.

Штефан Ортега

Эдерсон уйдет, без вопросов, но за его спиной просиживает в запасе Штефан Ортега, которому отдаются кубковые матчи. Ортега высококлассный и современный вратарь, который играет ногами лучше, чем многие его коллеги из топ-клубов. Для чемпионшипа Ортега подойдет идеально.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Рико Льюис

18-летний парень только начал набирать обороты во взрослом футболе, но уже выдавил Жоау Канселу из «Сити», заставив его уехать в «Баварию». Если удастся продлить контракт (текущий действует до 2024-го года), то Льюис может может полноценно и на постоянной основе застолбить за собой место в старте команды.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Коул Палмер

Примерно в том же положении и другой воспитанник клуба, который все больше стал получать игровой практики, но в отличие от Льюиса, срок контракта играет не в его пользу. Текущий договор действует аж до 2026-го года, и вряд ли у 20-летнего полузащитника будет много предложений из английских топов, так что остаться в «Сити» будет выгодно даже ему самому.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Фил Фоден

С Фоденом куда сложнее. Он уже стал полноценной звездой «Манчестер Сити» и сборной Англии, и он давно уже перерос уровень чемпионшипа, но кому как не ему становиться легендой клуба? «Сити» часто критикуют за отсутствие истории, сложившейся философии и продажность игроков, а Фоден, как воспитанник клуба, может остаться с ним после падения, благодаря чему навсегда станет легендой клуба. Алессандро Дель Пьеро, Джорджо Кьеллини, Джанлуиджи Буффон и некоторые другие игроки «Ювентуса» из 2006-го года, которые остались с клубом после вылета в Серию Б, могут стать идеальным примером для Фила.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Бонус: Бенджамин Менди

Судьба Менди круто повернулась в 2020-м году, когда его стали обвинять в различного рода преступлениях и футбол отошел на второй план. Французский защитник уже почти 2,5 года без тренировок и игровой практики, но учитывая приближающееся завершение судебных процессов, уже совсем скоро он может вернуться в большой спорт.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Нужно отдать должное «Сити», который не расторг контракт с левым защитником, и если Менди получит разрешение снова вернуться в клуб, то будет интересно посмотреть на него, по крайней мере в рамках чемпионшипа.

источник: «Советский спорт»
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Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип
Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип
Уникум-вратарь, воспитанники и почти экс-заключенный.
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