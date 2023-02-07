Дмитрий Селюк: Кейн состоялся в «Тоттенхэме», но хорошо вписался бы в «Баварию» или «ПСЖ»

Мы узнали взгляд на Кейна и его возможное будущее у футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Кейн достиг важной отметки по забитым голам. Хорошо, что Гарри стал вице-чемпионом Европы-2020, но с «Тоттенхэмом» он вряд ли что-то выиграет в ближайшие годы.

- Кейн в «Тоттенхэме» состоялся как футболист мирового уровня. Кто знает, как все у него сложилось бы в другом клубе. В «Тоттенхэме» у него полное доверие тренера, руководства, он кумир болельщиков. В этом плане он чувствует себя абсолютно комфортно.

Есть похожий пример - Тотти. Он ведь тоже мог перейти куда-нибудь в «Ювентус» и выиграть кучу трофеев. Но остался верен «Роме» до конца, получил от болельщиков титул «Император Рима».

Что касается Кейна, то ему давно поет дифирамбы Гвардиола. Если б Гарри согласился, «Манчестер Сити» с удовольствием его подписал бы. Хотя я не очень вижу, как такой высокий центрфорвард, как Кейн, впишется в систему Гвардиолы. Хотя сейчас вот Холанд забивает.

Но, судя по всему, норвежец надолго в «Сити» не задержится. В Манчестере непросто жить семьям иностранцев – там очень часто идут дожди. Это вам не Барселона.

- Насчет стиля Гвардиолы согласен. Большая группа атаки крутит свою карусель, все меняются местами, при этом классический центрфорвард типа Кейна должен стоять на условной одиннадцатиметровой отметке и ждать паса. Нет, у Гвардиолы все должны участвовать в этой карусели. Хотя мы знаем, что Кейн любит отойти немного назад и сам выдать отличный голевой пас.

- Кейну больше подошел бы «Манчестер Юнайтед».

- Я все-таки про титулы. Вот «Бавария» хотела Кейна. Вроде писали, что все на мази. Но потом сорвалось.

- «Бавария» в последние годы только в Германии выигрывает титул, в Лиге чемпионов проваливается. Но «Баварии» Кейн точно подошел бы. Он бы идеально заменил Левандовского – такой же забивной центрфорвард. Однако дело в том, что «Бавария» много не платит.

Думаю, еще бы у него хорошо получилось в «ПСЖ». Летом Кейну будет тридцать. «Тоттенхэм» может его подписать до 35 лет. Тогда вся карьера пройдет в этом клубе. Либо «шпоры» решат на нем хорошо заработать. Думаю, после сезона хорошие предложение по Кейну будут.