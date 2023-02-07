World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Кейн состоялся в «Тоттенхэме», но хорошо вписался бы в «Баварию» или «ПСЖ»

Гарри Кейн в последнем туре достиг отметки в 200 мячей в АПЛ. Впереди только двое - Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208). Но форварду в этом году исполнится 30 лет, а титулов в «Тоттенхэме» он так и не выиграл. И, видимо, не выиграет. Пора сменить прописку.
Дмитрий Селюк: Кейн состоялся в «Тоттенхэме», но хорошо вписался бы в «Баварию» или «ПСЖ»
07 февраля 2023 15:46
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Тоттенхэм»

Мы узнали взгляд на Кейна и его возможное будущее у футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Кейн достиг важной отметки по забитым голам. Хорошо, что Гарри стал вице-чемпионом Европы-2020, но с «Тоттенхэмом» он вряд ли что-то выиграет в ближайшие годы.

- Кейн в «Тоттенхэме» состоялся как футболист мирового уровня. Кто знает, как все у него сложилось бы в другом клубе. В «Тоттенхэме» у него полное доверие тренера, руководства, он кумир болельщиков. В этом плане он чувствует себя абсолютно комфортно.

Есть похожий пример - Тотти. Он ведь тоже мог перейти куда-нибудь в «Ювентус» и выиграть кучу трофеев. Но остался верен «Роме» до конца, получил от болельщиков титул «Император Рима».

Что касается Кейна, то ему давно поет дифирамбы Гвардиола. Если б Гарри согласился, «Манчестер Сити» с удовольствием его подписал бы. Хотя я не очень вижу, как такой высокий центрфорвард, как Кейн, впишется в систему Гвардиолы. Хотя сейчас вот Холанд забивает.

Но, судя по всему, норвежец надолго в «Сити» не задержится. В Манчестере непросто жить семьям иностранцев – там очень часто идут дожди. Это вам не Барселона.

- Насчет стиля Гвардиолы согласен. Большая группа атаки крутит свою карусель, все меняются местами, при этом классический центрфорвард типа Кейна должен стоять на условной одиннадцатиметровой отметке и ждать паса. Нет, у Гвардиолы все должны участвовать в этой карусели. Хотя мы знаем, что Кейн любит отойти немного назад и сам выдать отличный голевой пас.

- Кейну больше подошел бы «Манчестер Юнайтед».

- Я все-таки про титулы. Вот «Бавария» хотела Кейна. Вроде писали, что все на мази. Но потом сорвалось.

- «Бавария» в последние годы только в Германии выигрывает титул, в Лиге чемпионов проваливается. Но «Баварии» Кейн точно подошел бы. Он бы идеально заменил Левандовского – такой же забивной центрфорвард. Однако дело в том, что «Бавария» много не платит.

Думаю, еще бы у него хорошо получилось в «ПСЖ». Летом Кейну будет тридцать. «Тоттенхэм» может его подписать до 35 лет. Тогда вся карьера пройдет в этом клубе. Либо «шпоры» решат на нем хорошо заработать. Думаю, после сезона хорошие предложение по Кейну будут.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Кейн состоялся в «Тоттенхэме», но хорошо вписался бы в «Баварию» или «ПСЖ»
Дмитрий Селюк: Кейн состоялся в «Тоттенхэме», но хорошо вписался бы в «Баварию» или «ПСЖ»
Гарри Кейн в последнем туре достиг отметки в 200 мячей в АПЛ. Впереди только двое - Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208). Но форварду в этом году исполнится 30 лет, а титулов в «Тоттенхэме» он так и не выиграл. И, видимо, не выиграет. Пора сменить прописку.
07.02.2023 15:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип
Пять игроков «Манчестер Сити», которые могут остаться в составе после падения в чемпионшип
Уникум-вратарь, воспитанники и почти экс-заключенный.
07.02.2023 09:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Поучительная история Дзаньоло из «Ромы». Как испортить жизнь всем
Поучительная история Дзаньоло из «Ромы». Как испортить жизнь всем
Испоганил карьеру, не может проживать в Италии, нарушил планы «Ромы».
07.02.2023 09:01
Футбол
автор: Никита Шмытов
Подозревали «Челси», а попался «Ман Сити»
Подозревали «Челси», а попался «Ман Сити»
У действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» последние 24 часа получились более чем насыщенными. 
06.02.2023 22:50
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Спартак» наслаждается игрой и громит «Краснодар»! Зиньковский сделал три гола
«Спартак» наслаждается игрой и громит «Краснодар»! Зиньковский сделал три гола
Два состава красно-белых конкурируют между собой в том, кто больше забьет. Абаскалю придется непросто с выбором состава, когда начнутся официальные игры.
06.02.2023 22:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Событие, изменившее историю «Манчестер Юнайтед». 65 лет со дня Мюнхенской трагедии
Событие, изменившее историю «Манчестер Юнайтед». 65 лет со дня Мюнхенской трагедии
06.02.2023 19:11
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сарвели и Джорджевич набирают мощь! «Сочи» разгромил «Ростов» в Зимнем кубке РПЛ
Сарвели и Джорджевич набирают мощь! «Сочи» разгромил «Ростов» в Зимнем кубке РПЛ
Команда Валерия Карпина по-прежнему без гола.
06.02.2023 18:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Российский футбол: призрачное будущее?
Российский футбол: призрачное будущее?
Будущее российского спорта решается прямо сейчас. Как официальными каналами и переговорами, так и неофициальными. Действия наших чиновников и функционеров встретили серьезное сопротивление, организованное Украиной и Польшей.  
06.02.2023 16:43
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого
Дмитрий Селюк: Напрасно Слуцкий тронул Мостового. Александр - имя в футболе, в отличии от Слуцкого
В эфире программы «Футбол не хоккей» на Первом канале бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий неожиданно прошелся по Александру Мостовому. Экс-игрок сборной России, «Спартака», легенда «Сельты» в накладе не остался.
06.02.2023 15:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кейн забил в АПЛ 200 мячей. До Руни 8 точных ударов, а лучший по-прежнему Ширер
Кейн забил в АПЛ 200 мячей. До Руни 8 точных ударов, а лучший по-прежнему Ширер
Самое время освежить воспоминания о десятке лучших бомбардиров АПЛ.
06.02.2023 14:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика