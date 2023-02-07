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Дмитрий Селюк: «Локомотив» сделал правильный выбор, Дзюба забьет больше многих записных снайперов 

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил «Советскому спорту», что нападающий Артем Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом». 
Дмитрий Селюк: «Локомотив» сделал правильный выбор, Дзюба забьет больше многих записных снайперов 
07 февраля 2023 21:11
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

- Могу подтвердить информацию, что «Локомотив» и Дзюба подпишут контракт до конца сезона, - говорит Селюк. – В связи с этим хочу сказать, что «Локомотив» сделал правильный выбор в отличие от других клубов РПЛ. «Локо» нужен забивной нападающий. И для самой лиги важно, чтобы нападающий уровня Артема Дзюбы играл в России.

И еще хочу сказать, что приход Артема в «Локо» - это, как гость в горле для всех его хейтеров.

- Никто не сомневается в классе Артема, но он давно не играл, и не понятно, успеет ли набрать форму за месяц.

- Все будет нормально, Артем не будет балластом, он всем все докажет и покажет. Уверен, Артем забьет за оставшиеся 12 матчей больше, чем Игнатьев. И больше, чем многие записные снайперы РПЛ.

- Больше Смолова?

- Больше, опять же за эти 12 матчей. Но речь о голах с игры, пенальти считать не будем.

И есть еще один важный аспект. В «Локо» много молодых футболистов, Дзюба для них станет дядькой на поле и в раздевалке. Даже больше скажу: на поле Артем будет вроде играющего тренера.

- Вот этого-то многие тренеры РПЛ и боялись, что Дзюба своим авторитетом будет тянуть тренерское одеяло на себя.

- А вот Михаил Галактионов не боится, и надо отдать ему должное. Он взял к себе в союзники такого опытнейшего футболиста. И это нормально. Дзюбе дали шанс, и он его не упустит.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба сыграл за команду пять неполных матчей в начале сезона, затем игрок и клуб расстались по соглашению сторон.

источник: «Советский спорт»
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