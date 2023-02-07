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Три игрока «Барселоны», в которых Хави вдохнул новую жизнь

Они хотели уйти из клуба, бунтовали, но стали ключевыми в составе.
Три игрока «Барселоны», в которых Хави вдохнул новую жизнь
07 февраля 2023 21:29
автор: Никита Шмытов

16 января «Барселона» стала победителем Суперкубка Испании, благодаря чему у болельщиков вновь ожили надежды, что некогда великий клуб встал на правильный путь. Окончательно уверовали в «Барселону» после ее выхода на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, в которой она после 20 сыгранных туров лидирует с пятиочковым отрывом. Немало пользы приносят новые игроки, которые были куплены летом 2022-го года, но ещё больше заслуживают внимания старички команды, в которых мало кто верил до прихода Хави. Молодой испанский тренер проделал колоссальную работу с тремя игроками, о которых я расскажу.

Френки де Йонг

До лета 2022-го года (включительно) одной из главных тем каждого трансферного окна был возможный уход Френки де Йонга, который был потрясающим футболистом в «Аяксе», и который идеально на первый взгляд подходил под стиль «Барселоны», но он не смог адаптироваться к Каталонии сразу. Предыдущие тренеры «Барсы» встраивали нидерландца в состав, но он и близко не был похожим на себя прежнего. Более того, Френки заявлял о своем неудобном положении и желании сменить команду, однако Хави с первого дня во главе главного тренера твердил, что де Йонгу лучше остаться, так как у него есть большие планы на нидерландца.

И Хави оказался прав. Это не были пустые слова, с помощью которых он просто хотел сохранить футболиста и успокоить атмосферу в команде, а Хави действительно нашел максимально удобное место на поле для Френки, с нужными связками и нужными инструкциями, как тут же де Йонг вновь стал напоминать топ-игрока.

Гави

С Гави не было никаких проблем до прихода Хави, но именно при новом главном тренере 18-летний испанский центральный полузащитник вырос из разряда «интересного и перспективного» в самую настоящую звезду и одного из лучших игроков мира в своем амплуа. А его гол и голевая передача принесли «Барсе».

Есть ощущение, что Хави видит в Гави своего преемника, поэтому уделяет ему повышенное внимание. И игрок отвечает тем же, ведь на днях он взял «шестерку» в виде игрового номера, под которым очень много лет играл Хави. Пожалуй, Гави самый прогрессирующий каталонский футболист прямо сейчас.

Усман Дембеле

Но если положение де Йонга не было так однозначно, а Гави нужно было только подтолкнуть в правильном направлении, то с Усманом Дембеле пришлось поработать куда более глобально.

Дембеле шантажировал клуб, получал постоянные травмы, грозился бесплатно уйти и все указывало на то, что «Барселона» в никуда выкинула 140 млн евро, но в дело вмешался Хави, решивший все вопросы. Сначала он убедил подписать француза новый контракт до 2024-го года, а потом дал ему на поле все необходимое, чтобы тот заиграл. И результат не заставил себя долго ждать. В этом сезоне Усман больше не отлеживается в лазарете, а стабильно играет и приносит плоды. На данный момент у него 8 голов и 7 голевых передач в 28 матчах. Если дальше обойдётся без травм, то Дембеле наверняка покажет наилучший сезон по голевым действиям за «Барселону» с момента прихода, то есть с 2017-го года.

О былых скандалах уже никто не вспоминает, и это полностью заслуга главного тренера.

источник: «Советский спорт»
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