«ПСЖ» потерял Мбаппе. Кто выйдет вместо него в матче с «Баварией»? 

«ПСЖ» официально объявил о травме Килиана Мбаппе, чье восстановление займет порядка трех недель. Лидер французского града пропустит матчи чемпионата с «Тулузой», «Монако», «Лиллем» и, возможно, с главным конкурентом «Марселем». Но еще важнее, что Мбаппе не сможет помочь команде в первом матче с «Баварией» в ЛЧ, который назначен на 14 февраля. Что теперь делать «ПСЖ»?

Какие есть альтернативы?

Кристоф Галтье чаще всего придерживается расстановки 3-4-3 с активными латералями на краях и чисто атакующей тройкой из Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Аргентинский кудесник на месте и в потрясающей форме, Мбаппе точно не сыграет с «Баварией», а Неймар в очередной раз чувствует недомогание, которое, как ни странно, совпало с его приближающимся днем рождения. Бразилец пропустил последний матч чемпионата и не факт, что сможет появиться в Лиге чемпионов. У главного тренера огромные проблемы.

Допустим, что Галтье будет придерживаться излюбленной схемы, но немного трансформирует ее. Тренер может отойти от фланговых нападающих и перейти на расстановку с двумя чистыми форвардами при поддержке «ложной девятки» или чистым атакующим центральным полузащитником, что уже пробовалось в редких матчах «ПСЖ» даже по ходу этого сезона.

Одно место в тройке атаки точно займет Лионель Месси, второе место вынужденно отойдет Карлосу Солеру, а кто третий? И вот в этом заключается главный вопрос. Фактически, у Галтье только один кандидат - Юго Экитике. 20-летний форвард явно прогрессирует и даже забивает в Лиге 1, но боюсь, что он еще не готов потянуть уровень плей-офф Лиги чемпионов, особенно против «Баварии». Такая тройка выглядит слишком слабо, а потому переходим ко второму варианту для Галтье.

Французский тренер в последнем матче против «Монпелье» отказался от трех защитников, сделав выбор в пользу 4-1-3-2, что несколько сбалансировало центр поля и дало больше свободы крайним защитникам в атаке, которых страховали опорные полузащитники. Эта расстановка не решает проблем со вторым форвардом, но при поддержке Солера, Фабиана Руиса и Витиньи у Экитике будет больше шансов не испортить общую картину.

«ПСЖ» нужно надеяться на быстрое восстановление Неймара, чтобы хоть как-то закрыть потерю Килиана.

Потеря Мбаппе - катастрофа?

И да, и нет. Очевидно, что атакующий потенциал «ПСЖ» сильно ограничится, но не так все плохо, как может показаться.

1. Килиан пропустит только первый, к тому же домашний матч, а ко второму наверняка будет полностью готов. Парижанам важно не убить шансы на проход дальше перед поездкой на «Альянц Арену», чтобы уже в полном и боевом составе решить задачу по выходу в 1/4 финала во втором матче.

2. «ПСЖ» теряет Мбаппе, но благодаря этому получает вариативность в атаке и возможность нормального прессинга, которого и быть не может с Месси, Неймаром и Мбаппе. А это, может, даже важнее в матче с «Баварией», которая любит доминировать во владении мячом.

3. «Бавария» сильна и опытна, но у нее тоже не все так радужно. Она не выигрывает три матча подряд, куча травмированных, а в нападении выйдет Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который недалеко ушел от того же Экитике. Силы уравнялись.