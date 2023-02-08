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Дзюба и Смольников - лучшие варианты для «Локомотива» прямо сейчас. Это качественные подписания

Не стоит критиковать «железнодорожников».
Дзюба и Смольников - лучшие варианты для «Локомотива» прямо сейчас. Это качественные подписания
08 февраля 2023 08:06
автор: Никита Шмытов
автор фото: РФС

«Локомотив» за весеннюю часть сезона закопал себя в тяжелейшую ситуацию, заняв лишь 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Из-за этого зимой руководству пришлось идти на радикальные меры на трансферном рынке. Клуб избавился от Педриньо, Керка, Едвая и Раконьяца, а приобрёл вместо них Пиняева, Глушенкова, Лантратова и Конти. Однако этого явно было мало, чтобы взлететь весной, дабы обезопасить себя от вылета в Первую лигу.

Иван Карпов утверждает, что Артём Дзюба и Игорь Смольников в ближайшие дни подпишут контракты на до конца сезона, что должно стать явным усилением и практически гарантом для сохранения места в высшем дивизионе, но реакция болельщиков оказалась неоднозначная.

Фан-база «Локомотива» продолжает жить прошлым и смотреть на новичков через призму их прошлых клубов, ведь новые игроки играли за «Зенит» и «Спартак», которые являются принципиальными соперниками «железнодорожников», что в корне неправильно. Поклонникам «Локо» сейчас важно отмести любые предрассудки, все капризы, недовольства и понять, что нет ничего важнее концентрации на выживании в РПЛ.

«Локомотив» не отходит от своей философии, иначе бы не подписывал молодых Пиняева и Глушенкова за большие деньги, но от их трансферов не было бы никакого смысла, если по итогам сезона клуб оказался в зоне вылета.

В подписании Смольникова и Дзюбы сразу несколько смыслов. В первую очередь, Игорю и Артёму на двоих 68 лет, у них десятки матчей за национальную сборную, множество трофеев и тонны бесценного опыта. Нужно ли лишний раз говорить, что именно лидеры часто решают судьбу команд с подвала таблицы? И особенно это важно в контексте «Локомотива», где один только Гильерме перешагнул возраст в 30 лет, а главным заводилой команды является 26-летний Дмитрий Баринов. И этого явно мало. Смольников и Дзюба могут встряхнуть молодёжь «Локо» и сплотить коллектив, ведь никто из них не хочет бесславно вылетать с московским клубом в низший дивизион, так как это сильнейшим образом ударит по репутации. Игорь и Артём должны стать главными «моторами» команды.

Что касается непосредственно игры, то здесь тоже сплошные плюсы. Если рассматривать конкурентов Дзюбы, то единственным чистым форвардом «Локо» считается Иван Игнатьев, которого Артём явно сильнее, даже с почти трёхмесячным перерывом. Также в составе есть Глушенков, Изидор, Пиняев и Камано, но все они всё-таки не совсем центральные форварды. Если главный тренер Михаил Галактионов решит играть в простой футбол с банальными навесами и забросами, то равных Дзюбе точно нет.

Что касается Смольникова, то он тоже подписывается скорее под основу. 34-летний крайний защитник, даже за полуживой «Торпедо», отдал несколько ключевых передач и три раза был признан лучшим игроком матча в первой части сезона. Игорь может стать этаким местным Юрием Жирковым, но только на противоположном фланге защиты.

Да, подписания нельзя назвать идеальными, ведь есть риск травматичности возрастных футболистов и не факт, что они будут разрывать оппонентов как в лучшие времена, но «Локо» подписал лучших футболистов, которых только можно было найти на рынке свободных трансферов. Важно закрепиться в РПЛ, а уже после этого можно спокойно идти по выбранной философии, перестраивать команду и делать другие второстепенные действия.

источник: «Советский спорт»
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