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Турнирная сетка, соперники «Реала» и главные сюрпризы текущего клубного ЧМ

Лукасу Айртону и Гильермо Вареле не суждено сыграть с «Реалом».
Турнирная сетка, соперники «Реала» и главные сюрпризы текущего клубного ЧМ
08 февраля 2023 08:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФИФА

Чемпионат мира среди клубов не является самым привлекательным футбольным турниром, но ведь он достоин не меньшего внимания, так как в одном месте собираются клубы из разных частей планеты, в том числе из Океании и Африки, что уже само по себе интересно. 8 декабря в турнир вступит мадридский «Реал», а в этой статье мы разберем, какие сюрпризы произошли уже сейчас.

КЛУБЫ-УЧАСТНИКИ И ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Клубный чемпионат мира, в отличие от аналогичного турнира среди сборных, вмещает в себя лишь семь команд, которые сразу же участвуют в плей-офф.

В верхнюю часть сетки попали следующие клубы: «Реал» (Испания), «Сиэтл Саундерс» (США), «Аль-Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В нижней части сетки другие: «Фламенго» (Бразилия), «Видад» (Марокко), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

«Фламенго» и «Реал» - счастливчики, ведь согласно регламенту турнира, им не нужно пробиваться через все стадии, и они сразу же попадают в полуфиналы. Все остальные (кроме ещё двух команд) начали турнир с четвертьфинала. А тяжелее всего пришлось египетскому «Аль-Ахли», который единственный сыграл на турнире уже две игры: сначала в ⅛ был обыгран «Окленд Сити» (3:0), а затем был повержен «Сиэтл» (1:0), решающий гол с которым был забит только на 88-й минуте.

Но главный сюрприз выдал другой клуб - «Аль-Хиляль». В четвертьфинале «Видад» выигрывал до 94-й минуты, но потом марокканский клуб схлопотал красную карточку и нарвался на пенальти в свои ворота, который был реализован. Далее команды довели матч до серии 11-метровых, в которых ни разу не промахнулись саудовцы, по итогам чего шагнули в полуфинал.

«Аль-Хиляль» в полуфинале встретился с «Фламенго», которого называли главным конкурентом «Реала», а некоторые даже называли его фаворитом в борьбе за титул. Однако саудовцы выиграли со счётом 3:2, в том числе из-за двух пенальти и очередного удаления у бразильцев. В итоге, хваленый «Фламенго» с Давидом Луизом, Артуро Видалем и хорошими знакомыми Лукасом Айртоном, Гильермо Варелой отправится лишь в матч за третье место. Южноамериканский футбол вновь потерпел крушение.

КАКИЕ ШАНСЫ У «РЕАЛА»?

После вылета «Фламенго» шансы на пятый титул «Реала» заметно подросли. Несмотря на небольшой кризис и невнятные результаты «сливочных», букмекеры считают команду Карло Анчелотти явным фаворитом как в матче с «Аль-Ахли», так и во всём турнире.

В финале испанцев уже ожидает «Аль-Хиляль». Саудовцы дважды за последние три года доходили до полуфинала клубного ЧМ, а теперь добрались до решающего матча, в том числе благодаря арендованному Лусиано Виетто, который ранее играл за «Атлетико», «Фулхэм», «Вильярреал» и «Валенсию». Он однажды уже забивал в ворота «Мадрида», но вряд ли его, Одиона Игало (экс-игрок «МЮ»), ещё нескольких легионеров и половины сборной Саудовской Аравии хватит, чтобы остановить действующего победителя Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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