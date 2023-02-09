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Актуальный рейтинг чемпионатов УЕФА. Россия ниже Кипра, Израиля, Швеции

Теперь в групповой этап Лиги чемпионов попасть практически невозможно.
Актуальный рейтинг чемпионатов УЕФА. Россия ниже Кипра, Израиля, Швеции
09 февраля 2023 09:21
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Несколько лет назад вся футбольная России всерьез обсуждала способность отечественных клубов обогнать Францию в клубном рейтинге коэффициентов УЕФА, благодаря чему РПЛ бы вошла в топ-5 чемпионатов Европы. Однако что-то пошло не так, российский футбол стал деградировать, позиции в рейтинге были утеряны, но самое страшное наступило с исключением из международного футбола в 2022-м году. С тех пор прошёл почти год, а 8 февраля 2023-го года УЕФА опубликовал новый рейтинг, с которым точно стоит ознакомиться.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА?

Последнее обновление рейтинге было опубликовано в октябре 2022-го года, и даже за этот короткий период произошло множество изменений.

Англия и Испания продолжают лидировать, а вот с третьего места была сброшена Италия, которую обогнала Германия. Франция продолжает не дотягиваться до первой четверки, но уверенно обходит другие европейские чемпионаты - золотая середина, можно сказать. За ней расположились Нидерланды, Португалия, Бельгия, Шотландия и Австрия. Относительно 2022-го года некоторые из них поменялись позициями, и лишь бельгийцы стали новичками в первой десятки, которые как раз выбили Россию.

ГДЕ РОССИЯ ТЕПЕРЬ?

Десятое место было шикарным, учитывая текущее положение российского футбола, но было очевидно, что падение станет лишь вопросом времени. И оно наступило. Теперь РПЛ только на 23-м месте. Выше нас не только Франция, Испания и другие футбольные страны, но даже Кипр, Израиль, Греция, Швеция и другие. Так Россия не падала еще никогда. Худший результат в истории был в сезоне 2003/04 - 21-е место.

Однако есть нюанс. В обновленной таблице России не были присвоены баллы, хотя должны были. УЕФА в мае 2022-го года пообещал прибавить России 4,333 балла, что равняется наихудшему показателю страны за последние пять лет, но по каким-то причинам, в актуальном списке эти баллы обнаружены не были. Возможно, России они будут начислены по окончанию евросезона, но сильно от этого положение не изменится. Если это так, то Россия поднимется на 18-ю строчку и обгонит Кипр, Израиль, Грецию и Хорватию.

ЧТО ДАЕТ 18-Е МЕСТО?

Предположим, что УЕФА начислит положенные очки, Россия отстоит 18-ю строчку, а клубы будут допущены к еврокубкам сезона 2023/24. Где начнут российские клубы?

- один клуб в Лиге чемпионов, который начнет с первого раунда квалификации. То есть для попадания в групповой этап нужно будет пройти четыре этапа;

- ноль клубов в Лиге Европы;

- три клуба в Лиге конференций. Для попадания в групповой этап нужно пройти трёх соперников.

Сильно ниже Россия упадет вряд ли. 24-29 место еще возможно, но у Казахстана, который на данный момент располагается на 30-м месте, почти в два раза меньше очков. Вряд ли казахский футбол в ближайшие годы сумеет сильно сократить дистанцию.

источник: «Советский спорт»
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