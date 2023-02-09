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Винисиус - жертва или провокатор?

Скандал вокруг имени «золотого актива» мадридского «Реала» набирает обороты. Кажется, на этот раз, Винисиус Джуниор добился-таки должного внимания и поддержки от испанских правоохранителей, равно как и от руководства Ла Лиги.
Винисиус - жертва или провокатор?
09 февраля 2023 09:42
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Реал" (Мадрид)

Четыре из последних семи матчей «сливочных» сопровождались всевозможными расистскими акциями. И исключительно - в адрес бразильского вингера: выкрики с трибун были самыми безобидными из них. Больше остальных отличились фанаты мадридского «Атлетико». Перед игрой 1/4 финала Кубка Испании болельщики «матрасников» разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также повесили надувную куклу, одетую в футболку Винисиуса с его игровым номером. Затем куклу казнили. Пройти мимо подобного случая расистского оскорбления Испания уже не смогла. Всего неделя понадобилась местной полиции, чтобы идентифицировать всех причастных к этой акции. Ими оказались 6 членов ультраправого объединения фанатов «Атлетико», некоторые из которых причастны к убийству болельщика «Депортиво» в 2014 году. Теперь им предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти. Ла Лига требует для всех замешанных в этой истории самого сурового наказания. Отвертеться, как в прошлый раз, у фанатов «Атлетико», похоже, не получится. В декабре 2022 года в прокуратуре Мадрида уже рассматривалось подобное дело. Тогда речь шла о расистских выкриках во время матча «Реал» - «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании в адрес нападающего «королевского» клуба. Болельщики «матрасников», находившиеся рядом с зоной доступа игроков, пели: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Но поскольку, как аргументировал судья, выкрики длились «всего несколько секунд» и происходили в контексте «максимального соперничества», наказание фанатам вынесено не было.

Теперь все будет по-другому. Проявлений расизма в рамках Ла Лиги становится все больше. И чтобы не потерять лицо и статус, Испания начала, наконец, работу в этом направлении. Так, недавно Высший спортивный совет Испании (CSD) наказал нескольких фанатов «Вальядолида», которые также оскорбляли форварда «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча. Болельщиков ждут штрафы в размере 4000 евро и запрет на посещение спортивных стадионов сроком на один год.

Сам Винисиус давно призывал Ла Лигу дать реакцию на проявления расизма в испанском чемпионате. Так, после первого случая пассивной агрессии фанатов «Атлетико» в адрес бразильца, нападающий «Реала» сказал: «Расисты должны расплачиваться за то, что делают. Думаю, болельщикам «Атлетико», которые оскорбляли меня на расовой почве, следует пожизненно запретить ходить на стадионы. Это заставит их страдать и задуматься о своем поведении».

Другой вопрос в том, почему ни один другой темнокожий игрок примеры не подвергается такому количеству нападок со стороны болельщиков. Ведь то, что у Винисиуса довольно скверный характер, помноженный на манию величия, стало понятно не вчера. Не просто так бразильский талант регулярно отхватывает «желтые» карточки: за последний месяц Винисус заработал их уже четыре штуки. Кто-то скажет, что на вингере «сливочных» безбожно фолят и устраивают за ним самую настоящую охоту. Но статистика не оправдывает и самого Жуниора: он отнюдь не приверженец «чистой» игры - в каждом мачте у нападающего «Реала» достаточно нарушений. Кроме того, бразилец никогда не отказывает себе в удовольствии с кем-нибудь потолкаться или показать недвусмысленный жест судье. Ну, а его последняя выходка во время матча с «Мальоркой» только подтверждает неслучайность всего происходящего с Винисусом. Да, во время этой встречи был поставлен своеобразный рекорд - на 22-летнем бразильце зафиксировали десять нарушений правил за матч — это самый большой показатель в текущем чемпионате. Но когда ты всю игру предлагаешь игрокам «Мальорки» «искать новую работу» и рассказываешь, что они «никогда не смогут заработать столько же денег, сколько он» - великий Винисиус, на что, собственно, ты рассчитываешь?

Так что, быть может, причина всех проблем звезды «Реала» исключительно в нем самом, а расистские нападки - всего лишь следствие.

Может, Винисиусу пора смириться с тем, что из главной надежды главного клуба Испании он превращается в его главного скандалиста, умело прибегающего к очень удобной форме манипуляции под названием «это потому, что я - черный».

источник: «Советский спорт»
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Винисиус - жертва или провокатор?
Скандал вокруг имени «золотого актива» мадридского «Реала» набирает обороты. Кажется, на этот раз, Винисиус Джуниор добился-таки должного внимания и поддержки от испанских правоохранителей, равно как и от руководства Ла Лиги.
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