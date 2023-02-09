«Ни чуда, ни подвига». Французские СМИ констатируют до ужаса закономерную победу «Марселя» над «ПСЖ»

LE FIGARO: НИ ЧУДА, НИ ПОДВИГА: ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ

Болельщики «Марселя» задали тон перед началом матча, когда на поле вышли их любимцы пишет Le Figaro. Игроки Игоря Тудора с адским настроем разбили «ПСЖ» на расплавленном «Велодроме» в 1/8 финала Кубка Франции. Для «Марселя» это лишь вторая победа над соперником из Парижа за 12 последних игр и первая в Марселе с 2011 года. А для парижан это уже третье поражение в 2023 году – менее чем за неделю до встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов… Отметим, что команды снова встретятся на «Велодроме» 26 февраля, но на этот раз в рамках Лиги 1.

Пау Лопес сделал свое дело, вытащив удар Нуну Мендеша в начале матча, но в большей степени «Марсель» выиграл благодаря неизмеримым усилиям его товарищей по команде. Ни чуда, ни подвига: заслуженный успех.

EUROSPORT.FR: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ «МАРСЕЛЯ» НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Их коллеги также констатируют, что «благодаря исключительному приливу энергии и постоянной жажде борьбы марсельцы в значительной степени заслужили свой успех». Так, местный Eurosport называет выступление «Марселя» «захватывающим на всех уровнях, благодаря чему удалось преодолеть задыхающуюся парижскую команду, неспособную конкурировать с формированием Игоря Тюдора».

Всего три дня назад провансальцы проиграли «Ницце», но никогда не производили впечатление уставших. Напротив. Их физическое превосходство над «ПСЖ» было очевидно. «Марсель» впечатлял физически, но не более, чем своей сплоченностью, интенсивностью и координацией действий. К командной игре «олимпийцы» добавили гораздо более боевой настрой, чем у парижан. Остальное сделали зрители «Велодрома», неустанно болевшие за свою команду. Эта публика может не только гордиться своей командой, но и мечтать. Игра «Марселя» против лидера лиги 1 была слишком многообещающей, чтобы не задуматься о большем.

FOOTMERCATO: АЛЕКСИС САНЧЕС – МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Это издание помимо прочего раздало оценки игрокам основного состава, а лучшим назвало автора первого гола Алексиса Санчеса – 8,5. «С первых минут своим феноменальным прессингом он показал товарищам по команде путь вперед. Он совершал намного меньше потерь, чем обычно, и благодаря своей филигранной технике трансформировал пенальти в отличный гол. Во втором голе чилиец тоже поучаствовал. Проще говоря, был мастером на все руки».

Другие оценки от издания. «Марсель»: Лопес – 6. Клаусс – 6,5. Мбемба – 7. Жиго – 8 («снова показал себя боссом олимпийского арьергарда – очень впечатляющий во всех своих перехватах, оставлял нападающим «ПСЖ» лишь крохи и не боялся подняться выше, чтобы помочь своим товарищам по атаке»). Колашинац – 5,5. Гендузи – 6. Верету – 6. Малиновский – 8. Ундер – 7,5. Санчес – 8,5.

«ПСЖ»: Доннарумма – 6. Хакими – 4,5. Маркиньос – 5. Серхио Рамос – 4. Мендеш – 5. Верратти – 6. Данило – 3. Руис – 3. Витинья – 3. Месси – 3,5. Неймар – 4.

L’EQUIPE: «ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СЕРХИО РАМОСА»

«Игру Серхио Рамоса в его первом Ле Класико на «Велодроме» довольно сложно оценить однозначно. Оказавшись виновником первого пропущенного гола в результате заработанного пенальти, экс-игрок «Реала» был прощен, когда сравнял счет незадолго до перерыва. Благодаря этому голу 36-летний защитник стал самым возрастным автором гола в истории «ПСЖ», а также самым возрастным игроком, забивавшим в Ле Класико в официальных соревнованиях.

Также он ничего не смог сделать против мощного удара Руслана Малиновского, но мог стать героем вечера среди парижан в дополнительное время. Его гол на 91-й минуте был отменен из-за офсайда, а второй удар головой на 93-й минуте взял Пау Лопес. Разочарованный этим, на 95-й минуте он столкнулся в воздушной дуэли со своим соотечественником. Этим событием и завершился для него этот странный вечер».

FRANCEINFO: МЕССИ И НЕЙМАР НЕ ОПРАВДЫВАЮТ СТАТУС ЛИДЕРА

«В нападении парижское КПД было близко к нулю. На 39-й минуте Неймар попал в штангу, но этот эпизод следует отнести на счет гениальности бразильца. На самом деле, в этой команде каждый тянул одеяло на себя, и «Париж» не был единым коллективом. В игре, как и в душевном состоянии, парижане были слишком рассеяны, чтобы свалить воодушевленных «олимпийцев».

Отсутствие реакции на второй гол, забитый Малиновским, отражает это чувство коллективной нищеты. Нам пришлось ждать стандартов, чтобы увидеть, как «Париж» испытывает подобие острых ощущений, когда гол Рамоса не был засчитан из-за офсайда.

Ужасно стереотипный в своей игре, несмотря на 59% владения мячом во втором тайме, «ПСЖ» страдал от отсутствия своего лидера Килиана Мбаппе. Его обычные соратники Лионель Месси и Неймар лишь время от времени показывали себя, не принимая на себя выпавший им статус лидера. Однако в первом матче с «Баварией» французского нападающего тоже не будет».