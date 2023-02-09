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Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб

Артем Дзюба вчера подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что клуб принял правильное решение, подписав 34-летнего экс-капитана сборной России.
Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб
09 февраля 2023 13:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

- Наконец, нашелся клуб, который не побоялся пригласить Дзюбу.

- «Локомотив» сделал правильный выбор. Контракт до конца сезона, в этом плане клуб ничем не рискует. Проявит себя Дзюба – молодец, нет – расстанутся после окончания сезона.

У «Локомотива» задача – не вылететь и избежать переходных игр. Такой опытный нападающий как раз в этом очень хорошо может помочь. Тем более, у них с нападающими ситуация непонятная. Изидор вроде уехал, а, оказалось, вроде бы вернулся. Раков совсем молодой. Сейчас все игры будут без права на ошибку. Не выдержит давления и что тогда?

А с Дзюбой можно схему варьировать, он может столба сыграть. Самое главное, чтоб в раздевалке нормально себя вел.

- Это как – нормально?

- Чтоб не было никаких слишком эмоциональных взрывов, чтоб не подавлял тренера своим авторитетом. Мы видим пример Абаскаля. Человеку 33 года, ненамного старше того же Джикии, а авторитет в команде у испанца беспрекословный.

- Это самый болезненный вопрос и был. Как я понимаю, многие тренеры боялись связываться с Дзюбой, что авторитет их будет подрывать. Или, скажем так, забирать часть авторитета на себя. А вот 37-летний Галактионов не испугался.

- Ну, у Галактионова тоже есть определенный авторитет, например, который он наработал в юношеской и молодежной сборных России. А так, да, не испугался.

Но здесь есть еще один момент. Все заинтересованы в успехе Дзюбы – и сам он, и Галактионов, и «Локомотив». Если у него пойдет, начнет забивать, поможет «Локомотиву» решить текущую задачу, продлит контракт на следующий сезон. Думаю, «Локомотив» не откажется в этом случае продолжить сотрудничество. И Дзюба еще на сезон будет трудоустроен, и клуб получит опытного нападающего.

- В паре с Дзюбой до конца сезона «Локо» подписал еще одного опытного игрока, правда, защитника Смольникова.

- Думаю, здесь красивый жест: Смольников на заре карьеры играл в «Локомотиве», здесь же и закончит. А что касается его качеств – это опытный защитник. Может, как я понимаю, сыграть на любой позиции. В такой ситуации команде точно поможет.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб
Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб
Артем Дзюба вчера подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что клуб принял правильное решение, подписав 34-летнего экс-капитана сборной России.
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