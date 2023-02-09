Кассьерра, Норманн, Мевля и еще 7 провальных трансферов лета-2022 в РПЛ

Подписание «Локомотивом» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова мы сможем оценить только через несколько месяцев, когда в конце мая заглянем в турнирную таблицу чемпионата России. С другой стороны, это значит, что сейчас отличное время, чтобы по-новому взглянуть на трансферы клубов РПЛ полугодовой давности. Пролистав все сводки, мы составили топ-10 лучших и худших трансферов лета. Начнем с неудач.

10. КЕЙТА БАЛЬДЕ, из «Кальяри» в «Спартак» бесплатно

Позиция: нападающий

Возраст: 27 лет

Гражданство: Сенегал

Статистика в сезоне-2022/23: 1 матч

Из всех приехавших в Россию в летнее трансферное окно Бальде имел самый впечатляющий послужной список – более двух сотен матчей и пятидесяти голов за «Лацио», «Интер» и «Монако». Однако вскоре по приезду выяснилось, что из Италии сенегалец бежал для того, чтобы избежать длительной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая настигла его уже в Москве. В итоге за всю осень в его активе только 38 минут в матче с «Зенитом».

Источник фото: ФК «Спартак»

От того, чтобы оказаться в нашем списке выше, Бальде спасают два факта: во-первых, он достался красно-белым условно бесплатно (без учета подъемных, зарплаты и прочих трат), во-вторых, не был так уж необходим, поскольку Александр Соболев и Шамар Николсон и сами отлично справляются с возложенными на них задачами. На зимних сборах игра Кейта радует глаз, так что он еще может исправить первое впечатление, и все же эти полгода не принесли радости ни ему, ни клубу.

9. МИХА МЕВЛЯ, из «Аланьяспора» в «Спартак» бесплатно

Позиция: центральный защитник

Возраст: 32 года

Гражданство: Словения

Статистика в сезоне-2022/23: 7 матчей

На опытного словенского защитника Гильермо Абаскаль рассчитывал куда сильнее. Действительно, рядом с Георгием Джикией «Спартаку» не хватало солидной фигуры, каковой был Самуэль Жиго. Зарекомендовавший себя по выступлениям за «Зенит» и «Сочи» бородач казался очень достойным преемником, а на деле приехал растренированным, совершенно не попал в струю, поучаствовал в нескольких пропущенных мячах, сел на лавку и в январе по согласованию сторон расторг контракт.

Источник фото: ФК «Спартак»

Он лишь девятый в рейтинге по тем же причинам, что и Бальде – карман не оттягивал, а на его месте блистали другие. Например, Руслан Литвинов был диво как хорош, так что «Спартак» не так уж много потерял от этой трансферной неудачи.

8. ЖОАУ БАТШИ и КЕВИН ЛЕНИНИ, из «Шавеша» в «Краснодар» за суммарные 2 млн евро

Позиция: правый и опорный полузащитники

Возраст: 24 и 25 лет

Гражданство: Ангола и Кабо-Верде

Статистика в сезоне-2022/23: на двоих 15 матчей – 1 передача

Иногда складывается впечатление, что в «Краснодаре» сидит «крот», работающий на конкурентов и помогающий разбазаривать богатства Сергея Галицкого. Иначе объяснить трансферы двоих футболистов из команды, три предыдущих сезона проведшей во второй по силе португальской лиге, не так просто.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Да, стоили они «горожанам» совсем недорого и при определенных обстоятельствах риск того стоил бы (вдруг выстрелят?), но в данный момент после отъезда большой группы легионеров приглашались они в качестве важных игроков основы для добычи результата здесь и сейчас, а на деле ожиданий совершенно не оправдали. Батши сразу сломался, а Ленини был стабильно неубедителен. При нем команда в семи матчах чемпионата одержала только две победы – над аутсайдерами «Химками» и «Пари НН».

Источник фото: ФК «Краснодар»

7. МАРКО РАКОНЬЯЦ, из «Чукарички» в «Локомотив» за 2,5 млн

Позиция: нападающий

Возраст: 22 года

Гражданство: Черногория

Статистика в сезоне-2022/23: 15 матчей

Летом железнодорожники искали усиление нападения и сделали два спорных подписания – Ивана Игнатьева (бесплатно) и Раконьяца за 2,5 млн. Но если от россиянина по-прежнему еще ждут прорыва, то в отношении черногорца прошедшие полгода не дали понимания, за какие заслуги его пригласили в Черкизово.

Источник фото: ФК «Локомотив»

На протяжении всего срока пребывания в Москве он был стабильным игроком запаса, ни разу не забил, а единственное результативное действие сделал в матче с «Оренбургом» (5:1), в котором у «Локо» получалось все и без него. Причем то был заработанный пенальти на 94-й минуте… В феврале отправился в аренду в «Црвену Звезду».

6. ВИКТОР МЕНДЕС, из «Эспаньолы» в ЦСКА за 2,5 млн

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Чили

Статистика в сезоне-2022/23: 18 матчей

Армейцы годами ищут того, кто хотя бы отдаленно смог заменить Понтуса Вернблума, но каждый раз промахиваются. Так по первым впечатлениям произошло и с 22-летним опорником. В чемпионате он провел 13 матчей с катастрофической средней оценкой на Whoscored 6,25. Это ниже, чем даже у прямого конкурента по позиции Саши Зделара, приобретенного в пять раз дешевле. Так что поиски, видимо, придется продолжить.

Источник фото: ПФК ЦСКА

5. МАТИАС НОРМАНН, из «Ростова» и «Динамо» в аренду за 1 млн с правом выкупа

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 26 лет

Гражданство: Норвегия

Статистика в сезоне-2022/23: 6 матчей

Самый дорогостоящий футболист лета на момент перехода – оценивался в 10 млн. И был жизненно необходим динамовцам, чья основополагающая центральная ось поля с уходом Себастьяна Шиманьски и Николы Моро развалилась за один летний месяц. Норвежца брали в качестве ключевого игрока трио полузащитников, но он медленно набирал форму (четыре матча подряд по тайму), а затем получил травму плеча. По российским меркам по-прежнему считается топом, но первые полгода все же остаются провальными.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

4. ПЕДРО ГАБРИЭЛ, из «РБ Брагантино» в «Локомотив» за 3 млн

Позиция: вингер

Возраст: 23 года

Гражданство: Бразилия

Статистика в сезоне-2022/23: 9 матчей – 4 гола и 1 передача

Бразильский вингер произвел впечатление вполне достойного футболиста, но всю статистику результативности набил в одном матче с «Химками» на Кубок России (5:0). А еще своим ярким, но неустанным дриблингом быстро стал раздражать тренерский штаб, которому никак не удавалось вписать игрока в командную игру, и плотно осел на скамейке.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Ну, и история с прозвищем, к которой сам футболист имеет лишь опосредованное отношение, выставила клуб в неприглядном свете. 1 января уехал в годовую аренду в «Сан-Паулу».

3. МАРИО МИТАЙ, из АЕК в «Локомотив» за 3 млн

Позиция: крайний защитник

Возраст: 19 лет

Гражданство: Албания

Статистика в сезоне-2022/23: 9 матчей

Молодого левого защитника Томас Цорн приобретал со значительной переплатой – по данным transfermarkt он обошелся в 3 млн при оценочной стоимости около 500 тысяч. Однако 19-летнему парню оказалось не под силу вытеснить из состава не намного более опытного Наира Тикнизяна, и он осел на лавке – в чемпионате получил 139 минут игрового времени, а в Кубке еще 191 минуту. Слишком маленький выхлоп для таких вложений.

Источник фото: ФК «Локомотив»

2. ГАМИД АГАЛАРОВ, из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 млн

Позиция: нападающий

Возраст: 22 года

Гражданство: Россия

Статистика в сезоне-2022/23: 15 матчей – 2 гола и 1 передача

Во многом аномальная история. В прошлом сезоне молодой нападающий был лучшим голеадором не только «Уфы», но и всего чемпионата, а тут при переезде вдруг растерял все свои лучшие качества. Такое нередко происходит, когда футболист перебирается из провинциальной команды, в которой вся игра была заточена под него, в топ-клуб и не выдерживает давления, но при всем уважении к грозненцам, это не совсем их случай.

Источник фото: ФК «Ахмат»

Здесь Агаларов банально проиграл конкуренцию не только мощному и пластичному Мохамеду Конате (7 голов в 16 матчах), но и довольно посредственному Владимиру Ильину (2 гола в 15 матчах). Причем если поначалу Гамид хотя бы выходил на замены, то с конца августа в РПЛ для него и это было роскошью – пять появлений на поле в 12 турах.

1. МАТЕО КАССЬЕРРА, из «Сочи» в «Зенит» за 4,5 млн

Позиция: нападающий

Возраст: 25 лет

Гражданство: Колумбия

Статистика в сезоне-2022/23: 20 матчей – 3 гола и 4 передачи

Главная селекционная неудача прошлого лета. Зенитовцы за солидные по нынешним временам 4,5 млн евро приобретали потенциально лучшего нападающего чемпионата. Когда этот трансфер состоялся, я даже писал о том, что в Петербург переехал будущий лучший бомбардир РПЛ.

Увы, прогнозы не оправдались на все 100 – за полгода в чемпионате Кассьерра не забил ни одного (!) мяча. Да и вытеснить Ивана Сергеева из основы ему не удалось – в РПЛ 636 минут из 1530 возможных за 17 туров.

Источник фото: ФК «Зенит»

Безусловно, Кассьерра по-прежнему остается одним из потенциально самых сильных форвардов лиги, но теперь ему это надо доказывать с нуля. Или даже из отрицательного положения, ведь эти слабые полгода явно сказались на его психологическом состоянии.