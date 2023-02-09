Кассьерра, Норманн, Мевля и еще 7 провальных трансферов лета-2022 в РПЛ

Подписание «Локомотивом» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова мы сможем оценить только через несколько месяцев, когда в конце мая заглянем в турнирную таблицу чемпионата России. С другой стороны, это значит, что сейчас отличное время, чтобы по-новому взглянуть на трансферы клубов РПЛ полугодовой давности. Пролистав все сводки, мы составили топ-10 лучших и худших трансферов лета. Начнем с неудач.
10. КЕЙТА БАЛЬДЕ, из «Кальяри» в «Спартак» бесплатно
Позиция: нападающий
Возраст: 27 лет
Гражданство: Сенегал
Статистика в сезоне-2022/23: 1 матч
Из всех приехавших в Россию в летнее трансферное окно Бальде имел самый впечатляющий послужной список – более двух сотен матчей и пятидесяти голов за «Лацио», «Интер» и «Монако». Однако вскоре по приезду выяснилось, что из Италии сенегалец бежал для того, чтобы избежать длительной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая настигла его уже в Москве. В итоге за всю осень в его активе только 38 минут в матче с «Зенитом».
От того, чтобы оказаться в нашем списке выше, Бальде спасают два факта: во-первых, он достался красно-белым условно бесплатно (без учета подъемных, зарплаты и прочих трат), во-вторых, не был так уж необходим, поскольку Александр Соболев и Шамар Николсон и сами отлично справляются с возложенными на них задачами. На зимних сборах игра Кейта радует глаз, так что он еще может исправить первое впечатление, и все же эти полгода не принесли радости ни ему, ни клубу.
9. МИХА МЕВЛЯ, из «Аланьяспора» в «Спартак» бесплатно
Позиция: центральный защитник
Возраст: 32 года
Гражданство: Словения
Статистика в сезоне-2022/23: 7 матчей
На опытного словенского защитника Гильермо Абаскаль рассчитывал куда сильнее. Действительно, рядом с Георгием Джикией «Спартаку» не хватало солидной фигуры, каковой был Самуэль Жиго. Зарекомендовавший себя по выступлениям за «Зенит» и «Сочи» бородач казался очень достойным преемником, а на деле приехал растренированным, совершенно не попал в струю, поучаствовал в нескольких пропущенных мячах, сел на лавку и в январе по согласованию сторон расторг контракт.
Он лишь девятый в рейтинге по тем же причинам, что и Бальде – карман не оттягивал, а на его месте блистали другие. Например, Руслан Литвинов был диво как хорош, так что «Спартак» не так уж много потерял от этой трансферной неудачи.
8. ЖОАУ БАТШИ и КЕВИН ЛЕНИНИ, из «Шавеша» в «Краснодар» за суммарные 2 млн евро
Позиция: правый и опорный полузащитники
Возраст: 24 и 25 лет
Гражданство: Ангола и Кабо-Верде
Статистика в сезоне-2022/23: на двоих 15 матчей – 1 передача
Иногда складывается впечатление, что в «Краснодаре» сидит «крот», работающий на конкурентов и помогающий разбазаривать богатства Сергея Галицкого. Иначе объяснить трансферы двоих футболистов из команды, три предыдущих сезона проведшей во второй по силе португальской лиге, не так просто.
Да, стоили они «горожанам» совсем недорого и при определенных обстоятельствах риск того стоил бы (вдруг выстрелят?), но в данный момент после отъезда большой группы легионеров приглашались они в качестве важных игроков основы для добычи результата здесь и сейчас, а на деле ожиданий совершенно не оправдали. Батши сразу сломался, а Ленини был стабильно неубедителен. При нем команда в семи матчах чемпионата одержала только две победы – над аутсайдерами «Химками» и «Пари НН».
7. МАРКО РАКОНЬЯЦ, из «Чукарички» в «Локомотив» за 2,5 млн
Позиция: нападающий
Возраст: 22 года
Гражданство: Черногория
Статистика в сезоне-2022/23: 15 матчей
Летом железнодорожники искали усиление нападения и сделали два спорных подписания – Ивана Игнатьева (бесплатно) и Раконьяца за 2,5 млн. Но если от россиянина по-прежнему еще ждут прорыва, то в отношении черногорца прошедшие полгода не дали понимания, за какие заслуги его пригласили в Черкизово.
На протяжении всего срока пребывания в Москве он был стабильным игроком запаса, ни разу не забил, а единственное результативное действие сделал в матче с «Оренбургом» (5:1), в котором у «Локо» получалось все и без него. Причем то был заработанный пенальти на 94-й минуте… В феврале отправился в аренду в «Црвену Звезду».
6. ВИКТОР МЕНДЕС, из «Эспаньолы» в ЦСКА за 2,5 млн
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 22 года
Гражданство: Чили
Статистика в сезоне-2022/23: 18 матчей
Армейцы годами ищут того, кто хотя бы отдаленно смог заменить Понтуса Вернблума, но каждый раз промахиваются. Так по первым впечатлениям произошло и с 22-летним опорником. В чемпионате он провел 13 матчей с катастрофической средней оценкой на Whoscored 6,25. Это ниже, чем даже у прямого конкурента по позиции Саши Зделара, приобретенного в пять раз дешевле. Так что поиски, видимо, придется продолжить.
5. МАТИАС НОРМАНН, из «Ростова» и «Динамо» в аренду за 1 млн с правом выкупа
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 26 лет
Гражданство: Норвегия
Статистика в сезоне-2022/23: 6 матчей
Самый дорогостоящий футболист лета на момент перехода – оценивался в 10 млн. И был жизненно необходим динамовцам, чья основополагающая центральная ось поля с уходом Себастьяна Шиманьски и Николы Моро развалилась за один летний месяц. Норвежца брали в качестве ключевого игрока трио полузащитников, но он медленно набирал форму (четыре матча подряд по тайму), а затем получил травму плеча. По российским меркам по-прежнему считается топом, но первые полгода все же остаются провальными.
4. ПЕДРО ГАБРИЭЛ, из «РБ Брагантино» в «Локомотив» за 3 млн
Позиция: вингер
Возраст: 23 года
Гражданство: Бразилия
Статистика в сезоне-2022/23: 9 матчей – 4 гола и 1 передача
Бразильский вингер произвел впечатление вполне достойного футболиста, но всю статистику результативности набил в одном матче с «Химками» на Кубок России (5:0). А еще своим ярким, но неустанным дриблингом быстро стал раздражать тренерский штаб, которому никак не удавалось вписать игрока в командную игру, и плотно осел на скамейке.
Ну, и история с прозвищем, к которой сам футболист имеет лишь опосредованное отношение, выставила клуб в неприглядном свете. 1 января уехал в годовую аренду в «Сан-Паулу».
3. МАРИО МИТАЙ, из АЕК в «Локомотив» за 3 млн
Позиция: крайний защитник
Возраст: 19 лет
Гражданство: Албания
Статистика в сезоне-2022/23: 9 матчей
Молодого левого защитника Томас Цорн приобретал со значительной переплатой – по данным transfermarkt он обошелся в 3 млн при оценочной стоимости около 500 тысяч. Однако 19-летнему парню оказалось не под силу вытеснить из состава не намного более опытного Наира Тикнизяна, и он осел на лавке – в чемпионате получил 139 минут игрового времени, а в Кубке еще 191 минуту. Слишком маленький выхлоп для таких вложений.
2. ГАМИД АГАЛАРОВ, из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 млн
Позиция: нападающий
Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
Статистика в сезоне-2022/23: 15 матчей – 2 гола и 1 передача
Во многом аномальная история. В прошлом сезоне молодой нападающий был лучшим голеадором не только «Уфы», но и всего чемпионата, а тут при переезде вдруг растерял все свои лучшие качества. Такое нередко происходит, когда футболист перебирается из провинциальной команды, в которой вся игра была заточена под него, в топ-клуб и не выдерживает давления, но при всем уважении к грозненцам, это не совсем их случай.
Здесь Агаларов банально проиграл конкуренцию не только мощному и пластичному Мохамеду Конате (7 голов в 16 матчах), но и довольно посредственному Владимиру Ильину (2 гола в 15 матчах). Причем если поначалу Гамид хотя бы выходил на замены, то с конца августа в РПЛ для него и это было роскошью – пять появлений на поле в 12 турах.
1. МАТЕО КАССЬЕРРА, из «Сочи» в «Зенит» за 4,5 млн
Позиция: нападающий
Возраст: 25 лет
Гражданство: Колумбия
Статистика в сезоне-2022/23: 20 матчей – 3 гола и 4 передачи
Главная селекционная неудача прошлого лета. Зенитовцы за солидные по нынешним временам 4,5 млн евро приобретали потенциально лучшего нападающего чемпионата. Когда этот трансфер состоялся, я даже писал о том, что в Петербург переехал будущий лучший бомбардир РПЛ.
Увы, прогнозы не оправдались на все 100 – за полгода в чемпионате Кассьерра не забил ни одного (!) мяча. Да и вытеснить Ивана Сергеева из основы ему не удалось – в РПЛ 636 минут из 1530 возможных за 17 туров.
Безусловно, Кассьерра по-прежнему остается одним из потенциально самых сильных форвардов лиги, но теперь ему это надо доказывать с нуля. Или даже из отрицательного положения, ведь эти слабые полгода явно сказались на его психологическом состоянии.