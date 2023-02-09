«Суперлига – волк, переодевшийся бабулей». 10 принципов нового европейского турнира и реакция Тебаса

Клубы-организаторы Суперлиги (в первую очередь, «Реал», «Барселона» и «Ювентус») не успокоятся, пока не доведут дело до конца. Они разумно дождались решения суда в Мадриде (окончательное решение Суда ЕС последует через несколько недель), который в качестве обеспечительной меры запретил УЕФА каким бы то ни было образом наказывать клубы за самодеятельность, а его официальным лицам – негативно комментировать происходящее, и выдали обновленные условия турнира:

1. Участвовать в нем будут 60-80 команд, а не два десятка топов, что должно показать открытость Суперлиги миру и заинтересовать большее количество команд;

2. Суперлига будет разделена на несколько дивизионов;

3. Каждая команда сыграет примерно по 14 матчей, а значит, не будет слишком сильно обременена и сможет продолжить участие в национальных турнирах;

4. Организаторы создадут профсоюзы, которые будут следить за здоровьем футболистов и не допускать рисков;

5. Расходы клубов будут регламентироваться, чтобы они могли тратить только то, что заработали.

Звучит куда интереснее, чем та версия проекта, которую представляли ранее. Утверждается, что испанские гранды через генерального директора A22 Sports Management (занимается организацией Суперлиги) Бернда Райхарта уже пообщались о своей инициативе с представителями 50 других команд.

«Клубы берут на себя все деловые риски, но часто вынуждены оставаться в стороне, когда принимаются далеко идущие решения в отношении их будущего, в то время как они истекают кровью в спортивном и финансовом плане, – говорит Райхарт. – На встречах с ними мы до сих пор мы чувствовали их страх перед публичными высказываниями против нынешней системы, в которой угроза санкций используется для предотвращения любых попыток оппозиции. Наш диалог был честным, прямым и плодотворным. Нам очевидно, что систему надо менять, и есть понимание как это сделать».

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что Райхарт ведет речь о «как минимум для 27 государств-членов Европейского Союза», то есть Россия, как и многие другие европейские страны, могут пролететь мимо нового турнира.

Ниже изложение 10 принципов, которые Райхарт, по его словам, вынес из диалога с европейскими клубами.

1. Открытые турниры с членством по спортивному принципу

Европейская футбольная лига должна быть открытым соревнованием с несколькими дивизионами, включающими от 60 до 80 команд, что позволит обеспечить устойчивое распределение доходов по футбольной пирамиде. Участие в каждом сезоне должно основываться на спортивных заслугах, без постоянного членства. Система ранжирования должна быть открытой, основанной на результатах в национальных чемпионатах, что позволяет всем клубам получить доступ к турнирам, сохраняя при этом соревновательную динамику на национальном уровне.

2. Национальные соревнования остаются основой футбола

Участвующие клубы должны оставаться приверженными своим национальным соревнованиям и турнирам, как и сегодня. В то же время необходимо решить острую потребность в укреплении и повышении конкурентоспособности национальных турниров по всему континенту. Европейские соревнования должны сыграть ключевую роль в достижении этой цели, генерируя и вводя дополнительные доходы во всю систему.

3. Повышение конкурентоспособности за счет стабильных и устойчивых доходов

Повышение конкурентоспособности европейских клубов требует большего распределения финансовых ресурсов по всей пирамиде и неукоснительного соблюдения правил финансовой устойчивости. Клубам нужна большая стабильность и прогнозируемость их годового дохода, чтобы иметь возможность брать на себя долгосрочные обязательства как в отношении своих игроков, так и в отношении развития инфраструктуры. Лучший и более привлекательный европейский формат соревнований принесет дополнительные средства, и нет никаких сомнений в том, что финансовая стабильность клубов значительно повысится, если им будет гарантировано минимум 14 европейских игр за сезон.

4. Здоровье игроков должно быть в центре нашего спорта

Здоровье игроков должно быть важным фактором при определении количества игр, которые они могут сыграть за год. Количество дней европейских соревнований не должно увеличиваться по сравнению с запланированным в нынешних календарях. Ассоциации игроков должны более активно участвовать в обеспечении здоровья игроков, а в ЕС следует развивать социальный диалог. Крайне важно, чтобы европейские клубы и их игроки не могли быть принуждены третьими лицами к участию в новых соревнованиях или расширенных календарях текущих турниров.

5. Клубные соревнования с прозрачными и строго соблюдаемыми правилами финансовой устойчивости

Европейские клубные соревнования должны регулироваться самими клубами, как это происходит на национальном уровне, а не третьими лицами, которые извлекают выгоду из системы, не принимая на себя никакого риска. Структура управления должна полностью соответствовать нормам ЕС. Европейский футбол должен быть устойчивым, и для этого расходы клубов должны основываться исключительно на средствах, которые они способны генерировать, а не на вливаниях капитала третьих сторон, искажающих конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны ограничивать расходы клубов на заработную плату и трансферы игроков фиксированным процентом от их годового дохода, при этом должны быть предусмотрены особые правила, адаптированные для небольших клубов и переходного периода.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире

Целью должно быть развитие европейского футбольного соревнования, которое станет самым захватывающим спортивным событием в мире. Европейские болельщики заслуживают лучших матчей и лучшего зрелища. Также очень важно, чтобы молодое поколение, привлеченное глобальным распространением американских спортивных и цифровых развлекательных медиа, продолжало воспринимать футбол как самый любимый вид спорта в мире. И всего этого можно достичь только с помощью соревнований, которые позволяют лучшим игрокам мира соревноваться на протяжении всего сезона в захватывающих матчах, от начала до конца.

7. Улучшение впечатлений болельщиков

Футбол — наиболее популярный вид спорта, и диалог с фанатами и независимыми фан-группами необходим для обмена идеями, которые могут улучшить впечатления болельщиков. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы болельщикам было легче посещать выездные игры. Также должны быть установлены стандарты с целью регулирования качества стадионов и другой футбольной инфраструктуры, что позволит улучшить впечатления просмотра от футбола.

8. Развивать и финансировать женский футбол

Важно продвигать и развивать женский футбол, повышать его авторитет и ставить его в центр внимания наряду с мужскими соревнованиями. Для достижения этой цели необходимо значительно увеличить финансирование европейских женских клубных соревнований. Инвестиции в женский футбол должны быть направлены как на профессиональный уровень, так и на развитие массового футбола.

9. Значительно повысить солидарные выплаты

Солидарные выплаты в адрес массового футбола является важной опорой европейского футбола, и ее следует значительно увеличить по сравнению с нынешним уровнем. Как объявлено, вклад минимум 400 миллионов евро в год в такие выплаты клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, что вдвое превышает суммы нынешних европейских клубных соревнований, должны помочь в достижении этой цели. Прозрачность в управлении также должна быть гарантирована за счет надзора со стороны независимых органов, которые публично и периодически отчитываются о расходовании средств.

10. Уважение к ценностям и правилам Европейского Союза

Игроки в европейском футболе должны соблюдать ценности, правила и основные свободы ЕС. Поэтому ни один европейский клуб не должен подчиняться системам разрешения конфликтов за пределами Европейского Союза и его верховенства права. Юрисдикция спортивного арбитража должна быть строго ограничена вопросами спортивного характера, а любой юридический вопрос иного характера должен решаться в соответствующем для него форуме. И во всех случаях под строгим надзором судебной системы Европейского Союза.

Реакция президента ла лиги Хавьера Тебаса, последовательного противника Суперлиги, не заставила себя ждать.

«Суперлига — это волк, который сегодня переодевается бабулей, чтобы попытаться одурачить европейский футбол, но у него очень большие нос и зубы. Четыре дивизиона в Европе? Конечно, первый для них, как в реформе 2019 года. Правительство клубов? Разумеется, только крупных», — написали он в своих соцсетях.

Нет сомнений, что сопротивление тех, кто сейчас управляет финансовыми потоками будет нескончаемо сильным, но решающее слово останется за Судом ЕС, которому предстоит решить, имеет ли УЕФА право карать тех, кто хочет создать что-то новое за пределами его компетенций, или это проявление монополизма. Если суд встанет на сторону клубов, можно не сомневаться, что Суперлиге быть.