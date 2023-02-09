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Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько

Почти полностью дублирующий состав питерцев одержал минимальную победу над лидером чемпионата Армении. Но в основу Семак вряд ли кого-то поставит.
Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько
09 февраля 2023 17:59
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Зенит»

СМОТР РЕЗЕРВИСТОВ

Пока некоторые клубы готовятся к возобновлению сезона в товарищеском турнире, чемпион России планомерно занимается в комфортном для него графике. Матч против «Урарту» стал для сине-бело-голубых уже пятым в 2023 году. До того были разгромы «Аль-Бидда» (9:0), «Лусаила» (3:0) и «Джохор Дарул Такза» (по 3:0), а также ничья с «Уралом» (1:1).

Пожалуй, эта игра была интересна только тренерам участвующих команд да их болельщикам, поскольку Сергей Семак выставил практически резервный состав, в котором полноценным игроком основы является только Далер Кузяев, а из важных игроков первой команды можно отметить Дмитрия Чистякова, Даниила Кругового, Алексея Сутормина, Александра Ерохина, Зелимхана Бакаева да Матео Кассьерру. В стартовом протоколе значился и Андрей Мостовой, но в последний момент вместо него на поле вышел Алексей Барановский.

Стоит упомянуть, что соперником питерцев был лидер чемпионата Армении, которого тренирует экс-спартаковский тренер Дмитрий Гунько. Российские болельщики могли видеть эту команду неделю назад в товарищеском матче с «Локомотивом» (0:1), и стоит признать, что подопечные Гунько в той встрече произвели очень приятное впечатление, а поражение потерпели только из-за обидного автогола.

В ДВЕРИ ОСНОВЫ НЕ СТУЧИТСЯ НИКТО

Нейтральные зрители наверняка быстро выключили трансляцию, если до нее добрались. Потому что второму составу зенитовцев предъявить сопернику оказалось особо нечего. К своим воротам они добраться не позволяли совершенно – Александр Васютин откровенно скучал в рамке. Армяне, как и против «Локомотива», пытались комбинировать и выходить из обороны через пас, но питерцы здорово накрывали оппонентов еще там, в финальной для себя трети поля.

Правда, и сами зенитовцы к чужой штрафной добирались считанное число раз. И лишь в одном эпизоде могли открыть счет – Бакаев неплохо разбежался справа и покатил в центр Ерохину, но тот с близкого расстояния не смог попасть в ближний угол. Эти двое и были самыми заметными у «Зенита».

Источник фото: ФК «Зенит»

Что до тренеров, то Семак вряд ли увидел, чтобы кто-то из его запасных стучался в основу. Питерцы в каждой атаке упирались в эшелонированную оборону соперника, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжали пытаться довести мяч через короткие и средние передачи, но это позволяло игрокам «Урарту» вернуться в свои зоны. Выполнять установку тренера, конечно, правильно, но должен же в команде быть кто-то, кто может взять на себя инициативу и принять нестандартное решение. Например, запустить длинную передачу на ход Кассьерре, которому в первом тайме было впереди совсем грустно. А на второй он не вышел.

СУПЕРГОЛ СУТОРМИНА

Во второй половине на острие у чемпионов играл 19-летний Аким Белохонов. Он начал очень дерзко, в прессинге заставил соперника ошибиться, что привело к контратаке три в два, которую возглавил Бакаев, но Зелимхану в простой ситуации не хватило точности передачи. Зато эта парочка взорвала игру и на исходе часа придумала штрафной, с которого Алексей Сутормин идеальным по исполнению ударом в девятку наконец открыл счет.

Этот гол как-то раскрепостил зенитовцев, но вместо того, чтобы лихо помчаться вперед, они перестали цепляться за мяч. Ни Кузяев, ни Ерохин не наладили контроля над мячом, и в результате игроки «Урарту» стали поджимать оппонентов (этому способствовали и замены Гунько, выпускавшего вместо дублеров игроков основы). Васютин не просто увидел мяч вблизи, но и пару раз всерьез вступил в игру.

Особенно остро армяне прорывались по левому краю обороны «Зенита», где после перерыва действовал заменивший Кругового Дамир Шайхтдинов. 19-летний пацан вчистую проигрывал оппонентам в скорости и технике, даже не тормозя атаки соперника, так что на 79-й минуте Семак провел обратную замену, выпустив вместо него 18-летнего защитника Илью Кирша.

Товарищеский матч

«Урарту» (Армения) – «Зенит» – 0:1 (0:0)

Гол: Сутормин, 59.

«Зенит»: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой (Шайхтдинов, 46; Кирш, 79), Сутормин, Кузяев, Козлов, Ерохин, Бакаев, Барановский (Саусь, 69), Кассьерра (Белохонов, 46).

источник: «Советский спорт»
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