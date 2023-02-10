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Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ

Рекомендуем топ-клубам присмотреться к скаутам «Урала» и «Оренбурга». По соотношению цена/качество они провернули по паре очень впечатляющих трансферов.
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
10 февраля 2023 11:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

10. СЕРГЕЙ БОЖИН, из «Крыльев Советов» в «Факел» бесплатно

Позиция: центральный защитник

Возраст: 27 лет

Гражданство: Россия

Статистика в сезоне-2022/23: 18 матчей – гол и 2 передачи

Не обладая мощными финансовыми ресурсами, летом воронежцы заплатили только 120 тысяч евро за Ильнура Альшина, а всех остальных игроков приглашали или свободными агентами, или в аренду. И как минимум один раз попали в десятку.

Самарец до той поры провел в РПЛ лишь один более или менее заметный сезон – 14 матчей в сезоне-2016/17, после чего пять лет провел в первой и второй лигах и только в «Факеле» наконец обрел новый дом, став столпом обороны. Особенно впечатляюще провел в Воронеже матчи против «Торпедо» (забил) и «Зенита» (15 выносов мяча из штрафной!) в играх, в которых хозяевам удалось зацепить ничью.

9. РОДРИГАО, из «Сочи» в «Зенит» за 3,5 млн евро

Позиция: центральный защитник

Возраст: 26 лет

Гражданство: Бразилия

Статистика в сезоне-2022/23: 19 матчей – гол

Бразильский защитник «Сочи» стал открытием прошлого сезона и одним из главных героев сочинского серебра, так что переезд в Петербург стал для него заслуженным шагом вперед. Здесь он сходу застолбил место в основе и в паре с Деяном Ловреном уверенно оборонял штрафную «Зенита», пропустившего в 17 турах аномальные семь мячей.

Уверенная игра Родригао ни для кого не стала сюрпризом. С другой стороны, его товарищ по «Сочи» и «Зениту» Матео Кассьерра проделал тот же путь от топового сезона в «Сочи» до приглашения в Петербург, но по итогам полугода попал в наш антирейтинг – худших трансферов лета-2022.

8. ВИЛЛИАН РОША, из «Портимоненсе» в ЦСКА за 2 млн

Позиция: центральный защитник

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия

Статистика в сезоне-2022/23: 13 матчей – 2 гола

Третий в нашем рейтинге центральный защитник в самом расцвете сил. Большую часть карьеры Роша провел в бразильском и португальском андеграунде, но не скис, дождался своего шанса и ухватился за него. Приехав только в сентябре, не успел провести так уж много матчей, но ни разу не опустился ниже определенного уровня, а игра с «Динамо», в которой он забил свой единственный пока мяч, стала его бенефисом.

7. ГАБРИЭЛ ФЛОРЕНТИН, из «Архентинос Хуниорс» в «Оренбург» за 2,2 млн

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 23 года

Гражданство: Аргентина

Статистика в сезоне-2022/23: 15 матчей – 3 гола и 1 передача

Трансфер воспитанника «Ривер Плейт» сделал счастливыми всех – позволил «Архентинос» подзаработать, ему вырваться из молодежного футбола в профессиональный, а «Оренбургу» дал самого яркого созидателя (Владимир Сычевой при всех его подвигах все-таки завершитель).

Атакующий полузащитник умело ведет игру команды в середине поля, регулируя направление и скорость атак, обладает отличным длинным пасом (зачастую это умение оказывается решающим при организации оренбургских контратак) и хорош в дриблинге. А еще впечатляюще стабилен, что особенно трудно для игрока атаки. Не удивлюсь, если летом отправится на повышение.

6. АЛЕКСЕЙ КАШТАНОВ, из «Родины» в «Урал» в аренду за 100 тысяч (зимой выкуплен за 360 тысяч)

Позиция: нападающий

Возраст: 26 лет

Гражданство: Россия

Статистика в сезоне-2022/23: 21 матч – 6 голов и 8 передач

Пожалуй, главное откровение сезона, ведь этот нападающий к 26 годам ни разу не залетал в РПЛ и поначалу казался обычным корявеньким пассажиром. Но потом в «Урал» пришел Виктор Гончаренко, и Каштанов, да простят мне его поклонники, стал уральским Дзюбой. Он выигрывает невероятно много верховой борьбы, совершает за матч по несколько опасных скидок и регулярно сам поражает ворота соперников. С середины сентября по начало ноября он забивал или отдавал в семи (!) турах подряд.

Если учесть, что «Уралу» вся эта голевая феерия стоила всего 100 тысяч за полугодовую аренду, то история становится и вовсе образцовой. Зимой Григорий Иванов не пожадничал выплатить «Родине» еще 360 тысяч за полноценный трансфер.

5. НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО, из «Динамо» в «Ростов» за 1,5 млн

Позиция: нападающий

Возраст: 27 лет

Гражданство: Россия

Статистика в сезоне-2022/23: 20 матчей – 8 голов и 11 передач

Совершенно иная история. Воспитанник «Краснодара» несколько лет блистал в чемпионате Чехии, но на родине не находил должного доверия. Заплатившие за него «Младе Болеслав» 3,5 млн динамовцы не смогли распорядиться талантом таранного форварда, а вот Валерий Карпин очень здорово вмонтировал его в игру команды. Вместе с Даниилом Уткиным (о нем ниже) Комличенко является главной ударной силой «Ростова», но что еще более важно – помогает отличиться партнерам даже чаще, чем забивает сам.

Сегодня «Ростов» в турнирной таблице выше и «Динамо», и тем более «Краснодара».

4. ДЖИММИ МАРИН, из «Саприссы» в «Оренбург» за 490 тысяч

Позиция: левый вингер

Возраст: 24 года

Гражданство: Коста-Рика

Статистика в сезоне-2022/23: 16 матчей – 6 голов и 5 передач

Костариканец до приезда в Россию играл на родине и в Израиле, так что был известен только очень узкому кругу специалистов. При случае стоит поинтересоваться у скаутов «Оренбурга», как они нашли этого паренька, оценивавшегося в треть миллиона. За полгода его цена выросла втрое.

И абсолютно закономерно – Марин отлично бежит, обладает мягкой техникой, поставленным ударом и хорошей подачей, а еще очень стабилен при розыгрыше стандартов, что особенно ценится тренерами. Самый яркий матч в РПЛ провел в заключительном туре осени против «Краснодара» (5:1), который унизил чуть ли не в одиночку – гол и три передачи (две на Сычевого/Писарского и одна на Лукаса Веру).

3. ДАНИИЛ УТКИН, из «Краснодара» в «Ростов» за 3 млн

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Россия

Статистика в сезоне-2022/23: 22 матча – 3 гола и 9 передач

Абсурднейшая, если не сказать жестче, продажа «Краснодара». В голове не укладывается, что клуб Сергея Галицкого избавился от Уткина, чтобы на вырученные деньги приобрести заштатных легионеров Михайло Баньяца и Кевина Ленини, потому что это по сравнению с предшественником они футболисты другой лиги.

А самое обидное, что «горожане» не оценили собственного воспитанника. И теперь он в обеих командах Карпина, включая сборную России, выглядит одним из самых ярких современных российских полузащитников. А его умение бить штрафные – это же «Реквием» Моцарта и «Лунная Соната» Бетховена в одном флаконе.

2. ЛАЗАР РАНДЖЕЛОВИЧ, из «Олимпиакоса» в «Урал» за 500 тысяч

Позиция: правый вингер

Возраст: 25 лет

Гражданство: Сербия

Статистика в сезоне-2022/23: 14 матчей – 3 гола и 4 передачи

Еще один летний ноунейм хотя и прибыл из «Олимпиакоса», а за плечами имел опыт игры в «Леганесе», мог легко оказаться очередным пройдохой, однако впечатляюще заиграл у Гончаренко.

Главный скилл Ранджеловича – сумасшедшие по точности подачи по стоячему мячу, то есть в основном со стандартов, с которых уральцы осенью забили львиную долю своих мячей. Наряду с Каштановым Лазар играет в «Урале» столь же определяющую роль, как связки Уткин – Комличенко в «Ростове» и Марин – Сычевой в «Оренбурге». Только стоил в шесть раз дешевле того же воспитанника «быков».

1. ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ, из «Ривер Плейт» в ЦСКА за 6 млн (выкуп)

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 24 года

Гражданство: Колумбия

Статистика в сезоне-2022/23: 18 матчей – 5 голов и 6 передач

Долго думал над тем, стоит ли добавлять футболиста, который был в своей команде еще прошлой весной, то есть не может считаться полноценным новичком, но пришел к выводу, что мы ведь оцениваем кадровые решения клубов, и в этом смысле выкуп колумбийца не менее значим, чем аренда кого-то другого. Тем более, что армейцы заплатили очень солидные по нынешним временам 6 млн, а сам Карраскаль по оценкам Whoscored входит в топ-5 лучших игроков осени в РПЛ.

Наверное, о нем и не надо ничего говорить. Хорхе – главная креативная сила ЦСКА и единственное светлое пятно в довольно рыхлой атаке армейцев. Когда в июле-сентябре он был в порядке, команда летела, но стоило ему сбавить обороты, как забуксовали и красно-синие. Впечатляющее влияние одного футболиста на команду – слишком рискованное для нее, но очень комплементарное для него.

источник: «Советский спорт»
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