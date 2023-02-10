ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии

Носит капитанскую повязку и со всех сторон слышит только комплементы.
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
10 февраля 2023 13:26
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Аль-Наср»

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Криштиану Роналду остается на слуху, даже когда играет в Саудовской Аравии. В четверг он отгрузил все четыре мяча в ворота соперника по чемпионату «Аль-Вахда» (4:0), причем уложился за 40 минут – с 21-й по 61-ю. После финального свистка 38-летний форвард светился от радости.

«Отличные ощущения от того, что я забил четыре мяча и добрался до 500 гола в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал Роналду в соцсетях.

В восторге был и главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия, известный тем, что приводил «Лилль» к победе в чемпионате Франции: «Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Прошло некоторое время, и игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет».

Первый гол Криштиану стал для него 500-м (!) в национальных чемпионатах. Естественно, за свою славную карьеру он нарастил огромную фан-базу, так что вслед за юбилеем последовал и вал поздравлений. Отметились даже болельщики «Манчестер Юнайтед», которые, казалось бы, стали недолюбливать португальца после того легендарного интервью. Они изобразили его в образе дьявола.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ МЕССИ

Естественно, вслед за поздравлениями ленты СМИ завалили статистикой Криштиану. Так, Роналду забивает в одном матче не менее трех мячей с 2010 года – 14 лет подряд! А всего на его счету 61 хет-трик, это даже больше, чем у Лионеля Месси (56). Еще более впечатляет тот факт, что более половины хет-триков португалец оформил после празднования 30-летия.

Не менее четырех мячей он до сего момента забивал 10 раз за карьеру: 7 в чемпионате Испании и по разу в Лиге чемпионов, квалификации Евро и ЧМ. В последний раз такое происходило в сентябре 2019-го – Португалия размотала Литву (5:1). У Месси 8 «покеров». При этом дважды Роналду забивал по пять мячей – «Эспаньолу» и «Гранаде» в 2015 году.

Разбивка 500 голов (всего их уже 503) Роналду в чемпионатах выглядит следующим образом: 311 – за «Реал» (лиги указывать не будем, поскольку по клубу все очевидно), 103 – за «МЮ», 81 – за «Ювентус», 3 – за «Спортинг» и 2 – за «Аль-Наср» (к финальному свистку их было уже пять).

А вообще он забивает на профессиональном уровне на протяжении 22 лет!

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О РОНАЛДУ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ?

Помог жертвам землетрясения. После землетрясения в Турции он передал Мериху Демиралу свою футболку для благотворительного аукциона в помощь жертвам катаклизма. Вместе с футболками Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи она принесла 5 млн лир (около 250 тысяч евро).

Забрал повязку капитана. Узбекский полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов выразил мнение, что «иначе и быть не могло»: «Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет. Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение».

Просил Венсана Абубакара остаться в «Аль-Насре». После появления Роналду в клубе стал переизбыток легионеров и форвардов, и Абубакар попросил его отпустить: «Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. Хотя «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона».

Отпраздновал 38-летие в узком кругу. Помимо Джорджины и детей было несколько друзей, в том числе игрок «Витории Сетубал» Жозе Семеду, известный участием в нескольких фотосессиях с Роналду. А в конце января состоялся 29-й день рождения Джорджины.

Сделал чемпионат Саудовской Аравии интереснее. Как рассказывал полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво, «теперь все соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять португальцу».

Забил с пенальти уже в третьем матче. Хорошая скорострельность для дебютанта. Только в «Реале» он отличился раньше – уже в первой игре.

Заставил правительство раскошелиться. Говорят, 90% 200-миллионной зарплаты (с учетом бонусов) оплачивается из бюджета Саудовской Аравии и только остальные 20 млн выделяются клубом.

Продал самолет. Шикарный Gulfstream G200 вмещал всего четверых пассажиров, что для большой семьи Роналду оказалось уже недостаточно, ведь у него с Джорджиной уже пятеро детей. Стоимость продажи неизвестна, а вот приобретался он в 2015 году за 25 млн долларов.

Позвал Бруну Фернандеша, Рафаэля Варана, Харри Магуайра и Каземиро на матч «Аль-Насра». Или посетить его новый дом в Лиссабоне, но это будет возможно только по завершении сезона.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Носит капитанскую повязку и со всех сторон слышит только комплементы.
10.02.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Рекомендуем топ-клубам присмотреться к скаутам «Урала» и «Оренбурга». По соотношению цена/качество они провернули по паре очень впечатляющих трансферов.
10.02.2023 11:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько
Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько
Почти полностью дублирующий состав питерцев одержал минимальную победу над лидером чемпионата Армении. Но в основу Семак вряд ли кого-то поставит.
09.02.2023 17:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локо», как Горлукович для пионеротряда «Спартака» в 1996-м
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локо», как Горлукович для пионеротряда «Спартака» в 1996-м
Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников считает, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву», который находится в непростом положении.
09.02.2023 16:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Суперлига – волк, переодевшийся бабулей». 10 принципов нового европейского турнира и реакция Тебаса
«Суперлига – волк, переодевшийся бабулей». 10 принципов нового европейского турнира и реакция Тебаса
Обещают участие 60-80 клубов, ротацию между лигами и сохранение национальных чемпионатов.
09.02.2023 15:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кассьерра, Норманн, Мевля и еще 7 провальных трансферов лета-2022 в РПЛ
Кассьерра, Норманн, Мевля и еще 7 провальных трансферов лета-2022 в РПЛ
В разгар зимней трансферной кампании российских клубов вспоминаем их неудачи. В качестве урока, чтобы не наступать на те же грабли.
09.02.2023 14:30
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб
Алексей Сафонов: Все заинтересованы в успехе Дзюбы в «Локомотиве» - он сам, Галактионов и клуб
Артем Дзюба вчера подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что клуб принял правильное решение, подписав 34-летнего экс-капитана сборной России.
09.02.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ни чуда, ни подвига». Французские СМИ констатируют до ужаса закономерную победу «Марселя» над «ПСЖ»
«Ни чуда, ни подвига». Французские СМИ констатируют до ужаса закономерную победу «Марселя» над «ПСЖ»
Похоже, без Килиана Мбаппе парижане в первом матче с «Баварией» обречены.
09.02.2023 11:17
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Кармиотисса» - новый клуб Кержакова. Что он из себя представляет?
«Кармиотисса» - новый клуб Кержакова. Что он из себя представляет?
Русский бизнесмен-винодел владелец клуба, экс-зенитовец в составе, странный капитан команды.
09.02.2023 11:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Запотевшее трансферное окно
Запотевшее трансферное окно
Клубам РПЛ главное не кого-то купить, а никого не продать.
09.02.2023 10:00
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика