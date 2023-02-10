Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Криштиану Роналду остается на слуху, даже когда играет в Саудовской Аравии. В четверг он отгрузил все четыре мяча в ворота соперника по чемпионату «Аль-Вахда» (4:0), причем уложился за 40 минут – с 21-й по 61-ю. После финального свистка 38-летний форвард светился от радости.

«Отличные ощущения от того, что я забил четыре мяча и добрался до 500 гола в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал Роналду в соцсетях.

В восторге был и главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия, известный тем, что приводил «Лилль» к победе в чемпионате Франции: «Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Прошло некоторое время, и игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет».

Первый гол Криштиану стал для него 500-м (!) в национальных чемпионатах. Естественно, за свою славную карьеру он нарастил огромную фан-базу, так что вслед за юбилеем последовал и вал поздравлений. Отметились даже болельщики «Манчестер Юнайтед», которые, казалось бы, стали недолюбливать португальца после того легендарного интервью. Они изобразили его в образе дьявола.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ МЕССИ

Естественно, вслед за поздравлениями ленты СМИ завалили статистикой Криштиану. Так, Роналду забивает в одном матче не менее трех мячей с 2010 года – 14 лет подряд! А всего на его счету 61 хет-трик, это даже больше, чем у Лионеля Месси (56). Еще более впечатляет тот факт, что более половины хет-триков португалец оформил после празднования 30-летия.

Не менее четырех мячей он до сего момента забивал 10 раз за карьеру: 7 в чемпионате Испании и по разу в Лиге чемпионов, квалификации Евро и ЧМ. В последний раз такое происходило в сентябре 2019-го – Португалия размотала Литву (5:1). У Месси 8 «покеров». При этом дважды Роналду забивал по пять мячей – «Эспаньолу» и «Гранаде» в 2015 году.

Разбивка 500 голов (всего их уже 503) Роналду в чемпионатах выглядит следующим образом: 311 – за «Реал» (лиги указывать не будем, поскольку по клубу все очевидно), 103 – за «МЮ», 81 – за «Ювентус», 3 – за «Спортинг» и 2 – за «Аль-Наср» (к финальному свистку их было уже пять).

А вообще он забивает на профессиональном уровне на протяжении 22 лет!

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О РОНАЛДУ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ?

Помог жертвам землетрясения. После землетрясения в Турции он передал Мериху Демиралу свою футболку для благотворительного аукциона в помощь жертвам катаклизма. Вместе с футболками Пауло Дибалы и Леонардо Бонуччи она принесла 5 млн лир (около 250 тысяч евро).

Забрал повязку капитана. Узбекский полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов выразил мнение, что «иначе и быть не могло»: «Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет. Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение».

Просил Венсана Абубакара остаться в «Аль-Насре». После появления Роналду в клубе стал переизбыток легионеров и форвардов, и Абубакар попросил его отпустить: «Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. Хотя «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона».

Отпраздновал 38-летие в узком кругу. Помимо Джорджины и детей было несколько друзей, в том числе игрок «Витории Сетубал» Жозе Семеду, известный участием в нескольких фотосессиях с Роналду. А в конце января состоялся 29-й день рождения Джорджины.

Сделал чемпионат Саудовской Аравии интереснее. Как рассказывал полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво, «теперь все соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять португальцу».

Забил с пенальти уже в третьем матче. Хорошая скорострельность для дебютанта. Только в «Реале» он отличился раньше – уже в первой игре.

Заставил правительство раскошелиться. Говорят, 90% 200-миллионной зарплаты (с учетом бонусов) оплачивается из бюджета Саудовской Аравии и только остальные 20 млн выделяются клубом.

Продал самолет. Шикарный Gulfstream G200 вмещал всего четверых пассажиров, что для большой семьи Роналду оказалось уже недостаточно, ведь у него с Джорджиной уже пятеро детей. Стоимость продажи неизвестна, а вот приобретался он в 2015 году за 25 млн долларов.

Позвал Бруну Фернандеша, Рафаэля Варана, Харри Магуайра и Каземиро на матч «Аль-Насра». Или посетить его новый дом в Лиссабоне, но это будет возможно только по завершении сезона.