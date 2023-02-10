Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги хотят модернизировать европейский футбол, перемены назрели

Футбольный агент Дмитрий Селюк является горячим сторонником нового проекта, в отличие от корреспондента «Советского спорта». Поэтому у нас получилась беседа, напоминающая спор.

- Итак, заговорщики, враги европейского футбола – это руководители «Реала», «Барселоны», «Ювентуса» - никак не угомонятся. Хотят все развалить.

- Они не хотят развалить, а хотят модернизировать европейский футбол и немного уменьшить гегемонию УЕФА. Прошлая попытка устроить небольшую революцию, тогда в ней участвовали 12 клубов, и она быстро закончилась неудачей, но при этом имела и положительные стороны. На следующем конгрессе УЕФА были резко увеличены премиальные выплаты клубам за участие в еврокубках.

Богатые клубы хотят создать свою лигу, что не запрещено. А главный идеолог проекта президент «Реала» Флорентино Перес выиграл все суды. Поэтому он опять начал поднимать эту тему.

- Суды ручные. Он выиграл, насколько я помню, только в испанских судах. Напомню, как в течение суток потерпел крах переворот, который устроили заговорщики в апреле 2021 года. Болельщики шести английских топ-клубов восстали, едва базы своих команд не снесли. А за ними восстали и игроки. В течение 24 часов сразу 6 британских клубов, то есть половина, заявили о выходе из Суперлиги. Для английских болельщиков чемпионат Англии – святое. Все остальное – десерт.

- Англия – особая статья. Там суперчемпионат, в котором хотят играть все футболисты мира. Там клубам платятся огромные деньги от телекомпаний за трансляции. И эти деньги в разы превышают поступления от телеправ в чемпионатах Германии или Франции.

Хорошо, Англия останется в стороне, но, если в Суперлигу войдут ведущие клубы Испании и Италии, плюс «ПСЖ», такая лига вполне сможет конкурировать с АПЛ.

Сейчас ничего никто не решит, но очевидно, что что-то в европейском футболе будет меняться. Ситуация для этого назрела. Возможно, это будет не Суперлига, но что-то будет меняться.

- Суперлига никогда не победит УЕФА. Еще один аргумент УЕФА, который быстро сорвал путч весной 2021 года: УЕФА объявил, что запретит футболистам из клубов-заговорщиков выступать на Евро, который начинался через два месяца. Тогда игроки из английских клубов сами восстали против своих хозяев.

- Это был весомый аргумент, но это же и палка о двух концах. Допустим, Суперлига не распустилась бы тогда, футболистам запретили играть на Евро-2020. Что это был бы за чемпионат? Так УЕФА потеряет ведущих спонсоров и телекомпании. Тоже самое касается и ФИФА. Что за чемпионат мира без мировых звезд?

- Это аргумент. На этом предлагаю завершить наш спор до следующих новостей от Суперлиги.

- Согласен.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Генеральный директор компании A22 Бернд Рейхарт, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.

Рейхарт сообщил, что в Суперлиге могут принять участие от 60 до 80 клубов, они будут разделены на несколько дивизионов. При этом постоянных участников Суперлиги не будет, формат основан исключительно на спортивных показателях.

Рейнхарт подчеркнул, что Суперлига провела переговоры с 50 европейскими клубами и получила поддержку со стороны ряда из них.

УЕФА крайне негативно относится к созданию Суперлиги. Весной 2021 года такая попытка футбольного переворота в Европе потерпела полный крах.