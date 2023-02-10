Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН», сообщает ряд источников. Предположительно соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на сезон. Также сообщается, что он будет выступать под 88 номером, а зарплата составит всего 1 млн рублей в месяц, что в пересчете на евро составляет чуть менее 13 тысяч.

ДЕВЯТЬ ПОЛУЗАЩИТНИКОВ В ЦЕНТР ПОЛЯ

С приездом Глушакова у нижегородцев намечается перебор игроков центра поля. Осенью при Михаиле Галактионове они играли по схеме 3-4-2-1, в которой одну из двух позиций центральных атакующих полузащитников исполнял крайний полузащитник Дмитрий Рыбчинский, то есть оставалось три позиции в центре.

Галактионов зимой переехал в Черкизово, а его место занял Артем Горлов, в прошлом году работавший в «Знамени Труда» и «Енисее». Его наиболее часто используемой расстановкой считается 4-2-3-1, а в ней тоже три позиции для игроков середины поля.

Источник фото: ФК «Пари НН»

В «Пари НН» же теперь есть сразу девять игроков середины поля: Николай Калинский, Мамаду Майга, Никита Каккоев (опорники), Глушаков, Ярослав Михайлов, Илья Жигулев и Альберт Шарипов (центральные полузащитники), Константин Шильцов и Илья Берковский (атакующие полузащитники). Выбор, конечно, на зависть, но вскоре кто-то слишком засидится на скамейке и начнет негативно влиять на атмосферу в команде, поэтому стоит озаботиться этим вопросом заранее.

ГЛУШАКОВ СТАРШЕ ТРЕНЕРА

Со спортивной точки зрения союз Глушаков – «Пари НН» выглядит достаточно перспективно. Несмотря на возраст, полузащитник не так давно демонстрировал высокий уровень игры, что подтверждалось вызовом Валерием Карпиным в сборную России в 2021 году и мощным (пусть и краткосрочным) ходом «Химок» при Сергее Юране.

Сам футболист наверняка хотел бы не только бороться за выживание (а именно такая задача стоит перед нижегородцами), но большего на закате его профессиональной карьеры ждать не приходится. Тот факт, что он согласился на довольно скромную по своим меркам зарплату в размере 1 млн рублей, говорит о том, что выбирать в РПЛ ему уже не приходится. И это при том, что в отличие от того же Артема Дзюбы, Глушаков никогда не становится проблемой для тренеров.

Единственный момент, который смущает – тот факт, что 36-летний Глушаков старше 35-летнего тренера Горлова. Насколько авторитетными для экс-капитана «Спартака» и игрока сборной России, обладателя золотых наград РПЛ с 15-летним опытом выступлений на высшем уровне под руководством Юрия Семина, Валерия Карпина, Рашида Рахимова и Славена Билича будут решения специалиста, лишь совсем недавно выбравшегося из второй лиги?

ЛУЧШЕ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫЖИВАНИЕ В «ПАРИ НН», ЧЕМ «ХИМКАХ»

Последние два года Глушаков провел в «Химках», где был одним из лидеров и мог наслаждаться близостью к Москве, что для всего всегда было важно. Вообще за пределами столичного региона Дениса видели не так часто – в двух арендах в СКА (Ростов-на-Дону) и «Звезду» (Иркутск) в 2006-2007 годах, а также в течение одного сезона в «Ахмате» (Грозный).

В «Химках» он был готов играть на любых условиях, но попал в немилость к Спартаку Гогниеву. Во время первого тайма матча с «Динамо» (1:6) тренер заменил своего футболиста уже на 35-й минуте и сопроводил его в раздевалку матом, после чего на поле уже не выпускал.

Источник фото: ФК «Химки»

Так что Глушакову пришлось искать новую команду поневоле, но на самом деле его можно с этим только поздравить. В Нижнем Новгороде работают очень последовательно и поступательно. Заручились поддержкой серьезного партнера на исключительно коммерческих началах, сделали ставку на раскрутку перспективной молодежи, которой как раз нужен такой дядька, угадали с предыдущим тренером Галактионовым, получившим приглашение в «Локомотив». Здесь работают спокойно и со знанием дела, а «Химки» уже не клуб, а водевиль. Невозможно представить, что может удержать их в премьер-лиге.