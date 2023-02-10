«Павлины» не хотят вылетать

Всего три года прошло с тех пор как «Лидс» после 16 лет мытарств по разным лигам вернулся в АПЛ. За это время команда пережила 16 тренеров и нескольких владельцев. Пройти этот путь снова «павлины» в ближайшее время явно не готовы.

Пару дней назад «Лидс» расстался со своим главным тренером Джесси Маршем. Американский специалист принял команду год назад после аргентинца Марсело Бьелсы - «сумасшедшего гения», как его еще называют, который и вернул «белых» в премьер-лигу, но затем застрял на 16-м месте таблицы АПЛ. Так что руководству клуба пришлось принять тяжелое решение о расставании с Марсело. Соглашение с Маршем было подписано на два года. Боссы йоркширского клуба надеялись, что экс-тренер «Лейпцига» поднимет «павлинов» на места повыше. Но после проигрыша на выезде «Ноттингем Форесту» (0:1) надежд на это у них, видимо, не осталось. Спустя двенадцать месяцев команда с «Элланд Роуд» по-прежнему не может вырваться с 16-й строчки турнирного расклада английской премьер-лиги и даже пыталась опуститься на место пониже.

Источник фото: IMAGO

Поначалу на спасение «Лидса» от бега по кругу планировали снова позвать Бьелсу. Но у руководства в последний момент возникли опасения, что в нынешней ситуации возвращение аргентинского специалиста не станет долгосрочным решением. После этого «павлины» обратились к бывшему форварду «Реала» Раулю, но испанец отказался от работы в АПЛ. Сейчас он тренирует второй состав «сливочных» и считает, что пока не готов возглавить какую бы то ни было первую команду. Именно по этой причине Рауль минувшей осенью отказал и «Шальке», где также были не прочь видеть бывшего футболиста в качестве главного тренера.

Решив еще раз попытать счастья в Испании, «Лидс» замахнулся на 40-летнего наставника «Райо Вальекано» Андони Ираолу. Экс-защитник «Атлетика» из Бильбао был в целом не против попробовать свои силы в английском чемпионате, но руководство «пчел» заблокировало переход своего коуча. Что не удивительно: пошел второй сезон, как «Райо» вернулись в примеру и сейчас уверенно занимают пятую строчку в турнирной таблице. Команда за последние месяцы успела сенсационно обыграть мадридский «Реал» и сыграть вничью с «Барселоной».

Теперь главным претендентом на пост наставника «Лидс Юнайтед» является голландец Арне Слот, который возглавляет роттердамский «Фейеноорд», идущий на первом месте в Эредивизи. Почему 44-летний тренер одного из ведущих клубов Нидерландов должен заинтересоваться работой в Англии, пока не совсем понятно. И, видимо, скоро появится еще одна фамилия потенциального наставника «павлинов».

Источник фото: IMAGO

А пока выводить команду на поле продолжит временно исполняющий обязанности главного тренера Эван Шарп. Летом он пришел в клуб как ассистент тренерского штаба и, между прочим, из «Манчестер Юнайтед», где полгода работал на аналогичной должности при Ральфе Рангнике. Может, потому недавнее «дерби роз» - принципиальное противостояние «красных дьяволов» и «белых» - ему почти удалось выиграть. Команды успокоились ничьей (2:2). Но Шарпу этим результатом все же удалось насолить «МЮ», прервав их 13-матчевую серию побед на «Олд Траффорд». И что это, если не заявка на перспективу?