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Анчелотти одной ногой в Бразилии

Одна из ведущих футбольных сборных мира, по-прежнему, находится в поиске главного тренера своей мечты.
Анчелотти одной ногой в Бразилии
10 февраля 2023 21:00
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: XinHua

Но, кажется, сегодня лед тронулся, и южноамериканцы определились с фаворитом этой гонки. Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова до июня поставить на стоп переговоры со всеми потенциальными кандидатами ради того, чтобы Карло Анчелотти все же сказал им «да».

Правда, всего пару недель назад бразильцы также активно интересовались бывшим наставником сборной Испании Луисом Энрике. Глава CBF Эдналдо Родригес даже прилетал в Каталонию, чтобы лично пообщаться с 52-летним специалистом. Но, видимо, диалог зашел в тупик или Лучо не кривил душой, когда после вылета с ЧМ в Катаре сказал, что возьмет паузу до следующего сезона.

Кроме Энрике, в списке желанных для Бразилии коучей, на тот момент, фигурировали Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Однако, лучший тренер последнего десятилетия сразу уточнил, что уходить из «Манчестер Сити» пока не собирается. А вот «Особенный» признался, что подустал от «Ромы» и готов рассмотреть вариант работы с «селесао».

Источник фото: Keystone Press Agency

Но на сегодняшний день Моуринью по-прежнему остается претендентом под номером два. Бразильская конфедерация футбола очень уж загорелась итальянцем Анчелотти. Определяющим стал тот факт, что у наставника «Реала» выстроены отличные отношения с бразильскими футболистами – Винисиусом Жуниором, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао, а также Каземиро, который играл в «Реале» до перехода в «Манчестер Юнайтед». И, как заявил президент CBF, в ближайшее время он проведет дополнительные переговоры с владельцем «сливочных» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный уход Анчелотти и сформировать официальное предложение мадридскому клубу.

Если договориться все же не удастся, то тогда Бразилия вернется к кандидатуре Жозе или обратится к Жорже Жезушу, который сейчас тренирует «Фенербахче». Пока CBF есть из кого выбрать и где снимать сливки. Все-таки тренировать «пентакампеонов» более чем почетно.

источник: «Советский спорт»
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