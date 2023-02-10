Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен

На сегодняшний день, судя по имеющейся информации, Глейзерам поступило уже четыре серьезных предложения. Владельцы планируют закончить прием заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» в середине февраля, чтобы приступить к стадии переговоров. Пока самое щедрое предложение из всех потенциальных кандидатов на клуб озвучил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Как сообщают издания Daily Mail и Guardian, фонд, связанный с катарской королевской семьей, готов потратить на «красных дьяволов» порядка 4,5 миллиардов фунтов. Это действительно внушительная сумма и другие потенциальные владельцы пока эту цифру не перебили. Но Глейзеры все еще не готовы ударить по рукам: несмотря на то, что на Нью-Йоркской фондовой бирже клуб оценивается в 3,2 млрд. фунтов стерлингов, семья хочет выручить за «МЮ» 6 миллиардов. Кроме того, нынешние владельцы команды планируют включить в сделку еще и обязательство по реновации «Олд Траффорд», которая обойдется покупателям в дополнительные 2 миллиарда фунтов.

В общем, кто бы ни решился на эту, безусловно, покупку века, она простой не будет. Несмотря на то, что эмир Катара давний и преданный фанат «Манчестер Юнайтед», уже пошли слухи, что переплачивать он не настроен. Кроме того, дополнительную проблему по этой сделке для ближневосточных бизнесменов создает и правило УЕФА, согласно которому в одном турнире запрещено играть двум и более клубам, если у них один владелец. А шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани уже является конечным собственником «ПСЖ». Но если сторонам все же удастся договориться, то уже летом главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг может получить внушительный бюджет на трансферы - катарцы не привыкли скупиться на хороших игроков.

Пока же в деле по-прежнему остаются самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф, компания Apple и некие саудовские инвесторы. Все они всерьез изучают возможность приобретения «красных дьяволов». Для миллиардера Рэтклиффа это еще и дело принципа - он сам родом из Манчестера и болеет за «МЮ» с самого детства. Так что если кто и попытается составить серьезную конкуренцию катарской королевской семье, то только он. Кроме того, все необходимые навыки по управлению клубом у него, как и у арабского шейха, тоже есть - английский бизнесмен также владеет французским клубом, правда поменьше - «Ниццей». В любом случае, последнее слово будет за Премьер-лигой - именно там любые сделки проходят окончательное согласование.