ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть

Сенсационную новость распространил телеканал ESPN: этим летом сборную Бразилии возглавит нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
11 февраля 2023 12:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: Global Look Press

ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС БУДЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ОБ ОТСТУПНЫХ

Сам 63-летний итальянский специалист изобразил недоумение на вопрос журналистов по этому поводу: мол, ничего ни про какую Бразилию не знаю, я тренер «Реала». Типичная реакция любого тренера в такой ситуации. А что можно было от папы Карло ожидать? Кончено, уже собираю чемоданы, тренировать пятикратных чемпионом мира большая честь.

Так не бывает. Про честь и прочее Анчелотти обязательно скажет, но только после того, как будет подписан контракт с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Теперь о том, насколько эта новость соответствует действительности. Во-первых, ESPN – солидная контора. Во-вторых, из Бразилии поступило еще одно подтверждение этой новости от самой известной бразильской телекомпании «Глобо», которая сообщает, что президент «Реала» Флорентино Перес, проведет встречу с руководством Бразильской конфедерацией футбола как раз по поводу Анчелотти.

Дело в том, контракт итальянского специалиста с «Реалом» заканчивается летом 2024 года, но бразильцы хотят заполучить тренера уже этим летом. Потому что летом 2024 года в Эквадоре пройдет Копа Америка. Второй по престижности после ЧМ турнир в Латинской Америке, аналог чемпионата Европы.

Напомним, на предыдущем Копа Америка в 2021 году бразильцы проиграли в финале на «Маракане» Аргентине - 0:1. Тогда весь мир облетели кадры рыдающего от счастья на плече у Неймара Месси. Это был первый титул на уровне сборных для аргентинского гения. Турнир в Эквадоре должен стать первой серьезной проверкой для нового тренера пентакампеонов.

И последний аргумент, почему это реально. Анчелотти с «Реалом» выиграл все: две Лиги чемпионов (первую в сезоне-2013/14 еще в первый свой прихода в Мадрид), чемпионат Испании, Кубок Испании, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Пора сменить обстановку, иначе даже самая замечательная работа превращается в рутину.

Причем он выигрывал не только с «Реалом», были титулы с «Баварией», «Челси», «ПСЖ» и даже победа в скромном Кубке Интертото в 1999-м с «Ювентусом».

Но Карло не работал со сборными, если не считать его ассистентство в скуадре адзурре в 1992-95 гг, когда он только завершил карьеру игрока.

Один из самых титулованных клубных тренеров ничего не выигрывал на уровне сборной. Очевидно, что этот пробел любой амбициозный специалист хотел бы закрыть. И уж если ставить на карту все, то с такой сборной как Бразилия. Мечта любого тренера, но далеко не каждого туда позовут. Пригласят только топа, Анчелотти как раз из этого ряда.

Теперь, судя по всему, боссу «Реала» Пересу осталось договориться о размере отступных с Бразильской конфедерацией футбола за досрочное расторжение контракта Анчелотти.

ПОМОГУТ ЛИ ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ?

Какие проблемы встанут перед Карло в сборной Бразилии? Очевидно, что у него будет огромная поддержка со стороны игроков из Мадрида – Винисиуса, Родриго, Милитао и недавно ушедшего в «МЮ» Каземиро.

Но авторитет итальянца настолько велик, что вряд ли кто-то из футболистов будет против его назначения. Тем более, Карло известен своим умением находить общий язык с игроками. Однако к ЧМ-2026 Данило будет 35, Каземиро и Неймару - по 34. Тьяго Силве и вовсе 41 год, не думаю, что он доживет до ЧМ-2026 в качестве действующего игрока.

Но как быть с Каземиро и особенно с Неймаром? По два тайма он играть уже вряд ли сможет. Заменять после первого тайма или выпускать со скамейки мегазвезду – тоже выход, но как к этому отнесется сам Неймар и миллионы бразильских болельщиков?

Смена в Бразилии подросла прекрасная – Винисиус, Родриго, Мартинелли, Ришарлисон – все они к 2026 году вступят в возраст зрелости. Назвал только четверых, перечислять всю сборную не стану, в Бразилии выросло очень хорошее поколение.

И если Неймар не сломается, будет в строю, он должен будет играть на ЧМ-2026. А уж как его использовать, сколько игрового времени звезде отмерить, будет решать мудрый папа Карло. Очевидно одно: цель Неймара и самого Анчелотти одна – победа на чемпионате мира. Неймар мечтает встать в один ряд со своим лучшим другом Месси. А для этого ему нужен Кубок мира.

КАКИЕ ЕЩЕ КАНДИДАТЫ

Среди кандидатов на пост главного тренера «селесао» называются: Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Луис Энрике, Томас Тухель и Хосеп Гвардиола.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Сенсационную новость распространил телеканал ESPN: этим летом сборную Бразилии возглавит нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
11.02.2023 12:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Начинаем новый цикл об иностранных тренерах в чемпионате России. Первыми были украинцы Сергей Морозов и Виктор Прокопенко, а также белорус Эдуард Малофеев.
11.02.2023 11:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время, скорее всего, сменит владельца. В ноябре прошлого года семья Глейзеров, которой принадлежит клуб, объявила, что ради счастливого будущего «красных дьяволов» рассмотрит все альтернативные стратегии по «капитализации «МЮ» на поле и за его пределами», в том числе и его продажу. 
10.02.2023 21:43
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Одна из ведущих футбольных сборных мира, по-прежнему, находится в поиске главного тренера своей мечты.
10.02.2023 21:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Павлины» не хотят вылетать
«Павлины» не хотят вылетать
Руководство английского клуба «Лидс Юнайтед» продолжает настойчиво обзванивать коучей Старого Света. И им есть, куда спешить. 
10.02.2023 15:49
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
После «Химок» вариантов у экс-полузащитника сборной России было не так много.
10.02.2023 14:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги хотят модернизировать европейский футбол, перемены назрели
Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги хотят модернизировать европейский футбол, перемены назрели
Вновь оживились создатели Суперлиги. На днях генеральный директор компании A22 Бернд Рейхарт, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.
10.02.2023 14:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Носит капитанскую повязку и со всех сторон слышит только комплементы.
10.02.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Рекомендуем топ-клубам присмотреться к скаутам «Урала» и «Оренбурга». По соотношению цена/качество они провернули по паре очень впечатляющих трансферов.
10.02.2023 11:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько
Дайте Сутормину бить штрафные! «Зенит» в товарищеском матче обыграл команду Гунько
Почти полностью дублирующий состав питерцев одержал минимальную победу над лидером чемпионата Армении. Но в основу Семак вряд ли кого-то поставит.
09.02.2023 17:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика