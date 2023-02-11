Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть

ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС БУДЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ОБ ОТСТУПНЫХ

Сам 63-летний итальянский специалист изобразил недоумение на вопрос журналистов по этому поводу: мол, ничего ни про какую Бразилию не знаю, я тренер «Реала». Типичная реакция любого тренера в такой ситуации. А что можно было от папы Карло ожидать? Кончено, уже собираю чемоданы, тренировать пятикратных чемпионом мира большая честь.

Так не бывает. Про честь и прочее Анчелотти обязательно скажет, но только после того, как будет подписан контракт с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Теперь о том, насколько эта новость соответствует действительности. Во-первых, ESPN – солидная контора. Во-вторых, из Бразилии поступило еще одно подтверждение этой новости от самой известной бразильской телекомпании «Глобо», которая сообщает, что президент «Реала» Флорентино Перес, проведет встречу с руководством Бразильской конфедерацией футбола как раз по поводу Анчелотти.

Дело в том, контракт итальянского специалиста с «Реалом» заканчивается летом 2024 года, но бразильцы хотят заполучить тренера уже этим летом. Потому что летом 2024 года в Эквадоре пройдет Копа Америка. Второй по престижности после ЧМ турнир в Латинской Америке, аналог чемпионата Европы.

Напомним, на предыдущем Копа Америка в 2021 году бразильцы проиграли в финале на «Маракане» Аргентине - 0:1. Тогда весь мир облетели кадры рыдающего от счастья на плече у Неймара Месси. Это был первый титул на уровне сборных для аргентинского гения. Турнир в Эквадоре должен стать первой серьезной проверкой для нового тренера пентакампеонов.

И последний аргумент, почему это реально. Анчелотти с «Реалом» выиграл все: две Лиги чемпионов (первую в сезоне-2013/14 еще в первый свой прихода в Мадрид), чемпионат Испании, Кубок Испании, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Пора сменить обстановку, иначе даже самая замечательная работа превращается в рутину.

Причем он выигрывал не только с «Реалом», были титулы с «Баварией», «Челси», «ПСЖ» и даже победа в скромном Кубке Интертото в 1999-м с «Ювентусом».

Но Карло не работал со сборными, если не считать его ассистентство в скуадре адзурре в 1992-95 гг, когда он только завершил карьеру игрока.

Один из самых титулованных клубных тренеров ничего не выигрывал на уровне сборной. Очевидно, что этот пробел любой амбициозный специалист хотел бы закрыть. И уж если ставить на карту все, то с такой сборной как Бразилия. Мечта любого тренера, но далеко не каждого туда позовут. Пригласят только топа, Анчелотти как раз из этого ряда.

Теперь, судя по всему, боссу «Реала» Пересу осталось договориться о размере отступных с Бразильской конфедерацией футбола за досрочное расторжение контракта Анчелотти.

ПОМОГУТ ЛИ ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ?

Какие проблемы встанут перед Карло в сборной Бразилии? Очевидно, что у него будет огромная поддержка со стороны игроков из Мадрида – Винисиуса, Родриго, Милитао и недавно ушедшего в «МЮ» Каземиро.

Но авторитет итальянца настолько велик, что вряд ли кто-то из футболистов будет против его назначения. Тем более, Карло известен своим умением находить общий язык с игроками. Однако к ЧМ-2026 Данило будет 35, Каземиро и Неймару - по 34. Тьяго Силве и вовсе 41 год, не думаю, что он доживет до ЧМ-2026 в качестве действующего игрока.

Но как быть с Каземиро и особенно с Неймаром? По два тайма он играть уже вряд ли сможет. Заменять после первого тайма или выпускать со скамейки мегазвезду – тоже выход, но как к этому отнесется сам Неймар и миллионы бразильских болельщиков?

Смена в Бразилии подросла прекрасная – Винисиус, Родриго, Мартинелли, Ришарлисон – все они к 2026 году вступят в возраст зрелости. Назвал только четверых, перечислять всю сборную не стану, в Бразилии выросло очень хорошее поколение.

И если Неймар не сломается, будет в строю, он должен будет играть на ЧМ-2026. А уж как его использовать, сколько игрового времени звезде отмерить, будет решать мудрый папа Карло. Очевидно одно: цель Неймара и самого Анчелотти одна – победа на чемпионате мира. Неймар мечтает встать в один ряд со своим лучшим другом Месси. А для этого ему нужен Кубок мира.

КАКИЕ ЕЩЕ КАНДИДАТЫ

Среди кандидатов на пост главного тренера «селесао» называются: Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Луис Энрике, Томас Тухель и Хосеп Гвардиола.