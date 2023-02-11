ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо

Должен был стать в один ряд с Холандом и Мбаппе, но его карьеру убивают травмы. 
«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо
11 февраля 2023 18:15
автор: Никита Шмытов

Жозеп Бартомеу почти шесть лет был президентом «Барселоны», и за это время клуб почти не заработал трофеев, потерял Лионеля Месси, а также очутился в тяжелейшей финансовой ситуации, которую вынужден разгребать действующий глава Жоан Лапорта. Прошлым летом президент нашел так называемые «рычаги», чтобы клуб имел хоть какие-то возможности вылезти со дна и усилиться на трансферном рынке, но настоящие проблемы были лишь замаскированы, а не решены.

Ла Лига настаивает на изменениях «Барсы», которая срочно должна сократить зарплатный фонд, чтобы оне не нарушала правила лиги и УЕФА. Летом 2023-го ей в этом помочь могут Серхио Бускетс и Серджи Роберто, чьи контракты заканчиваются, но этого мало, чтобы выйти на безопасный уровень. Под удар также могут попасть Франк Кессье, Жорди Альба и даже Френки де Йонг. Однако главный приток денег может дать воспитанник команды Ансу Фати, на счет которого поступает около 12 млн евро в год. Это много для любого клуба, и уж тем более для кризисной «Барселоны».

Его потенциальный уход может показаться безумным и нерациональным решением «Барселоны», ведь он считался одним из главных талантов поколения наравне с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе, но пока первый разрывает АПЛ, а второй куражится на ЧМ и в Лиге чемпионов, Фати имеет всего 6+3 в 31 матче сезона и место на скамейке запасных. Ему всего 20 лет, но уже сейчас его карьера пошла на спад, а ключевая проблема этого банальна - травмы. В 2019-м появились первые проблемы с коленом, а в 2020-м случился разрыв мениска, после которого вингер перенес уже четыре операции.

Возможно, Фати сможет избежать травм в будущем, но риск рецидивов слишком высок, чтобы «Барселона» пыталась удерживать его всеми силами. Напротив, куда выгоднее будет продать Ансу прямо сейчас, чтобы выручить за него максимальную сумму. Травмы, завышенная зарплата, спад по уровню игры, наличие других игроков в составе провоцируют «Барсу» продать воспитанника, но также немаловажно, что к нему есть спрос. Ближайшим летом за Фати может начаться настоящая охота, в которой примут участие «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Бавария» и некоторые другие топ-клубы, которые верят в реинкарнацию испанца. Точная цена Фати известна только руководителям «Барсы», но предположительно он оценивается в 40-60 млн евро, что довольно немало.

Представители «Барсы», включая Хави и Лапорту, уверяют, что они верят в Фати, но очевидно, что они не могут сказать посреди сезона, что в следующее трансферное окно они собираются хорошенько на нем заработать. Сейчас каталонцам необходимо набить цену на Ансу путем его голов и других результативных действий на поле, но в то же время чрезвычайно важно, чтобы он вновь не получил травму, иначе интерес от возможных покупателей может сгореть.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо
«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо
Должен был стать в один ряд с Холандом и Мбаппе, но его карьеру убивают травмы. 
11.02.2023 18:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Сенсационную новость распространил телеканал ESPN: этим летом сборную Бразилии возглавит нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
11.02.2023 12:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Начинаем новый цикл об иностранных тренерах в чемпионате России. Первыми были украинцы Сергей Морозов и Виктор Прокопенко, а также белорус Эдуард Малофеев.
11.02.2023 11:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время, скорее всего, сменит владельца. В ноябре прошлого года семья Глейзеров, которой принадлежит клуб, объявила, что ради счастливого будущего «красных дьяволов» рассмотрит все альтернативные стратегии по «капитализации «МЮ» на поле и за его пределами», в том числе и его продажу. 
10.02.2023 21:43
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Одна из ведущих футбольных сборных мира, по-прежнему, находится в поиске главного тренера своей мечты.
10.02.2023 21:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Павлины» не хотят вылетать
«Павлины» не хотят вылетать
Руководство английского клуба «Лидс Юнайтед» продолжает настойчиво обзванивать коучей Старого Света. И им есть, куда спешить. 
10.02.2023 15:49
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
После «Химок» вариантов у экс-полузащитника сборной России было не так много.
10.02.2023 14:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги хотят модернизировать европейский футбол, перемены назрели
Дмитрий Селюк: Создатели Суперлиги хотят модернизировать европейский футбол, перемены назрели
Вновь оживились создатели Суперлиги. На днях генеральный директор компании A22 Бернд Рейхарт, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.
10.02.2023 14:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Оформив покер, Роналду забил 500 голов в чемпионатах. Похоже, он наслаждается жизнью в С. Аравии
Носит капитанскую повязку и со всех сторон слышит только комплементы.
10.02.2023 13:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Карраскаль, Уткин, Родригао и еще семь лучших трансферов лета-2022 в РПЛ
Рекомендуем топ-клубам присмотреться к скаутам «Урала» и «Оренбурга». По соотношению цена/качество они провернули по паре очень впечатляющих трансферов.
10.02.2023 11:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика