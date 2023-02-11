«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо

Жозеп Бартомеу почти шесть лет был президентом «Барселоны», и за это время клуб почти не заработал трофеев, потерял Лионеля Месси, а также очутился в тяжелейшей финансовой ситуации, которую вынужден разгребать действующий глава Жоан Лапорта. Прошлым летом президент нашел так называемые «рычаги», чтобы клуб имел хоть какие-то возможности вылезти со дна и усилиться на трансферном рынке, но настоящие проблемы были лишь замаскированы, а не решены.

Ла Лига настаивает на изменениях «Барсы», которая срочно должна сократить зарплатный фонд, чтобы оне не нарушала правила лиги и УЕФА. Летом 2023-го ей в этом помочь могут Серхио Бускетс и Серджи Роберто, чьи контракты заканчиваются, но этого мало, чтобы выйти на безопасный уровень. Под удар также могут попасть Франк Кессье, Жорди Альба и даже Френки де Йонг. Однако главный приток денег может дать воспитанник команды Ансу Фати, на счет которого поступает около 12 млн евро в год. Это много для любого клуба, и уж тем более для кризисной «Барселоны».

Его потенциальный уход может показаться безумным и нерациональным решением «Барселоны», ведь он считался одним из главных талантов поколения наравне с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе, но пока первый разрывает АПЛ, а второй куражится на ЧМ и в Лиге чемпионов, Фати имеет всего 6+3 в 31 матче сезона и место на скамейке запасных. Ему всего 20 лет, но уже сейчас его карьера пошла на спад, а ключевая проблема этого банальна - травмы. В 2019-м появились первые проблемы с коленом, а в 2020-м случился разрыв мениска, после которого вингер перенес уже четыре операции.

Возможно, Фати сможет избежать травм в будущем, но риск рецидивов слишком высок, чтобы «Барселона» пыталась удерживать его всеми силами. Напротив, куда выгоднее будет продать Ансу прямо сейчас, чтобы выручить за него максимальную сумму. Травмы, завышенная зарплата, спад по уровню игры, наличие других игроков в составе провоцируют «Барсу» продать воспитанника, но также немаловажно, что к нему есть спрос. Ближайшим летом за Фати может начаться настоящая охота, в которой примут участие «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Бавария» и некоторые другие топ-клубы, которые верят в реинкарнацию испанца. Точная цена Фати известна только руководителям «Барсы», но предположительно он оценивается в 40-60 млн евро, что довольно немало.

Представители «Барсы», включая Хави и Лапорту, уверяют, что они верят в Фати, но очевидно, что они не могут сказать посреди сезона, что в следующее трансферное окно они собираются хорошенько на нем заработать. Сейчас каталонцам необходимо набить цену на Ансу путем его голов и других результативных действий на поле, но в то же время чрезвычайно важно, чтобы он вновь не получил травму, иначе интерес от возможных покупателей может сгореть.