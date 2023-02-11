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Три кандидата на смену Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший игрок клуба, экс-тренер «Тоттенхэма» и Зидан. 
Три кандидата на смену Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
11 февраля 2023 18:26
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Бернли»

Пеп Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити». Пока такой сценарий кажется каким-то невероятным, но надо понимать, что если финансовые махинации английского гранда будут доказаны, то испанец попрощается с шейхами, о чем заявлял ранее. Место в «Сити» пустовать не будет, особенно если клуб потерпит незначительные санкции со стороны Английской премьер-лиги и УЕФА, но кто именно может стать преемником неподражаемого Пепа?

Вариант надежный: Маурисио Почеттино

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино можно назвать наиболее сбалансированным и безопасным вариантом, от которого точно не будет ничего кардинального нового и прорывного с точки зрения тактики и инноваций, но с другой стороны он точно не провалится.

Маурисио не потянул тяжесть звезд и высочайшее давление в «ПСЖ», но от этого он не перестал быть классным тренером, который даже «Тоттенхэм» сумел довести до финала Лиги чемпионов. Почеттино шесть лет проработал в АПЛ, хорошо знаком с составом «Сити» (особенно с Уолкером, который ранее играл в «ТТХ»), умеет работать с ограниченным бюджетом (что может понадобиться «Сити»), и он даже отдаленно стилистически похож на Пепа Гвардиола, что тоже является не последним критерием при выборе тренера.

Вариант «ва-банк»: Зинедин Зидан

«Манчестер Сити» выиграл всякие национальные турниры, но ему до сих пор не покорилась Лига чемпионов. И кто, как не трехкратный обладатель ЛЧ в статусе главного тренера Зинедин Зидан, может помочь в этом лучше?

Зинедин продолжает ждать предложения от сборной Франции, но недавно Дидье Дешам продлил контракт до 2026-го контракт, из-за чего Зидану пришлось отложить мечту. Сидеть еще три года без работы - глупость, куда интереснее будет возглавить большой английский клуб и испытать себя в самой конкурентной лиге.

Увидеть Зидана во главе «горожан» будет интересно, но только зрителям АПЛ, СМИ и другим, чья жизнь не зависит от результатов «Сити». Относительно руководства «Манчестера» назначение Зидана будет огромным риском, который окупится только в случае победы в ЛЧ. Если же нет, то шутки о проклятье «МС» в ЛЧ увеличатся многократно.

Вариант на перспективу: Венсан Компани

«Манчестер Сити» не удержал Микелю Артету, который сейчас возглавляет таблицу премьер-лиги с «Арсеналом», так почему бы не перехватить другого любимчика Гвардиолы? Компани не работал в одном штабе с Пепом, и тем круче выглядит его продвижение по карьерной лестнице.

Молодой, всего 36-летний тренер классно стартовал в «Андерлехте», получил предложение из Англии, а теперь, возглавляя «Бернли», уверенно идет к АПЛ, занимая первую позицию в чемпионшипе, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Компани - один из самых талантливых тренеров мира, за его плечами 360 матчей за «Сити» в качестве игрока, и игнорировать его кандидатуру было бы неправильно. Если уж «МС» и придется перестраиваться, то Компани хорошо подойдет для этой роли. Его возвращение в почти что родной клуб было бы красивой историей.

источник: «Советский спорт»
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