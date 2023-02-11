ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Два дорогущих новичка «Челси» Мудрик и Фернандес: миллионы на ветер или вложение в будущее?

Новый хозяин «Челси» американский бизнесмен Тодд Боули начал свою деятельность в британском футболе с истинно американским размахом – выложил 221 млн за двух молодых футболистов в зимнее трансферное окно. 
Два дорогущих новичка «Челси» Мудрик и Фернандес: миллионы на ветер или вложение в будущее?
11 февраля 2023 18:34
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Челси»

ФЕЛИКС, МУДРИК, ФЕРНАНДЕС

Кто они? Это полузащитник «Шахтера» 22-летний Михаил Мудрик (70+30 млн в качестве бонусов), и чемпион мира в составе Аргентины, тоже полузащитник и тоже 22 лет от роду, перешедший из «Бенфики» почти на флажке, Энцо Фернандес (121 млн).

Это пока рекордный трансфер в истории АПЛ. А еще ранее была аренда Жоау Феликса из «Атлетико» за приличные 11 млн евро до конца сезона.

На примере матча 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Челси» (1:1) мы решили разобраться: больше двух сотен миллионов за игроков – деньги на ветер или вложение в будущее?

Мудрик проводил третью игру за «Челси». Дебютировал он против «Ливерпуля». Представляете, из чемпионата Украины и сразу против «Ливерпуля»! Новичок выглядел неплохо и даже мог забить гол. В одном эпизоде блеснул обводкой, но пробил неточно.

Второй матч против «Фулхэма» Мудрику явно не удался. Болельщики аристократов обрушились с критикой на украинца.

И вот третья игра в старушке Англии.

ЭНЦО ХВАТИЛО НА ТАЙМ, МУДРИК ПОМОГ ЗАБИТЬ

Игру Мудрика будем разбирать сухо, только факты.

2-я минута. Мудрик подхватил мяч, смело пошел на троих. Его сбили с 10 метрах от штрафной.

16-я. Мяч был у нападающего хозяев Боуэна, он почти убегал, но Мудрик выцарапал мяч у него в подкате. Можно было бы не останавливаться так подробно на этом эпизоде, если бы самоотверженные действия украинца не привели к голевой атаке. Две-три передачи на подступах к штрафной, и второй герой нашей заметки Фернандес мягко забросил мяч за спину защитникам «Вест Хэма», где щекой, слету Феликс переправил мяч в ворота с пяти метров – 0:1.

23-я. Мудрик вразрез выводит один на один Хаверца. Немец легко пробрасывает мяч мимо вратаря и поражает пустые ворота. Но - небольшой офсайд.

36-я. Мудрик убегает в контратаку. Смещается в центр, мягко катит мяч на ход Фернандесу в штрафную. Прострел аргентинца прерывает защитник.

53-я. Стремительная контратака «Вест Хэма». Мудрик перехватывает пас на центрфорварда хозяев Антонио, который уже ворвался в штрафную. Спасает команду.

55-я. Мудрик смело пошел на троих соперников. Цоуфал фолит на нем и получает желтую.

На 67-й минуте Мудрика меняют. Небольшой итог: мяч на фланг украинца доставлялся крайне редко. «Челси» больше атаковал по правому краю, где солировал вернувшийся в состав Джеймс. Но Михаил точно ничего не испортил и начал ту самую голевую атаку.

Парню нужно время, чтобы привыкнуть к футболу в АПЛ. Это очень не просто, тем более, после чемпионата Украины.

Что касается Фернандеса, почти вся игра «Челси» шла через него. Защитники отдавали мяч аргентинцу, а дальше уже он решал, как начинать атаку. Энцо был очень активен в первом тайме, отдал голевой пас, но во втором тайме растворился.

Феликс провел свой пока лучший матч в «Челси», забил два гола. Один не засчитали из-за офсайда.

По одной игре делать какие-то выводы сложно, но ясно, что Мудрик талантливый парень. А Фернандесу нужно более аргументированно оправдывать заплаченные за него огромные деньги в каждом матче, более уверенной и продуктивной игрой. Иначе можно потерять место в составе. Если, конечно, Грэм Поттер решится усадить на скамейку 121 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кузяев вновь отказывается продлевать контракт с «Зенитом». Он жаждет играть в Европе
Кузяев вновь отказывается продлевать контракт с «Зенитом». Он жаждет играть в Европе
Повторение истории из 2020 года, которая вновь может обернуться провалом.
11.02.2023 18:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Два дорогущих новичка «Челси» Мудрик и Фернандес: миллионы на ветер или вложение в будущее?
Два дорогущих новичка «Челси» Мудрик и Фернандес: миллионы на ветер или вложение в будущее?
Новый хозяин «Челси» американский бизнесмен Тодд Боули начал свою деятельность в британском футболе с истинно американским размахом – выложил 221 млн за двух молодых футболистов в зимнее трансферное окно. 
11.02.2023 18:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Три кандидата на смену Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Три кандидата на смену Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Бывший игрок клуба, экс-тренер «Тоттенхэма» и Зидан. 
11.02.2023 18:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо
«Барселоне» придется продать наследника Лионеля Месси, чтобы выйти на финансовое плато. И это хорошо
Должен был стать в один ряд с Холандом и Мбаппе, но его карьеру убивают травмы. 
11.02.2023 18:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Анчелотти сделает Неймара чемпионом мира? Будет интересно на это посмотреть
Сенсационную новость распространил телеканал ESPN: этим летом сборную Бразилии возглавит нынешний главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
11.02.2023 12:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ
Начинаем новый цикл об иностранных тренерах в чемпионате России. Первыми были украинцы Сергей Морозов и Виктор Прокопенко, а также белорус Эдуард Малофеев.
11.02.2023 11:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
Главные претенденты на «красных дьяволов»: список уже оглашен
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время, скорее всего, сменит владельца. В ноябре прошлого года семья Глейзеров, которой принадлежит клуб, объявила, что ради счастливого будущего «красных дьяволов» рассмотрит все альтернативные стратегии по «капитализации «МЮ» на поле и за его пределами», в том числе и его продажу. 
10.02.2023 21:43
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Анчелотти одной ногой в Бразилии
Одна из ведущих футбольных сборных мира, по-прежнему, находится в поиске главного тренера своей мечты.
10.02.2023 21:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Павлины» не хотят вылетать
«Павлины» не хотят вылетать
Руководство английского клуба «Лидс Юнайтед» продолжает настойчиво обзванивать коучей Старого Света. И им есть, куда спешить. 
10.02.2023 15:49
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
Глушаков стал игроком «Пари НН». Он старше тренера Горлова, с которым будет работать
После «Химок» вариантов у экс-полузащитника сборной России было не так много.
10.02.2023 14:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика