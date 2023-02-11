Два дорогущих новичка «Челси» Мудрик и Фернандес: миллионы на ветер или вложение в будущее?

ФЕЛИКС, МУДРИК, ФЕРНАНДЕС

Кто они? Это полузащитник «Шахтера» 22-летний Михаил Мудрик (70+30 млн в качестве бонусов), и чемпион мира в составе Аргентины, тоже полузащитник и тоже 22 лет от роду, перешедший из «Бенфики» почти на флажке, Энцо Фернандес (121 млн).

Это пока рекордный трансфер в истории АПЛ. А еще ранее была аренда Жоау Феликса из «Атлетико» за приличные 11 млн евро до конца сезона.

На примере матча 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Челси» (1:1) мы решили разобраться: больше двух сотен миллионов за игроков – деньги на ветер или вложение в будущее?

Мудрик проводил третью игру за «Челси». Дебютировал он против «Ливерпуля». Представляете, из чемпионата Украины и сразу против «Ливерпуля»! Новичок выглядел неплохо и даже мог забить гол. В одном эпизоде блеснул обводкой, но пробил неточно.

Второй матч против «Фулхэма» Мудрику явно не удался. Болельщики аристократов обрушились с критикой на украинца.

И вот третья игра в старушке Англии.

ЭНЦО ХВАТИЛО НА ТАЙМ, МУДРИК ПОМОГ ЗАБИТЬ

Игру Мудрика будем разбирать сухо, только факты.

2-я минута. Мудрик подхватил мяч, смело пошел на троих. Его сбили с 10 метрах от штрафной.

16-я. Мяч был у нападающего хозяев Боуэна, он почти убегал, но Мудрик выцарапал мяч у него в подкате. Можно было бы не останавливаться так подробно на этом эпизоде, если бы самоотверженные действия украинца не привели к голевой атаке. Две-три передачи на подступах к штрафной, и второй герой нашей заметки Фернандес мягко забросил мяч за спину защитникам «Вест Хэма», где щекой, слету Феликс переправил мяч в ворота с пяти метров – 0:1.

23-я. Мудрик вразрез выводит один на один Хаверца. Немец легко пробрасывает мяч мимо вратаря и поражает пустые ворота. Но - небольшой офсайд.

36-я. Мудрик убегает в контратаку. Смещается в центр, мягко катит мяч на ход Фернандесу в штрафную. Прострел аргентинца прерывает защитник.

53-я. Стремительная контратака «Вест Хэма». Мудрик перехватывает пас на центрфорварда хозяев Антонио, который уже ворвался в штрафную. Спасает команду.

55-я. Мудрик смело пошел на троих соперников. Цоуфал фолит на нем и получает желтую.

На 67-й минуте Мудрика меняют. Небольшой итог: мяч на фланг украинца доставлялся крайне редко. «Челси» больше атаковал по правому краю, где солировал вернувшийся в состав Джеймс. Но Михаил точно ничего не испортил и начал ту самую голевую атаку.

Парню нужно время, чтобы привыкнуть к футболу в АПЛ. Это очень не просто, тем более, после чемпионата Украины.

Что касается Фернандеса, почти вся игра «Челси» шла через него. Защитники отдавали мяч аргентинцу, а дальше уже он решал, как начинать атаку. Энцо был очень активен в первом тайме, отдал голевой пас, но во втором тайме растворился.

Феликс провел свой пока лучший матч в «Челси», забил два гола. Один не засчитали из-за офсайда.

По одной игре делать какие-то выводы сложно, но ясно, что Мудрик талантливый парень. А Фернандесу нужно более аргументированно оправдывать заплаченные за него огромные деньги в каждом матче, более уверенной и продуктивной игрой. Иначе можно потерять место в составе. Если, конечно, Грэм Поттер решится усадить на скамейку 121 млн евро.