Кузяев вновь отказывается продлевать контракт с «Зенитом». Он жаждет играть в Европе

Далер Кузяев - классный по меркам российского футбола полузащитник, который отличается от своих коллег универсальностью и вечной загруженностью на поле. Текущий сезон для него стал почти лучшим в карьере по набранным очкам - 5+3 в 13 матчах, он играет за лидирующий «Зенит», имеет солидный контракт, и Далера должно было все устраивать, но нет, он может резко изменить вектор карьеры.

В 2020 году контракт Далера с «Зенитом» закончился, футболист отказался от продления, а его агенты стали заниматься продвижением россиянина в Европе. Назывались разные претенденты, включая «Рейнджерс», «Алавес», «Галатасарай», «Страсбур», «Саутгемптон» и еще десяток других неплохих клубов, но вместо них Далер вернулся в Россию и таки продлил контракт с «Зенитом».

Сейчас Кузяеву 30 лет, амбиции должны были утихнуть, но как сообщает «РБ Спорт», он вновь намерен отвергнуть новое предложение питерцев, по итогам чего с лета станет свободным агентом. Все идет к тому, что нас ждет ремейк 2020 года.

В январе 2021 года Кузяев подтвердил все слухи и сказал, что очень хотел попробовать себя в Европе, и даже был готов на серьезное понижение в зарплате, но не срослось.

Источник фото: ФК «Зенит»

И, честно говоря, не могу представить, что спустя два года Далер внезапно окажется кому-то нужен, при всем уважении к футболисту. В топ-чемпионаты Европы тяжело уехать даже молодым и более талантливым парням, что уж говорить о 30-летнем Далере, которому еще сложнее будет адаптироваться к быстрому темпу европейского футбола.

Понимаю желание осуществить мечту Кузяева, но если он и правда так хочет поиграть в другом чемпионате, то придется самому себе признаться, что предложений от клубов из первой пятерки Европы ждать не придется. Его максимум - Турция, Израиль, Кипр или другие страны, куда в последнее время уезжают россияне. Теоретически переход в условную Ла Лигу представить возможно, но наверняка Далеру предложат такой контракт, что он благополучно сам свернет переговоры.

«Чемпионат» добавляет, что Кузяев уже имеет конкретные предложения от турецких и греческих клубов, но на самом деле все это мне кажется простым набиванием цены нового контракта с «Зенитом», так как я попросту не верю, что Далер в 30 лет, когда любой спортсмен думает исключительно о заработке денег на счастливую старость, возьмет и уедет за копейки в европейский чемпионат. Буду рад ошибаться, и если Далер правда уедет в Европу, то буду только рад за его смелое решение, которое может стать примером для других российских футболистов. Тот же Магомед Оздоев тоже ушел из «Зенита», а теперь потихоньку становится лидером турецкого «Карагюмрюка». Не исключено, что Кузяев хочет пойти по стопам бывшего напарника.

Если Кузяев официально станет свободным агентом, вновь не сможет договориться с европейскими клубами, а затем вернется в Россию, то это будет даже не смешная история, а по-настоящему жалкая в плохом смысле этого слова.