Три игрока «Ювентуса», которые точно покинут клуб в ближайшее время

«Ювентус» - один из главных разочарований сезона-2022/23, который в очередной раз был уличен в финансовых махинациях. На текущий момент с клуба сняли лишь 15 очков в чемпионате Италии, но в случае новых доказанных фактов, клуб может потерпеть куда более серьезный удар. Но даже снятых очков достаточно, чтобы клуб почти гарантированно пролетел мимо Лиги чемпионов следующего года, что немаловажно для топ-команды, а в особенности для игроков, которые переходили в туринский гранд для игры в лучшем футбольном клубном турнире. В этой статье я собрал несколько игроков, которые наверняка покинут «Старую синьору» в ближайшее трансферное окно.
Адриен Рабьо
Французского центрального полузащитника несколько недооценивали в последние пару сезонов, но ЧМ-2022 показал широкой массе зрителей, что Адриен в полном порядке. Его контракт заканчивается летом 2023 года, и не представляю благодаря чему «Юве» сможет удержать Рабьо. Его уход решен на 99%. Но это не так страшно на фоне того, что француз переходил в итальянскую команду в статусе свободного агента.
Наиболее интересным вариантом видится «Ливерпуль», которому экстренно нужен универсал в центр поля. Да и сам Адриен не скрывал, что после Лиги 1 и Серии А хотел бы попасть в лучшую лигу мира.
Лучший вариант: «Ливерпуль»
Другие претенденты: «Арсенал», «Милан», любой середняк АПЛ
Мануэль Локателли
Локателли почти не отмечается голевыми действиями, но ему тоже нет смысла оставаться в проблемном клубе. Но в отличие от Рабьо, Мануэль не может просто уйти в следующее трансферное окно, так как не так давно он подписал контракт с «Юве» до 2026 года. В его случае придется надеяться, что кто-то из европейских клубов решится отдать не менее 30 млн евро, что вполне возможно, особенно для богатеньких владельцев.
Ранее Мануэля даже связывали с «Реалом», но вряд ли он так сильно нужен после приобретения Эдуарду Камавинга и Орельена Тчуамени. Наиболее вероятным кажется переход в тот же «Ливерпуль» или другой клуб, имеющий проблемы в центре полузащиты.
Лучшие варианты: «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм»
Другие претенденты: «Ньюкасл», «Барселона»
Душан Влахович
Сербский форвард Душан Влахович - главный актив клуба, которого можно продать дороже остальных. Причины очевидны - возраст (23 года), хорошая результативность (9+3 в 18 матчах) и универсальность. В январе 2022 года «Юве» за него выложил около 80 млн евро, так что потенциальному покупателю нужно готовить не меньше.
Влахович переходил из «Фиорентины» в топ-клуб Италии, а судьба повернулась так, что на текущий момент «фиалки» лишь на три позиции ниже в Серии А. Душану нужно уходить, иначе он рискует потерять несколько лет карьеры.
На него точно будет спрос, особенно от «Манчестер Юнайтед», который давно интересуется сербом. Если «МЮ» не удастся договориться по Харри Кейну и Виктору Осимхену, то «дьяволы» точно выйдут на Душана.
Лучший вариант: «Манчестер Юнайтед»
Другие претенденты: «ПСЖ», «Бавария», «Ньюкасл»
Коротко о других звездах
Анхель ди Мария. В 34 года аргентинский вингер продолжает оставаться на высочайшем уровне, но подзаработать на нем не удастся, зато «Ювентус» сможет прилично разгрузить зарплатную ведомость.
Федерико Кьеза. Год назад 25-летний полузащитник наверняка оказался бы в одном ряду с Рабьо, Локателли и Влаховичем, но его сильно подкосила травма. Большие клубы будут не готовы отдавать за него более 50 млн евро, да и самому Федерико, возможно, лучшим вариантом будет остаться в нынешнем клубе.
Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Мойзе Кин. У перечисленных игроков тоже заканчиваются контракты грядущим летом, и они могут остаться только в том случае, если серьезно упадут в зарплате. Если же нет, то их история с «Ювентусом» подойдет к концу.