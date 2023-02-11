Три игрока «Ювентуса», которые точно покинут клуб в ближайшее время

«Ювентус» - один из главных разочарований сезона-2022/23, который в очередной раз был уличен в финансовых махинациях. На текущий момент с клуба сняли лишь 15 очков в чемпионате Италии, но в случае новых доказанных фактов, клуб может потерпеть куда более серьезный удар. Но даже снятых очков достаточно, чтобы клуб почти гарантированно пролетел мимо Лиги чемпионов следующего года, что немаловажно для топ-команды, а в особенности для игроков, которые переходили в туринский гранд для игры в лучшем футбольном клубном турнире. В этой статье я собрал несколько игроков, которые наверняка покинут «Старую синьору» в ближайшее трансферное окно.

Адриен Рабьо

Французского центрального полузащитника несколько недооценивали в последние пару сезонов, но ЧМ-2022 показал широкой массе зрителей, что Адриен в полном порядке. Его контракт заканчивается летом 2023 года, и не представляю благодаря чему «Юве» сможет удержать Рабьо. Его уход решен на 99%. Но это не так страшно на фоне того, что француз переходил в итальянскую команду в статусе свободного агента.

Источник фото: ФК «Ювентус»

Наиболее интересным вариантом видится «Ливерпуль», которому экстренно нужен универсал в центр поля. Да и сам Адриен не скрывал, что после Лиги 1 и Серии А хотел бы попасть в лучшую лигу мира.

Лучший вариант: «Ливерпуль»

Другие претенденты: «Арсенал», «Милан», любой середняк АПЛ

Мануэль Локателли

Локателли почти не отмечается голевыми действиями, но ему тоже нет смысла оставаться в проблемном клубе. Но в отличие от Рабьо, Мануэль не может просто уйти в следующее трансферное окно, так как не так давно он подписал контракт с «Юве» до 2026 года. В его случае придется надеяться, что кто-то из европейских клубов решится отдать не менее 30 млн евро, что вполне возможно, особенно для богатеньких владельцев.

Источник фото: ФК «Ювентус»

Ранее Мануэля даже связывали с «Реалом», но вряд ли он так сильно нужен после приобретения Эдуарду Камавинга и Орельена Тчуамени. Наиболее вероятным кажется переход в тот же «Ливерпуль» или другой клуб, имеющий проблемы в центре полузащиты.

Лучшие варианты: «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм»

Другие претенденты: «Ньюкасл», «Барселона»

Душан Влахович

Сербский форвард Душан Влахович - главный актив клуба, которого можно продать дороже остальных. Причины очевидны - возраст (23 года), хорошая результативность (9+3 в 18 матчах) и универсальность. В январе 2022 года «Юве» за него выложил около 80 млн евро, так что потенциальному покупателю нужно готовить не меньше.

Влахович переходил из «Фиорентины» в топ-клуб Италии, а судьба повернулась так, что на текущий момент «фиалки» лишь на три позиции ниже в Серии А. Душану нужно уходить, иначе он рискует потерять несколько лет карьеры.

Источник фото: ФК «Ювентус»

На него точно будет спрос, особенно от «Манчестер Юнайтед», который давно интересуется сербом. Если «МЮ» не удастся договориться по Харри Кейну и Виктору Осимхену, то «дьяволы» точно выйдут на Душана.

Лучший вариант: «Манчестер Юнайтед»

Другие претенденты: «ПСЖ», «Бавария», «Ньюкасл»

Коротко о других звездах

Анхель ди Мария. В 34 года аргентинский вингер продолжает оставаться на высочайшем уровне, но подзаработать на нем не удастся, зато «Ювентус» сможет прилично разгрузить зарплатную ведомость.

Федерико Кьеза. Год назад 25-летний полузащитник наверняка оказался бы в одном ряду с Рабьо, Локателли и Влаховичем, но его сильно подкосила травма. Большие клубы будут не готовы отдавать за него более 50 млн евро, да и самому Федерико, возможно, лучшим вариантом будет остаться в нынешнем клубе.

Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Мойзе Кин. У перечисленных игроков тоже заканчиваются контракты грядущим летом, и они могут остаться только в том случае, если серьезно упадут в зарплате. Если же нет, то их история с «Ювентусом» подойдет к концу.