Даже подарок Семенова не помог! ЦСКА в товарищеском матче не смог победить «Ахмат»

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФЕДОТОВА ПРОТИВ СТАБИЛЬНОСТИ ТАШУЕВА

Эта товарищеская игра стала для обеих команд шестой в этом году. Армейцы одержали три победы (над «Оренбургом», «Партизаном» и «Аланией» – 6:0) и два матча завершил вничью (с танзанийской «Симбой» и тем же «Оренбургом»), а грозненцы только в конце января набрали обороты: победы над «Бухарой» и «Химками», ничьи с сербским ТСЦ, «Войводиной» и «Чайкой, а также поражение от «Партизаном». Утром субботы у «Ахмата» была запланирована еще игра с ульяновской «Волгой», но она была отменена.

Переходя к составам, отмечу тот факт, что Владимир Федотов оставил на скамейке запасных Игоря Акинфеева, Хесуса Медину и Федора Чалова. Кроме того, с первых минут появился ветеран Кирилл Набабкин, но альтернативой ему был только 19-летний Егор Носков, только что подписавший свой первый профессиональный контракт. Все-таки до завершения трансферного окна армейцам не помешал бы еще один центральный защитник.

Что до «Ахмата», то Сергей Ташуев очевидно наигрывает стартовый состав. Так, по сравнению с матчем против «Химок» он сделал только одно изменение – вместо Ивана Олейникова впереди появился новичок с приятной русскому уху фамилией Заим Диванович. В этой связи радует выход в основе Гамида Агаларова. У лучшего бомбардира прошлого сезона осень совсем не задалась, но было бы обидно закопать такой талант в землю. У нас их не так много.

ПОДАРОК СЕМЕНОВА ДЛЯ ЗАБОЛОТНОГО

На старте встречи игроки «Ахмата» обложили штрафную соперника стандартами, большинство из которых разыгрывает воспитанник грозненцев Лечи Садулаев. У него очень приличная подача. Одну из них скидкой на дальнюю штангу продолжил Андрей Семенов, но Евгений Харин с острого угла не смог перевести мяч в сетку.

Семенов – один из самых противоречивых защитников России. Все помнят, как в сборной России он чередовал удачные эпизоды с откровенными ляпами и, кажется, от своей болезни не избавился. Так, уже на 17-й минуте он отдал плохую передачу, чем организовал контратаку армейцев. Антон Заболотный выскочил один на один с Георгием Шелией и хладнокровно открыл счет.

Новых наблюдений по командам не так много. Армейцы привычно уже при Федотове не беспокоятся по поводу владения мячом и при первой возможности стараются продвигать его вперед, отчего не создается впечатление преимущества над соперником.

Стиль игры хорошо объясняет, почему тренер предпочитает Константина Кучаева и Ивана Облякова, и все же за действия на чужой половине можно похвалить только Хорхе Карраскаля, от которого идет вся острота. Колумбиец и в прессинг здорово шел. Под занавес тайма он обобрал Ризвана Уциева и по сложной траектории добрался до штрафной, но Шелия отбил удар в ближний угол.

МОЛОДО – ЗЕЛЕНО

Не знаю, стоит ли связывать два этих факта, но после перерыва Федотов выпустил молодого Носкова, и у ворот Владислава Торопа стало немного жарче. Особенно усердствовал лидер «Ахмата» Бернард Бериша. В одном эпизоде он открылся под вброс мяча из аута, ушел в лицевую и классно выдал на дальнюю штангу Нене Гбамле, но удар ивуарийца в упор в последний момент заблокировал как раз Носков. А в другом моменте Бериша открылся по центру ворот на линии штрафной и беспрепятственно пробил сходу – над перекладиной.

А еще удивляет, что футболисты «Ахмата» в позиционных атаках лучше понимают, что от них требуется. Например, в середине второго тайма они провели грандиозную по своему изяществу многоходовку, которую не смог завершить все тот же Гбамле – пошел в обыгрыш Торопа, но проиграл ему дуэль.

Москвичи же на чужой половине поля с мячом расставляются очень редко просто потому, что сразу пытаются доставить мяч в переднюю линию и поэтому теряют мяч быстрее, чем успевают занять позиции. Очень слабо выглядят инсайды. Тот же Обляков при первой возможности мчится в штрафную. По задумке, он, наверное, должен ловить скидки Заболотного, но мяч что до него, что до форварда доходит редко. Не хватает и качества подачам, чтобы Антон мог за них бороться.

По такой игре победа ЦСКА была бы несправедливым исходом. К середине второго тайма Федотов выпустил большую группу молодежи, и за это его команда поплатилась. Уже под самый занавес встречи грозненцы разыграли очередной стандарт, и пришедший в чужую штрафную боснийский защитник Милош Шатара перевисел в воздухе Матвея Лукина. Закономерный исход, который провоцирует немало вопросов к готовности армейцев за пару недель до возобновления сезона.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Ахмат» – 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 16 – 1:0. Шатара, 88 – 1:1.

ЦСКА: Тороп, Набабкин (Лукин, 61), Дивеев, Роша (Носков, 46), Мойзес, Гаич (Мухин, 68), Мендес (Кисляк, 80), Кучаев (Зделар, 46), Обляков (Щенников, 85), Карраскаль (Ермаков, 75), Заболотный.

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапузов, 63), Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев (Гбамле, 38), Диванович, Агаларов.

Предупреждение: Заболотный, 69. Лукин, 86.