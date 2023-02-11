Гильотина для Галтье. Головин и Бен-Йеддер за тайм уничтожили «ПСЖ»

ГАЛТЬЕ МЫСЛЯМИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Все идет к тому, что этот сезон для Кристофа Галтье в Париже так и останется единственным. Выход Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в финал чемпионата мира в Катаре стал для владельцев «ПСЖ» осуществлением мечты, но вот клуб после мундиаля попал в шторм. Парижане вылетели из Кубка Франции и совершили серию осечек, в том числе проиграли в предыдущем туре «Марселю».

Хотя «ПСЖ» по-прежнему является с отрывом лидером чемпионата Франции, в Монако он приплелся полуживым – без травмированных Мбаппе, Месси, Норди Мукиэле и Ренату Саншеша. А сам Галтье мыслями, видимо, был на матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Этим я бы объяснил тот факт, что он оставил на скамейке Серхио Рамоса, Нуну Мендеша, Ашрафа Хакими и Преснеля Кимпембе. За избиением Джанлуиджи Доннаруммы в первом тайме они наблюдали со скамейки, а основа напоминала второй состав, разбавленный Маркиньосом и Неймаром.

У Филиппа Клемана были свои кадровые проблемы, но фоне потерь соперника их всерьез воспринимать не стоит. В целом его состав можно назвать вполне оптимальным. Александр Головин вышел на левом фланге, где его поддерживал Кайо Энрике, а на острие появился Виссам Бен-Йеддер. Эти парни в первом тайме были ключевыми актерами на сцене.

РАЗВАЛ «ПСЖ» НАЧАЛ ГОЛОВИН

Умеющие все просчитывать букмекеры впервые за долгие годы оставили «ПСЖ» в матче внутреннего первенства андердогом, но первый тайм показал, что в футболе они разбираются. Уже Бен-Йеддер, Головин, Крепин Дьятта и Элиссе Бен-Сегир последовательно уничтожали оборону соперника. Так, уже на 4-й минуте Юсуф Фофана протащил мяч в штрафную – удар Бен-Йеддера из центра штрафной успели накрыть, но первым на добивании оказался Головин.

Выводов из произошедшего гости не сделали и продолжили позволять монегаскам издеваться над Джанлуиджи Доннаруммой. Вскоре 17-летний Битшиабу (вышел левым в тройке центральных защитников рядом с Маркиньосом и Данилу Перейрой) зачем-то стал укрывать мяч корпусом от прессинговавшего его Дьятта, обратившись лицом к своей штрафной, и позволил тому проткнуть мяч на Бен-Йеддера, прошившего Доннарумму с острого угла. 2:0 к 18-й минуте, и это при том, что еще в одном эпизоде вратарь вытащил удар Виссама, а набежавший Дьятта пробил выше.

«Монако» меньше владел мяч, но продолжал куражиться в контратаках и под занавес тайма пробил Доннарумму в третий раз. Это Бен-Сегир классной разрезающей передачей из глубины вывел Бен-Йеддера один на один с вратарем, и форвард не подвел.

Отдельно порадуемся тому факту, что Головин приложил руку ко всем голам своей команды. Вторую голевую атаку он продолжил изящной передачей пяткой, а в ходе третьей именно он слева развернул атаку в центр на Бен-Сегира.

ПАРИЖ БЕЗ РЕЗЕРВА

Между этими унизительными для «ПСЖ» эпизодами успел отличиться Уоррен Заир-Эмери. Этот факт примечателен тем, что полузащитнику всего 16 лет. Свой следующий день рождения он отметит только 8 марта. И это единственное светлое пятно в игре гостей в первой половине. Можно понять желание Галтье начать заранее готовиться к встрече с «Баварией», но столь молодежный состав (а средний возраст основы был 24,6 года) оказался не готов к топ-матчам.

Галтье понял, что такими темпами его команда может устроиться на разгром, и в перерыве заменил провалившегося Битшиабу на опытного Серхио Рамоса. Он бы и в средней линии наверняка сделал пару перестановок, но в запасе никого из топ-персон у него банально не было. Более того, если у «Монако» на скамейке сидели Бриль Эмболо, Кевин Фолланд, Мирон Боаду, Такуми Минамино и Желсон Мартинш, то у Галтье не было игроков и такого класса.

ЗРЕЛАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

С выходом Рамоса пожар в штрафной Доннаруммы действительно потух. Во втором тайме «ПСЖ» предстал более основательным, больше владел мячом (64% времени) и не позволял терроризировать вратаря в контратаках, но даже в такой игре расслабиться вратарю не давали. То Бен-Сегир выбьет мяч из-под ноги Тимоти Пембеле в сторону вратарской, то Бен-Йеддер выскочит из-за спин защитников на фланговую передачу (шикарный сейв Доннаруммы арбитр отменил из-за офсайда).

Впечатляет, какие обороты «Монако» набрал после паузы на чемпионат мира и какой уверенности набрались футболисты. С конца декабря они выиграли в чемпионате пять матчей при двух ничьих, одна из которых была добыта в Марселе, откуда, например, «ПСЖ» вернулся с нулем очков. И вот, добившись необходимого преимущества в первом тайме, они предельно рационально действовали во втором – отдали мяч, но не позволяли добраться не то что до штрафной, но и редко пускали даже на свою половину (!) поля.

Так что монегаски были намного ближе к четвертому голу (еще и Эмболо отлично вышел на замену, так что если бы не Доннарумма, дело точно завершилось бы разгромом), чем парижане ко второму. И за это стоит в том числе поблагодарить Фофана – опорник очень здорово действовал позиционно и одним своим видом выгонял соперников из опасной зоны.

После финального свистка «Монако», сократив отставание от лидера до семи очков, вышел на второе место (у «Марселя» и «Ланса», правда, по матчу в запасе), а «ПСЖ» сильно озадачил своих болельщиков. Уже 14 февраля парижанам вот в этом вот разобранном состоянии с кучей выбывших принимать набирающую обороты «Баварию». И это может быть страшно.

Лига 1. 23-й тур

«Монако» - «ПСЖ» - 3:1 (3:1)

Голы: Головин, 4 – 1:0. Бен-Йеддер, 18 – 2:0. Заир-Эмери, 39 – 2:1. Бен-Йеддер, 45+2 – 3:1.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Фофана, Камара (Матазо, 90+3), Дьятта, Головин (Якобс, 80), Бен-Сегир (Минамино, 72), Бен-Йеддер (Эмболо, 72).

«ПСЖ»: Доннарумма, Данилу Перейра (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46), Пембеле (Хакими, 66), Заир-Эмери, Витинья (Кимпембе, 80), Солер, Бернат, Экитике (Хусни, 80), Неймар.

Предупреждение: Хакими, 71.

Судья: Тюрпен.