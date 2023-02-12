Вальверде спас Анчелотти от разрыва лицензии. «Реал» в ярком стиле выиграл клубный чемпионат мира

О ЧЕМ ИНФАНТИНО ГОВОРИТЬ С ПЕРЕСОМ?

К клубному чемпионату мира по футболу, несмотря на усилия ФИФА, отношения по-прежнему довольно снисходительные. Когда журналисты представляют тех или иных футболистах, о победе в этом турнире вспоминают далеко не в первую очередь и точно после успехов в Лиге чемпионов и даже национальных чемпионатов.

«Реал» тоже к этому турниру относится без пиетета. Особенно сейчас, когда у команды бешеный график и большое количество выбывших футболистов. Поэтому и состав «сливочных» в турнире не поражает взор болельщиков. Например, в полуфинале не было таких звезд, как Тибо Куртуа и Карим Бензема, а на замену Карло Анчелотти выпускал Мариано Диаса и Серхио Аррибаса. На сей раз французский форвард, правда, вернулся в основу.

Если говорить об «Аль-Хиляле», то стоит отметить, что Саудовская Аравия в футбольном мире после переезда Криштиану Роналду в этот чемпионат сильно прибавила. А за финалиста КЧМ выступают довольно известные в Европе нападающие Мусса Марега и Лусиано Вьетто и полузащитник Густаво Куэльяр. На встречу к «Реалу» аравийцы пришли через марокканский «Видад» (1:1, 5:3 по пенальти) и бразильский «Фламенго» (3:2).

Интересно также, что в начале матча камера выхватила вип-ложу, в которой рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино сидел президент «Реала» Флорентино Перес. В тот момент они не только не общались, но и глава мирового футбола был как будто отстранен от своего хорошего знакомого. И его можно понять, ведь на днях Суперлига, инициатором которой является Перес, вновь заявила о себе во весь голос. Я бы очень много отдал за то, чтобы послушать, о чем они переговаривались на протяжении этих 90 минут.

ДЕСЯТКА ФЕДЕ

Сама игра таила так уж много интриг. «Королевский клуб» с первых минут показал, кто здесь хозяин – завладел преимуществом, играл быстро и легко, провел несколько острых атак через фланг Дани Карвахаля и быстро открыл счет – вывалившийся вследствие многоходовки с вратарем Винисиус Жуниор уверенно пробил под вратарем.

На этом мадридцы не успокоились и спустя пять минут удвоили преимущество. Очередная паника в штрафной саудовцев завершилась неудачным выносом мяча точно на Федерико Вальверде, и уругваец хлестким ударом в дальний угол переиграл Абдуллу Аль-Маюфа. Этот гол стал для Вальверде 10-м в сезоне, а это значит, что он уже в феврале оправдал ожидания Анчелотти. Как вы помните, это ведь он осенью заявил, что если Феде не пробьет в сезоне десятку, он порвет свою тренерскую лицензию. В очередной раз убеждаемся, что Папа Карло в футболе разбирается, как никто.

Как ни странно, при всем этом преимуществе испанцев на этом интрига не умерла, ведь у соперника есть Мусса Марега. В середине тайма он классно удержался на одной линии с Антонио Рюдигером, получил мяч, убежал один на один с Лунин и прошил его бесхитростным, но сильным ударом. Этот эпизод наглядно подтвердил, чем так ценен Куртуа и почему Лунину, если он хочет играть регулярно, надо искать другую команду.

В оставшееся до конца первого тайма время сливочные не столь упустили инициативу, сколько благосклонно ею поделились, так как не хотели потратить слишком много сил. И все равно имели все шансы увеличить преимущество, но Бензема был слишком щедр по отношению сопернику.

«РЕАЛ» САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ

Второй тайм стал продолжением первого. «Реал» во всем превосходил соперника и вновь увеличил преимущество. Это Винисиус сыграл в стенку с Эдуаром Камавинга и изумительно вырезал мяч на линию вратарской внешней стороной стопы. Для Бензема это даже слишком просто. Не успели аравийцы прийти в себя, как Дани Карвахаль и Вальверде разыграли комбинацию через противоположный полуфланг, и уругваец завершил передачу партнера на ход, оформив дубль.

Самое веселое в том, что и на сей раз полностью повторился сценарий первого тайма, только в течение девяти минут – следом за двумя голами «Реала» последовала ответная результативная атака, которую завершил статусный форвард. На сей раз им оказался Вьетто, технично перебросивший Лунина после выхода один на один.

Это позволило мадридцам сохранить мотивацию вышедшим на замену Дани Себальосу и Родриго. Испанец уже спустя несколько минут прижал мяч к ноге и в штрафной развернул защитника, а набежавший Винисиус метким ударом в дальний угол довел счет до крупного – 5:2.

К чести «королевского клуба» он не останавливался даже после этого, так что зрителям эта игра должна была понравиться. Драмы и интриги в ней не было, зато наслаждения футболом – с избытком. Даже у игроков «Аль-Хилаля». Так, вышедший на замену Майкл крутым пируэтом вокруг своей оси на лицевой линии развернул оппонента, и Вьетто с линии вратарской забил третий мяч в ворота Лунина.

Так разухабисто «Реал» выиграл этот финал, уже в пятый раз в своей истории, и остался самым титулованным клубом в истории турнира. И это при том, что впервые мадридцы выиграли КЧМ только в 2014 году. Также отметим, что Тони Кроос выиграл этот трофей уже в шестой раз (рекорд), а за европейским клубом победа осталась уже в десятый раз подряд.

Клубный чемпионат мира. Финал

«Реал» - «Аль-Хиляль» - 5:3 (2:1)

Голы: Винисиус, 13 – 1:0. Вальверде, 18 – 2:0. Марега, 26 – 2:1. Бензема, 54 – 3:1. Вальверде, 58 – 4:1. Вьетто, 63 – 4:2. Винисиус, 69 – 5:2. Вьетто, 79 – 5:3.

«Реал» (Испания): Лунин, Карвахаль (Вальехо, 79), Рюдигер, Алаба, Камавинга, Тчуамени (Себальос, 62), Кроос (Начо, 74), Модрич (Асенсио, 74), Вальверде, Винисиус, Бензема (Родриго, 62).

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия): Аль-Маюф, Абдулхамид, Чан Хюн Су, Аль-Булайхи, Х. Аль-Давсари, Куэльяр, Канно, Каррильо (Майкл, 75), Вьетто (Аль-Хамддан, 87), С. Аль-Давсари (Н. Аль-Давсари, 75), Марега (Игало, 86).

Судья: Тейлор (Англия).