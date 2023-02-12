Слуцкий спорил с Галицким об 11 воспитанниках в составе, а зимой отказал возглавить «Краснодар»

У «КРАСНОДАРА» ПЯТЬ ТРЕНЕРОВ ЗА ДВА ГОДА

В последние годы «Краснодару» не везет с тренерами. После отставки Мурада Мусаева в 2021-м никто не продержался в команде даже года, а Даниэль Фарке вообще умудрился уехать до первого официального матча.

Вместо него прошлой весной команду возглавил выходец из структуры «Краснодара» Александр Сторожук. Вторую часть чемпионата он провел на удивление мощно – 6 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. На удивление, потому что к марту команду покинули все иностранцы, а они и составляли ее костяк.

При Сторожуке блеснула молодежь и особенно разыгрался Эдуард Сперцян, ставший лучшим игроком «быков» в 2022 году, на которого уже есть спрос в Европе. А в одном из матчей на поле вышли 11 воспитанников, реализовавшие давнюю мечту Сергея Галицкого и позволившие ему выиграть пари… у Слуцкого, заявлявшего в 2012 году, что это невозможно.

Однако после летней трансферной кампании и возвращения легионеров «горожане» потеряли лицо. К весенней, довольно блеклой, но эффективной с точки зрения набора очков игре прибавились и посредственные результаты. По сравнению с 1,75 очка весной «Краснодар» стал набирать 1,58 очка и приземлился на промежуточное седьмое место.

Поскольку ни качество, ни стиль игры, ни результат не устраивали руководство, Сторожук был отправлен в отставку. Это любопытный факт с той точки зрения, что не так давно Галицкий в редком интервью хвалился тем, что ни один тренер не был уволен по исключительно спортивным показателям. Сторожук на 10 дней вернулся в дубль, а потом принял предложение тульского «Арсенала». Но обо всем этом вы наверняка знали и так.

СЛУЦКИЙ НЕ ХОТЕЛ ПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ

А вот тот факт, что зимой при поиске тренера Галицкий лично обращался к Леониду Слуцкому, довольно неожиданный. В кулуарах об этом поговаривали, а вот РИА Новости нашли источник, подтвердивший этот слух. По его словам, Галицкий и Слуцкий давно приятельствуют на почве развития детско-юношеского футбола (у тренера даже есть своя академия со стадионом за 135 млн рублей), так что более тесное продолжение союза напрашивалось. Однако Слуцкий сам отказался от него, мотивировав свое решение желанием сохранить хорошие отношения с боссом «Краснодара».

Тогда «быки» обратили взор на иностранный рынок и остановили выбор на сербском тренере Владимире Ивиче. Этот специалист начал самостоятельную тренерскую карьеру в греческом ПАОК в 2016 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Греции. Затем были два захода в «Маккаби» из Хайфы, с которым он взял два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Израиля, а между ними Ивич засветился даже в «Уотфорде» (10 побед в 22 матчах).

При новом тренере «горожане» заняли второе место в Зимнем кубке РПЛ – 1:0 с «Сочи», 4:0 с «Ростовом» и 0:4 от «Спартака». Добавим, что в среднем на одном месте серб работает примерно 1,02 года.

ВСЕ МЕНЬШЕ ТРЕНЕР, ВСЕ БОЛЬШЕ ШОУМЕН

Сложно сказать, насколько удачным оказался выбор нового наставника, но тот факт, что «Краснодар» избежал работы со Слуцким, команде скорее даже на руку. Некогда самый продвинутый российский специалист с Евро-2016 находится в затяжном пике. В ЦСКА результаты пошли на спад, и через полгода он уступил место на тренерском мостике Виктору Гончаренко (он, кстати, тоже был в «Краснодаре», но хватило его на 25 матчей), мечта зацепиться в Европе тоже осталась миражом: с «Халлом» был провал (0,9 очка за матч), в «Витессе» результат был лучше, но все равно не хватало стабильности, и пять поражений в шести играх вынудили руководство принять решительные меры.

Период в «Рубине» (2019-2022) получился вообще самым неоднозначным. У Слуцкого со стороны руководства был полный карт-бланш, и во второй сезон команда даже вскочила на второе место, но бездарно провалила третий, сразу вылетев из еврокубков, а затем и из премьер-лиги. И вопреки ожиданиям, амбициям и возможностям, не воспарила над первой лигой. Поэтому в ноябре Слуцкий ушел, хотя перед стартом сезона называл задачу вернуть Казань в элиту «делом чести».

Пожалуй, даже хорошо, что он теперь возьмет паузу. Со стороны создается впечатление, что его личный фокус смещается с тренерской работы на шоу. В этом нет ничего плохого. Слуцкий всегда был весельчаком и балагуром, любил внимание и участие в различных развлекательных передачах, начиная с КВН. А тренирует он аж с 1993 года. Разве удивительно, что сегодня, получив колоссальную узнаваемость и ресурс для участия в различных проектах, он очень этим увлекся? Ходит на юмористические проекты (иногда бездарные), берет интервью у других тренеров…

Слуцкий – звезда. И видно, что на данный момент медийная сторона футбола поглощает его сильнее ежедневных тренировок. А раз так, почему бы действительно не сделать паузу в тренерской карьере до той поры, пока снова не проголодается? Или когда вновь понадобятся деньги, ведь содержать футбольную академию – дорогостоящая забава.

СЛУЦКИЙ ТРЕНЕР НЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

А еще у Галицкого со Слуцким чисто философские расхождения. Те самые, которые 11 лет назад и привели к спору об 11 воспитанниках в составе. При всем уважении к Слуцкому он не тренер для молодежи. Да все эти годы можно сказать, что при нем круто прибавили только три молодых игрока – Александр Головин, Ахмед Муса и Денис Макаров. Наверное, есть заслуга Леонида Викторовича и в нынешних успехах Хвичи Кварацхелия в «Наполи», но все же грузин впечатлял и до знакомства с российским специалистом.

В то же время можно посмотреть, сколько молодых парней подписывал при Слуцком «Рубин». Но разве кто-то считает, что Иван Игнатьев, Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Александр Ломовицкий, Виталий Лисакович и приезжавший в аренду Константин Кучаев прибавили в Казани? Зато посмотрите, кого «Рубин» подписывал под задачу возвращения в элиту: Александра Беленова, Олега Иванова (по 36 лет), Алана Дзагоева, Александра Зотова (по 32), Валерия Чуперку и Дмитрия Кабутова (по 30)… А ведь «Краснодар» это в первую очередь про развитие молодых игроков.

В то же время Галицкий при всей крутости созданного им краснодарского чуда – топ-клуб за собственные средства на ровном месте с одной из самых мощных академий в стране – человек, по общему признанию, очень тяжелый. Тот же близкий товарищ Слуцкого Гончаренко говорил, что у Галицкого нет полутонов – только черное и белое. Так что не удивлюсь, если Слуцкий решил, что банально не сможет ужиться с таким властным боссом, а портить отношения ему не хотелось. И от этого выиграли все.