Дзюба дебютировал, «Локо» одержал четвертую победу в пяти последних товарищеских матчах

Дзюба и Смольников в основе

Всего 10 дней осталось у Михаила Галактионова до матча Кубка России со «Спартаком», так что пришло время оценить готовность команды к предстоящей встрече. Все-таки за оставшиеся дни так уж много изменить в игре железнодорожников ему вряд ли удастся. Только подкорректировать тактические моменты да подвести футболистов в необходимых физических кондициях.

В этой связи принципиально, в каком виде «Локо» выходил на этот матч, и сразу скажем, что оба именитых новичка Игорь Смольников и Артем Дзюба появились с первых минут. В основе вышел и аргентинский центральный защитник Херман Конти. А еще примечательно, что в центре поля появился молодой, но оставляющий на сборах приятное впечатление Михаил Щетинин, пару Дзюбе в нападении составил Максим Глушенков, а Сергей Пиняев начал встречу на скамейке запасных.

В «Урале» же удивило отсутствие в старте выкупленного зимой у «Родины» за 360 тысяч Алексея Кашатнова при наличии двоих других нападающих Александра Юшина и Евгений Татаринова. Думаю, в России не так много экспертов знакомы успели составить впечатления об этих игроках.

Годы идут, а Бикфалви все еще лучший

Как ни странно, екатеринбуржцы начали матч более инициативно, с приличным контролем мяча, высоким прессингом и куда большим желанием забить. Железнодорожники как будто отрабатывали позиционную оборону, что не вполне соотносится с тем фактом, что Галактионов раз в две-три минуты во всеуслышание кричал: «Вышли!»

Вообще он невероятно поглощен игрой и своими комментариями пытается управлять футболистами вручную в каждой эпизоде, слово в симуляторе. Не удивлюсь, если эти реплики под руку и мешали игрокам отодвинуть игру от своих ворот. Предположу, что в официальных матчах, когда болельщики будут заглушать тренера, футболистам будет проще.

Так что гол «Урала» на 19-й минуте стал абсолютно закономерным исходом. Один только Эрик Бикфалви трижды опасно бил по воротам Ильи Лантратова. Один из ударов вратарь парировал точно на Даниэля Мишкича, но бросившийся ему в ноги Смольников помешал хорвату отличиться. А вот после зрячей подачи Лазара Ранджеловича справа румынский нападающий из вратарской головой беспрепятственно расстрелял Лантратова. Стоит отметить, что обе эти атаки прошли через Ранджеловича, с которым не справлялся Наир Тикнизян.

Наверное, «Локомотив» находится под нагрузками. В противном случае тот факт, что «Урал» смотрелся на порядок более легким, динамичным и раскованным, должен напугать болельщиков красно-зеленых. Мощная на бумаге группа атаки Алексей Миранчук – Франсуа Камано – Глушенков – Дзюба за 45 минут ничем примечательным не отметилась. Но если не они, то кто?

Ненахов + Пиняев = волевая победа

Во втором тайме хотелось увидеть, как Галактионов будет менять неудачно складывающуюся игру, чтобы понять, есть ли у него план «Б», но он лишил нас такой возможности, заменив вообще всех футболистов. Один из представителей «Локо», если убрать брань, охарактеризовал происходящее на поле так: «Парни, опять без мяча». И это при том, что у «Урала» тоже была полная смена игроков, что, кстати, на этом этапе подготовки удивляет. Не пора ли давать предполагаемым игрокам основы больше практики?

То есть в определенном смысле это были два 45-минутных матча четырех разных команд, объединенных футбольной формой и цифрами на табло. Во втором составе «Локо» нашлось больше места молодым парням, но вместе с ними вышли авторитетные Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Данил Куликов, Пиняев и Иван Игнатьев. А еще Максим Ненахов, классно пробивший по отскочившему к нему мячу в направлении дальней девятки.

Вторая половина получалась более равной и менее цельной, но в эпизодах железнодорожники оказались точнее. Наверное, потому, что индивидуальный уровень исполнителей у них был банально выше. Вторую голевую атаку под крики «Press, Mario! Press!» своим отбором начал Марио Митай. Он же после пары передач получил мяч на фланге и перевел его в центр, откуда последовала передача на ход Пиняеву. Юный вундеркинд убежал от защитников и ударом под перекладину пробил вратаря.

Так «Локо» одержал волевую победу в двух как будто разных матчах и все-таки оставил больше вопросов, чем ответов. 15 февраля будет последняя возможность дать на них ответы в игре с «Шанхаем Шеньхуа». Уральцы же проиграли четвертый товарищеский матч из шести (плюс две ничьи), но оставили вполне благоприятное впечатление команды, которая знает, чего хочет, и понимает, как этого добиться. Для нее в силу разницы ресурсов первый тайм куда показательнее второго.

Товарищеский матч

«Локомотив» - «Урал» - 2:1 (0:1)

Голы: Бикфалви, 19 – 0:1. Ненахов, 65 – 1:1. Пиняев, 74 – 2:1.

«Локомотив» (1-й тайм): Лантратов, Смольников, Кузьмичев, Конти, Тикнизян, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба.

«Локомотив» (2-й тайм): Худяков, Живоглядов, Магкеев, Митай, Ненахов, Погостнов, Куликов, Пиняев, Раков, Марадишвили, Игнатьев.

«Урал» (1-й тайм): Баклов, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Татаринов, Юшин.

«Урал» (2-й тайм): Алексеев, Мамин, Быковский, Мосин, Егорычев, Дружинин, Подберезкин, Чебыкин, Влут, Железнов, Каштанов.