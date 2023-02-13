Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?

К Пепу Гвардиолу можно относиться по-разному, но нельзя отрицать его огромный вклад в футбол, особенно в качестве главного тренера. Он взял трофеи в «Баварии», построил одну из лучших команд за всю историю в «Барселоне», а в последние годы трудится в «Манчестер Сити», который именно при испанце стал топ-клубом. Иногда безумные тактические идеи и попытки произвести революцию в футболе мешают Гвардиоле, но как показывает дистанция, все же он гений.
Текущий сезон складывается для «Сити» сложно, однако клуб продолжает штамповать победу за победой, претендуя сразу на несколько титулов. И даже на фоне финансовых скандалов и судебных разбирательств, Пеп сумел сохранить нужный настрой у коллектива, который в матче с «Астон Виллой» достиг нужного результата со счетом 3:1. И эти три очка особенно знаменательны для Пепа, ведь эта встреча стала для него 250-й в Английской премьер-лиге. Учитывая повод, я копнул в статистику и нашел еще несколько интересных фактов.
Наивысший процент побед
Трудно поверить, но Пеп выиграл 74% от общего количество матчей. Это фантастический результат.
Ближайшим конкурентом Гвардиолы по этому показателю является Сэр Алекс Фергюсон (65%), но нужно учитывать и количество проведенных сезонов у руля клуба, которое слишком сильно разнится у Пепа и САФа.
Далее идет Юрген Клопп (64%), Жозе Моуриньо (60%), Арсен Венгер (58%).
Клуб «250»
Пеп Гвардиола вошел в элитную компанию из тренеров АПЛ, кто провел в лиге не менее 250 матчей. На текущий момент он 29-й в списке, а выше него расположились следующие иконы футбольной Англии:
• Брайн Робсон - 251
• Жерар Улье - 251
• Маурисио Почеттино - 256
• Гленн Ходдл - 258
• Шон Дайч - 259
• Дэвид О'Лири - 262
• Роберто Мартинес - 265
• Кевин Киган - 266
• Гордон Страчан - 271
• Юрген Клопп - 278
• Грэм Сунесс - 282
• Джо Киннир - 283
• Джордж Грэм - 290
• Брендан Роджерс - 306
• Алан Пардью - 318
• Тони Пулис - 322
• Алан Кербишли - 330
• Мартин О’Нил - 359
• Рафаэль Бенитес - 359
• Жозе Моуриньо - 362
• Рой Ходжсон - 384
• Марк Хьюз - 467
• Стив Брюс - 477
• Сэм Эллардайс - 537
• Харри Реднапп - 642
• Дэвид Мойес - 643
• Алекс Фергюсон - 810
• Арсен Венгер - 828
До первой семерки Пепу еще очень далеко, но некоторых коллег он обгонит уже в текущем сезоне.
Кому проигрывал Пеп в АПЛ?
74% побед - очень высокий результат, который лишь изредка разбавляется поражениями. Всего у Пепа 34 поражения в АПЛ от следующих команд:
0:2 «Тоттенхэму» (2016)
1:3 «Челси» (2016)
2:4 «Лестеру» (2016)
0:1 «Ливерпулю» (2016)
0:4 «Эвертону» (2017)
1:2 «Челси» (2017)
3:4 «Ливерпулю» (2018)
2:3 «МЮ» (2018)
0:2 «Челси» (2018)
2:3 «Кристал Пэласу» (2018)
1:2 «Лестеру» (2018)
1:2 «Ньюкаслу» (2019)
2:3 «Норвичу» (2019)
0:2 «Вулверхэмптону» (2019)
1:3 «Ливерпулю» (2019)
1:2 «МЮ» (2019)
2:3 «Вулверхэмптону» (2019)
0:2 «Тоттенхэму» (2020)
0:2 «МЮ» (2020)
1:2 «Челси» (2020)
0:1 «Саутгемптону» (2020)
2:5 «Лестеру» (2020)
0:2 «Тоттенхэму» (2020)
0:2 «МЮ» (2021)
1:2 «Лидсу» (2021)
1:2 «Челси» (2021)
2:3 «Брайтону» (2021)
0:1 «Тоттенхэму» (2021)
0:2 «Кристал Пэласу» (2021)
2:3 «Тоттенхэму» (2022)
0:1 «Ливерпулю» (2022)
1:2 «Брентфорду» (2022)
1:2 «МЮ» (2023)
0:1 «Тоттенхэму» (2023)
Подводя итоги, можно сказать, что наиболее неудобными соперниками для Гвардиолы за семь лет в АПЛ стали «Тоттенхэм» (7 поражений), «МЮ» и «Челси» (по 5), «Ливерпуль» (4).
Другие интересные факты, которые можно отметить к юбилею
• 115 сухих матчей;
• 204 пропущенных голов;
• 621 забитый гол;
• В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» стал первой командой, набравшей 100 очков;
• В 2021-м году «горожане» забили 113 голов. Это рекорд лиги.
Пеп - великий!