ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?

Обогнал Алекса Фергюсона по проценту побед, побил рекорды, не нашел ключ к «Тоттенхэму».
Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?
13 февраля 2023 12:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

К Пепу Гвардиолу можно относиться по-разному, но нельзя отрицать его огромный вклад в футбол, особенно в качестве главного тренера. Он взял трофеи в «Баварии», построил одну из лучших команд за всю историю в «Барселоне», а в последние годы трудится в «Манчестер Сити», который именно при испанце стал топ-клубом. Иногда безумные тактические идеи и попытки произвести революцию в футболе мешают Гвардиоле, но как показывает дистанция, все же он гений.

Текущий сезон складывается для «Сити» сложно, однако клуб продолжает штамповать победу за победой, претендуя сразу на несколько титулов. И даже на фоне финансовых скандалов и судебных разбирательств, Пеп сумел сохранить нужный настрой у коллектива, который в матче с «Астон Виллой» достиг нужного результата со счетом 3:1. И эти три очка особенно знаменательны для Пепа, ведь эта встреча стала для него 250-й в Английской премьер-лиге. Учитывая повод, я копнул в статистику и нашел еще несколько интересных фактов.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Наивысший процент побед

Трудно поверить, но Пеп выиграл 74% от общего количество матчей. Это фантастический результат.

Ближайшим конкурентом Гвардиолы по этому показателю является Сэр Алекс Фергюсон (65%), но нужно учитывать и количество проведенных сезонов у руля клуба, которое слишком сильно разнится у Пепа и САФа.

Далее идет Юрген Клопп (64%), Жозе Моуриньо (60%), Арсен Венгер (58%).

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Клуб «250»

Пеп Гвардиола вошел в элитную компанию из тренеров АПЛ, кто провел в лиге не менее 250 матчей. На текущий момент он 29-й в списке, а выше него расположились следующие иконы футбольной Англии:

• Брайн Робсон - 251

Жерар Улье - 251

Маурисио Почеттино - 256

Гленн Ходдл - 258

Шон Дайч - 259

Дэвид О'Лири - 262

Роберто Мартинес - 265

Кевин Киган - 266

Гордон Страчан - 271

Юрген Клопп - 278

Грэм Сунесс - 282

Джо Киннир - 283

Джордж Грэм - 290

Брендан Роджерс - 306

Алан Пардью - 318

Тони Пулис - 322

Алан Кербишли - 330

Мартин О’Нил - 359

Рафаэль Бенитес - 359

Жозе Моуриньо - 362

Рой Ходжсон - 384

Марк Хьюз - 467

Стив Брюс - 477

Сэм Эллардайс - 537

Харри Реднапп - 642

Дэвид Мойес - 643

Алекс Фергюсон - 810

Арсен Венгер - 828

До первой семерки Пепу еще очень далеко, но некоторых коллег он обгонит уже в текущем сезоне.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Кому проигрывал Пеп в АПЛ?

74% побед - очень высокий результат, который лишь изредка разбавляется поражениями. Всего у Пепа 34 поражения в АПЛ от следующих команд:

0:2 «Тоттенхэму» (2016)

1:3 «Челси» (2016)

2:4 «Лестеру» (2016)

0:1 «Ливерпулю» (2016)

0:4 «Эвертону» (2017)

1:2 «Челси» (2017)

3:4 «Ливерпулю» (2018)

2:3 «МЮ» (2018)

0:2 «Челси» (2018)

2:3 «Кристал Пэласу» (2018)

1:2 «Лестеру» (2018)

1:2 «Ньюкаслу» (2019)

2:3 «Норвичу» (2019)

0:2 «Вулверхэмптону» (2019)

1:3 «Ливерпулю» (2019)

1:2 «МЮ» (2019)

2:3 «Вулверхэмптону» (2019)

0:2 «Тоттенхэму» (2020)

0:2 «МЮ» (2020)

1:2 «Челси» (2020)

0:1 «Саутгемптону» (2020)

2:5 «Лестеру» (2020)

0:2 «Тоттенхэму» (2020)

0:2 «МЮ» (2021)

1:2 «Лидсу» (2021)

1:2 «Челси» (2021)

2:3 «Брайтону» (2021)

0:1 «Тоттенхэму» (2021)

0:2 «Кристал Пэласу» (2021)

2:3 «Тоттенхэму» (2022)

0:1 «Ливерпулю» (2022)

1:2 «Брентфорду» (2022)

1:2 «МЮ» (2023)

0:1 «Тоттенхэму» (2023)

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее неудобными соперниками для Гвардиолы за семь лет в АПЛ стали «Тоттенхэм» (7 поражений), «МЮ» и «Челси» (по 5), «Ливерпуль» (4).

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Другие интересные факты, которые можно отметить к юбилею

• 115 сухих матчей;

204 пропущенных голов;

621 забитый гол;

В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» стал первой командой, набравшей 100 очков;

В 2021-м году «горожане» забили 113 голов. Это рекорд лиги.

Пеп - великий!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
10 новичков «Химок». Кто эти игроки?
10 новичков «Химок». Кто эти игроки?
Африканец из MLS, экс-игрок молодежной сборной Бразилии и другие.
13.02.2023 12:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
Мамаев закончил карьеру. Он один из самых недооцененных полузащитников России
Мамаев закончил карьеру. Он один из самых недооцененных полузащитников России
Выдал чудо-сезон, который никто и никогда не повторял.
13.02.2023 12:37
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?
Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?
Обогнал Алекса Фергюсона по проценту побед, побил рекорды, не нашел ключ к «Тоттенхэму».
13.02.2023 12:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба дебютировал, «Локо» одержал четвертую победу в пяти последних товарищеских матчах
Дзюба дебютировал, «Локо» одержал четвертую победу в пяти последних товарищеских матчах
Железнодорожники вышли на финишную прямую подготовки к матчам со «Спартаком».
12.02.2023 18:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Слуцкий спорил с Галицким об 11 воспитанниках в составе, а зимой отказал возглавить «Краснодар»
Слуцкий спорил с Галицким об 11 воспитанниках в составе, а зимой отказал возглавить «Краснодар»
Союз самого романтичного президента и по-спортивному циничного тренера не состоялся.
12.02.2023 14:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Литовский Бердыев», грузинский гений, украинский любитель «таблеточек». Иностранные тренеры РПЛ
«Литовский Бердыев», грузинский гений, украинский любитель «таблеточек». Иностранные тренеры РПЛ
Вторая серия историй об иностранных специалистах премьер-лиги.
12.02.2023 12:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
Вальверде спас Анчелотти от разрыва лицензии. «Реал» в ярком стиле выиграл клубный чемпионат мира
Вальверде спас Анчелотти от разрыва лицензии. «Реал» в ярком стиле выиграл клубный чемпионат мира
Кризис отменяется. В двух играх КЧМ мадридский суперклуб забил девять мячей, а финал выиграл со счетом 5:3. У Феде Вальверде уже 11 голов в сезоне.
12.02.2023 00:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Гильотина для Галтье. Головин и Бен-Йеддер за тайм уничтожили «ПСЖ»
Гильотина для Галтье. Головин и Бен-Йеддер за тайм уничтожили «ПСЖ»
Перед встречей с «Баварией» в Лиге чемпионов парижане знатно напугали своих болельщиков, вторым составом без шансов проиграв в Монако.
11.02.2023 21:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Даже подарок Семенова не помог! ЦСКА в товарищеском матче не смог победить «Ахмат»
Даже подарок Семенова не помог! ЦСКА в товарищеском матче не смог победить «Ахмат»
У армейцев очень серьезные проблемы в атаке. Гол им подарил герой сборной России Андрей Семенов.
11.02.2023 19:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Три игрока «Ювентуса», которые точно покинут клуб в ближайшее время
Три игрока «Ювентуса», которые точно покинут клуб в ближайшее время
«Старой синьоре» пора сбрасывать тяжелую ношу. 
11.02.2023 18:53
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика