Гвардиола провел 250 матчей в АПЛ. Что это значит для английской футбольной истории?

К Пепу Гвардиолу можно относиться по-разному, но нельзя отрицать его огромный вклад в футбол, особенно в качестве главного тренера. Он взял трофеи в «Баварии», построил одну из лучших команд за всю историю в «Барселоне», а в последние годы трудится в «Манчестер Сити», который именно при испанце стал топ-клубом. Иногда безумные тактические идеи и попытки произвести революцию в футболе мешают Гвардиоле, но как показывает дистанция, все же он гений.

Текущий сезон складывается для «Сити» сложно, однако клуб продолжает штамповать победу за победой, претендуя сразу на несколько титулов. И даже на фоне финансовых скандалов и судебных разбирательств, Пеп сумел сохранить нужный настрой у коллектива, который в матче с «Астон Виллой» достиг нужного результата со счетом 3:1. И эти три очка особенно знаменательны для Пепа, ведь эта встреча стала для него 250-й в Английской премьер-лиге. Учитывая повод, я копнул в статистику и нашел еще несколько интересных фактов.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Наивысший процент побед

Трудно поверить, но Пеп выиграл 74% от общего количество матчей. Это фантастический результат.

Ближайшим конкурентом Гвардиолы по этому показателю является Сэр Алекс Фергюсон (65%), но нужно учитывать и количество проведенных сезонов у руля клуба, которое слишком сильно разнится у Пепа и САФа.

Далее идет Юрген Клопп (64%), Жозе Моуриньо (60%), Арсен Венгер (58%).

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Клуб «250»

Пеп Гвардиола вошел в элитную компанию из тренеров АПЛ, кто провел в лиге не менее 250 матчей. На текущий момент он 29-й в списке, а выше него расположились следующие иконы футбольной Англии:

• Брайн Робсон - 251

• Жерар Улье - 251

• Маурисио Почеттино - 256

• Гленн Ходдл - 258

• Шон Дайч - 259

• Дэвид О'Лири - 262

• Роберто Мартинес - 265

• Кевин Киган - 266

• Гордон Страчан - 271

• Юрген Клопп - 278

• Грэм Сунесс - 282

• Джо Киннир - 283

• Джордж Грэм - 290

• Брендан Роджерс - 306

• Алан Пардью - 318

• Тони Пулис - 322

• Алан Кербишли - 330

• Мартин О’Нил - 359

• Рафаэль Бенитес - 359

• Жозе Моуриньо - 362

• Рой Ходжсон - 384

• Марк Хьюз - 467

• Стив Брюс - 477

• Сэм Эллардайс - 537

• Харри Реднапп - 642

• Дэвид Мойес - 643

• Алекс Фергюсон - 810

• Арсен Венгер - 828

До первой семерки Пепу еще очень далеко, но некоторых коллег он обгонит уже в текущем сезоне.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Кому проигрывал Пеп в АПЛ?

74% побед - очень высокий результат, который лишь изредка разбавляется поражениями. Всего у Пепа 34 поражения в АПЛ от следующих команд:

0:2 «Тоттенхэму» (2016)

1:3 «Челси» (2016)

2:4 «Лестеру» (2016)

0:1 «Ливерпулю» (2016)

0:4 «Эвертону» (2017)

1:2 «Челси» (2017)

3:4 «Ливерпулю» (2018)

2:3 «МЮ» (2018)

0:2 «Челси» (2018)

2:3 «Кристал Пэласу» (2018)

1:2 «Лестеру» (2018)

1:2 «Ньюкаслу» (2019)

2:3 «Норвичу» (2019)

0:2 «Вулверхэмптону» (2019)

1:3 «Ливерпулю» (2019)

1:2 «МЮ» (2019)

2:3 «Вулверхэмптону» (2019)

0:2 «Тоттенхэму» (2020)

0:2 «МЮ» (2020)

1:2 «Челси» (2020)

0:1 «Саутгемптону» (2020)

2:5 «Лестеру» (2020)

0:2 «Тоттенхэму» (2020)

0:2 «МЮ» (2021)

1:2 «Лидсу» (2021)

1:2 «Челси» (2021)

2:3 «Брайтону» (2021)

0:1 «Тоттенхэму» (2021)

0:2 «Кристал Пэласу» (2021)

2:3 «Тоттенхэму» (2022)

0:1 «Ливерпулю» (2022)

1:2 «Брентфорду» (2022)

1:2 «МЮ» (2023)

0:1 «Тоттенхэму» (2023)

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее неудобными соперниками для Гвардиолы за семь лет в АПЛ стали «Тоттенхэм» (7 поражений), «МЮ» и «Челси» (по 5), «Ливерпуль» (4).



Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Другие интересные факты, которые можно отметить к юбилею

• 115 сухих матчей;

• 204 пропущенных голов;

• 621 забитый гол;

• В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» стал первой командой, набравшей 100 очков;

• В 2021-м году «горожане» забили 113 голов. Это рекорд лиги.

Пеп - великий!