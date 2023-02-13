Мамаев закончил карьеру. Он один из самых недооцененных полузащитников России

11 февраля Павел Мамаев завершил карьеру. В 34 года он остался без клуба и решил сблизиться с семьей, что вызвало немало критики и насмешек в его сторону, что я считаю в корне неправильным поведением российской футбольной публики.

Очевидно, что во многом это связано с последними четырьмя сезонами, в которых он сыграл всего 27 неполных матчей в РПЛ, смазав финиш карьеры. Но еще больше его репутация посыпалась до этого, когда Павел в 2019-м году получил тюремный срок. Совершенное преступление сломало его карьеру, обнажило человеческое нутро футболиста, но правильнее его оценивать не по нему, а по спортивным показателям, которые действительно поражают и даже позволяют его назвать одним из самых недооцененных российских игроков современности.

Не закрепившись в ЦСКА, в который переходил из «Торпедо» за 2 млн евро, Павел перебрался в «Краснодар», сходу угадав с новой командой. В клубе Сергея Галицкого, в первом же сезоне, центральный полузащитник сделал 4+3 в 21-м матче, следующий сезон остался на прежнем уровне, а 2015/16 оказался лучшим в карьере Мамаева и уникальным для всего российского футбола.

Источник фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» занял лишь четвертое место, забил 54 гола, а самым крутым фактом стало то, что Мамаев напрямую поучаствовал в 23 из них, забив 10 голов и отдав 13 голевых передач. 23 балла по системе гол+пас за сезон - это выдающийся результат, который не повторял ни один российский полузащитник. Его знаменитые коллеги по центру поля вроде Егора Титова, Дмитрия Лоськова, Сергея Семака ни разу не приближались к подобным цифрам. Да, уже в следующем году результативность Мамаева упала, но такая эффективность даже на отрезке в один сезон удивительна и тяжело повторима.

Также стоит вспомнить еще один знаменательный эпизод того года, а именно розыгрыш пенальти Мамаева и Смолова в матче с «Тереком» (нынешним «Ахматом»), когда Павел не стал идти стандартным путем и вместо удара по воротам с 11-метровой отметки аккуратно катнул мяч Федору, забивающему почти в пустые ворота. Ранее в Российской премьер-лиге никто не делал.

После перформанса в сезоне-2015/16 он получил тяжелую травму, однако после восстановления остался одним из лучших в лиге в своем амплуа. И даже в «Ростове», после нескольких месяцев тюрьмы, он выдал 4+1 в 17 полных матчах, что довольно неплохо.

Источник фото: ФК «Ростов»

Мамаев оставил большой след в российском футболе, причем во многом с положительной стороны. Возможно, он когда-нибудь ворвется в медиафутбол к Виталию Дьякову, Роману Павлюченко и другим экс-звездам РПЛ, но сейчас он наверняка сконцентрируется на семейных ценностях и новенькой академии в ОАЭ, которую он открыл вместе со старым приятелем Смоловым.

Итоги его карьеры: 54 гола и 44 голевые передачи за 28588 минут в РПЛ (317 матчей), 15 матчей за сборную и шесть титулов (все - в составе ЦСКА).